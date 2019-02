Facebook, su Messenger è possibile cancellare i messaggi inviati

Facebook ha finalmente attivato una nuova funzione grazie alla quale su Messenger, l’applicazione di messaggistica, è possibile cancellare i messaggi entro 10 minuti dal loro invio.

A chi non è mai successo di sbagliare chat, magari rendendosi conto dell’errore pochi secondi dopo aver premuto il tasto invio? Per ovviare a questi inconvenienti quotidiani il social network ha finalmente integrato nella sua applicazione dedicata alla chat la possibilità di cancellare i messaggi inviati per errore o contenenti refusi imbarazzanti.

Come si cancellano i messaggi

Entro 10 minuti dall’invio del messaggio, gli utenti di Messenger hanno la possibilità di ‘ritornare indietro nel tempo’, cancellando le informazioni condivise in chat di gruppo o in conversazioni singole.

Una volta individuato il messaggio, per eliminarlo è necessario selezionarlo e fare click sull’apposita funzione per cancellarlo.

Dopo aver compiuto questi semplici e veloci passaggi tutti gli altri partecipanti leggeranno al posto del messaggio di testo una stringa che li avverte della cancellazione di un messaggio erroneamente inviato nella chat.

"Hai mai inviato un messaggio al gruppo sbagliato (di amici), fatto un refuso o vuoi semplicemente rimuovere un messaggio dalla conversazione? Non sei l'unico!", scrive il team di Facebook, annunciando la nuova funzione.

Attualmente la nuova integrazione non è ancora disponibile in Italia.

Funzione attesa dal 2018

Facebook attivando questa specifica funzione ha mantenuto una promessa svelata nel 2018 e descritta tra le caratteristiche inedite dell’update 191.0 di Messenger.

Una nuova funzionalità già conosciuta dai fruitori delle chat di messaggistica. WhatsApp, anch’esso di Mark Zuckerberg, per esempio, integra la possibilità di cancellare i messaggi inviati erroneamente dagli ultimi mesi del 2017. Nello specifico, l’applicazione permette di eliminare le informazioni condivise in chat fino a un’ora dal loro invio.

Il team di Facebook, negli ultimi mesi del 2018, aveva svelato a The Verge di essere prossimo all’attivazione della funzione su Messenger, dichiarando di aver atteso forse troppo tempo: “avremmo dovuto farlo prima, e ci dispiace di non averlo fatto”.