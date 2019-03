Su Facebook Messenger si potrà chattare anche in modalità notturna

Facebook sta per introdurre la modalità notturna su Messenger, la sua applicazione di messaggistica istantanea. Tuttavia, la “Dark Mode” non sarà disponibile di default, ma dovrà essere attivata dagli utenti dopo aver seguito una precisa procedura, alla quale potranno accedere solamente dopo aver inviato l’emoji di una mezzaluna a un loro contatto.

I passaggi da completare

Come riferisce il sito The Verge, Facebook sta rilasciando un nuovo aggiornamento con il quale introdurrà la modalità notturna all’interno di Messenger, il cui sfondo si tingerà di nero, mentre le nuvolette dei messaggi in chat diventeranno grigio scuro. Per attivare la “Dark Mode”, si dovranno però completare diversi passaggi, il primo dei quali è l’invio dell’emoji di una mezzaluna a un contatto o a se stessi, un’azione che farà apparire sullo schermo una pioggia di falci di Luna che annuncia lo sblocco della nuova funzione. A questo punto, sarà necessario chiudere e riavviare l’applicazione: solo in quel momento sarà possibile attivare lo sfondo scuro direttamente dal menù delle impostazioni. La nuova modalità di visualizzazione del display è accessibile sia su dispositivi Android che iOS, in entrambi i casi seguendo l’identica procedura.

Cancellare i messaggi entro 10 minuti

Il social di Menlo Park è costantemente al lavoro per migliorare la sua app di messaggistica. È infatti di poche settimane fa l’ultima miglioria apportata da Facebook alla chat, che ha reso finalmente possibile cancellare i messaggi entro 10 minuti dal loro invio, una funzione richiesta a gran voce da tempo da moltissimi utenti. Per eliminare il testo incriminato, basta cliccare sull’apposita icona a forma di cestino, scegliendo poi se cancellarlo dalla chat di tutti oppure solo dalla propria. Una volta compiuta l’azione, al posto del messaggio apparirà una stringa che riferisce l’avvenuta eliminazione. Questa funzione è stata introdotta con notevole ritardo rispetto ad altre applicazioni, come Whatsapp, dove i messaggi sono cancellabili dalla fine del 2017.