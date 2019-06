Instagram testa nuove misure contro gli hacker

Instagram intensifica la lotta contro gli hacker.

Il social network starebbe testando una nuova funzione pensata per migliorare la sicurezza degli utenti e dei loro account.

Quando il social network entrerà ufficialmente in possesso dell’integrazione sarà molto più semplice recuperare il proprio profilo quando hackerato da terzi.

Basterà inserire un codice personale direttamente dall’applicazione per tornare ad 'avere tra le mani' il proprio account.

Per ora non si hanno informazioni certe riguardo la data del rilascio della nuova metodologia. Bisognerà attendere comunicazioni ufficiali da parte del social network.

Nuovo metodo per recuperare account hackerato

Recuperare il proprio account sarà molto più semplice e immediato. Instagram invierà agli utenti un codice numerico a 6 cifre, che permetterà loro di tornare in possesso del proprio profilo. Direttamente dall’applicazione sarà possibile scegliere in autonomia dove ricevere il Pin segreto.

Una volta inserite le sei cifre, il social network provvederà a bloccare qualsiasi tipo di accesso con e-mail o numero di telefono da altri dispositivi. Così facendo l’utente con profilo hackerato recupererà in brevi passaggi il proprio account, anche nel caso in cui qualcuno avesse già provveduto a cambiare il nome utente e i dati personali del profilo.

Instagram, nelle Storie è possibile aggiungere i testi delle canzoni

Instagram ha da poco aggiunto una funzione apprezzata da tutti gli appassionati di musica. Sul social è ora possibile aggiungere nelle Storie il testo del brano che accompagna il video o la fotografia che rimane visibile per 24 ore. Per farlo, una volta selezionata la canzone desiderata utilizzando l’adesivo musica, apparirà in autonomia il testo del pezzo, quando disponibile. È inoltre possibile cambiare l’animazione e lo stile del testo pigiando direttamente sulle parole della canzone.

“Oggi stiamo portando i testi sull’adesivo con musica, per permetterti di esprimerti e di condividere il tuo umore in ogni momento. Provalo nella tua Storia”, scrive la stessa Instagram su Twitter il giorno d’ingresso della nuova funzione.

L’integrazione è disponibile sia per dispositivi con sistema operativo iOS, che Android.