Instagram, in occasione del Pride Month, ha aggiunto una nuova funzione per festeggiare la comunità LGBTQ+, che da mezzo secolo lotta per dare voce e per far valere i propri diritti. Per tutto il mese di giugno gli utenti hanno la possibilità di manifestare il proprio appoggio alla comunità omosessuale e alle sue battaglie, colorando il social network grazie a nuovi strumenti dedicati. A giugno Instagram offre la possibilità di personalizzare il cerchio delle proprie Storie, quei contenuti che rimangono visibili sul social network per le seguenti 24 ore. Inserendo degli hashtag dedicati 'l'anello' si dipinge con i colori dell’arcobaleno. Ecco la procedura completa.

Come personalizzare il cerchio delle Storie

Per personalizzare il cerchio delle proprie Storie basta inserire, prima della loro pubblicazione, uno degli hashtag che rimanda alla comunità LGBTQ+. “Abbiamo identificato hashtag importanti e popolari, come #lgbtq, #bornperfect, #equalitymatters, #accelerateacceptance o #pride2019, che la comunità LGBTQ + utilizza per condividere e connettersi l'uno con l'altro”, scrive Instagram in un comunicato sul blog ufficiale.

“Quando utilizzi questi hashtag in Storie, il tuo anello narrativo diventerà arcobaleno mentre la foto o il video saranno pubblicati per 24 ore”. Basta quindi aggiungere nelle Storie uno degli hashtag dedicati per attivare il cerchio arcobaleno che resterà visibile per un giorno.

Comunicato (Instagram)

Instagram, nelle Storie è da poco possibile aggiungere i testi delle canzoni



Instagram ha da poco aggiunto una funzione che è stata apprezzata da tutti gli appassionati di musica. Da pochi giorni è, infatti, possibile aggiungere i testi delle canzoni nelle Storie.

Una volta selezionato l’adesivo con musica e scelto il brano desiderato, Instagram mostra automaticamente anche il suo testo, se disponibile.

“Oggi stiamo portando i testi sull’adesivo con musica, per permetterti di esprimerti e di condividere il tuo umore in ogni momento. Provalo nella tua Storia”, spiega la stessa azienda su Twitter.

Gli utenti possono anche decidere di personalizzare lo stile del testo, l’animazione e altre funzioni: per farlo basta toccare le parole del brano.