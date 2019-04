Le app in vetta su Google Play Store e App Store: la classifica

Gli store online offrono un’ampia gamma di software e applicazioni utili per un’infinita serie di funzioni: dai giochi alle app per il fitness, oggi in rete ci sono app per tutti gusti.

Ma quali sono le applicazioni più scaricate del momento?

Tra quelle gratuite la più popolare è il gioco Dot n Beat - Test your hand speed, in cima alla classifica delle app con più download sia sull’App Store che su Google Play. Per quanto riguarda le app a pagamento, invece, sul podio ci sono Minecraft e Plague Inc.

Le applicazioni più popolari su Google Play

Ai primi due posti in classifica tra i software gratuiti con più download su Google Play ci sono due giochi: Dot n Beat - Test your hand speed e Twist Hit. Il primo mette alla prova i riflessi e la capacità di concentrazione dei giocatori; Twist Hit, invece, è un’applicazione a livelli dove si dà vita a degli alberi, ambendo a salvare un’intera foresta.

L’ultimo posto del podio è occupato dall’applicazione di messaggistica di Facebook, seguita da Clean Road, un videogioco dove si pilota uno spazzaneve per portare in salvo le auto bloccate a causa delle intemperie.

Al quinto posto c’è Telegram, un altro programma di messaggistica che ha guadagnato terreno in concomitanza con i problemi che nell’ultimo periodo hanno interessato le piattaforme di Mark Zuckerberg: WhatsApp, Facebook e Instagram.

Tra le applicazioni a pagamento, su Google Play la più scaricata è Minecraft, con un costo di 6,99 euro: un gioco di ‘sopravvivenza’ dove gli utenti devono destreggiarsi in diversi mondi alla ricerca di cibo e armi per affrontare gli avversari. Gli ultimi due posti del podio sono occupati da Construction Simulator 3 (4,99 euro), dove si ha come obiettivo la costruzione della città, e da IPTV Extreme Pro (1,19

euro). Il quarto posto è stato conquistato dal gioco di avventura apocalittico 60 Seconds! Atomic Adventure, disponibile al costo di 4,09 euro, seguito da 3D Parallax Background - HD

Wallpapers (1,99 euro).



Le applicazioni più scaricate su App Store



L’applicazione gratuita più scaricata su App Store è Dot n Beat - Test your hand speed, proprio come per Google Play.

Al secondo posto in classifica c’è Draw it, l’app incentrata sui disegni e sulle abilità artistiche degli utenti, seguita da AMAZE!, il gioco a livelli con puzzle interattivi da risolvere.

La quarta e la quinta posizione, invece, sono occupate dalla piattaforma di McDonald's a da Spotify, l’applicazione di streaming musicale.

Il programma a pagamento con più download sui device iOS è Plague Inc, un gioco di strategia e simulazione, dove ai giocatori è chiesto di diffondere un’epidemia mortale, partendo da un solo paziente contagiato. Il resto del podio è occupato da Minecraft, Construction Simulator 3 e myTecnoalarm, l’app per gestire i propri sistemi di allarme.

Il quinto posto in classifica è occupato da 60 Seconds! Atomic Adventure.