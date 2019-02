PS4, Dreams: la versione in Accesso Anticipato in primavera

Sony Interactive Entertainment e Media Molecule hanno svelato un importante dettaglio riguardo Dreams: in primavera sarà disponibile la versione in Accesso Anticipato al prezzo di 29,99 euro.

Dopo la chiusura della versione beta del gioco, che ha stupito gli sviluppatori per il numero di feedback ricevuti e per la quantità di innovazioni smart ed efficaci realizzate dai giocatori, Media Molecule ha deciso di proseguire per questa strada coinvolgendo nuovamente la community nella creazione del gioco.

Come riporta Multiplayer, l’Early Access sarà disponibile in download sul PlayStation Store in Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Francia, Svizzera, Italia, Germania e Spagna.

Dopo la versione beta quella in Accesso Anticipato

“Considerate le incredibili creazioni che sono nate dalla beta, siamo felici di rendere disponibile Dreams in Early Access questa primavera su PlayStation 4 (PS4)”, annunciano Sony Interactive Entertainment e Media Molecule nel comunicato stampa.

Nella versione beta i giocatori hanno realizzato numerose creazioni che hanno superato le aspettative degli sviluppatori, quali smart puzzle-platform, lunatiche avventure in prima persona, “splendidi dipinti interattivi, film super affascinanti e tante altre cose incredibili”.

“Abbiamo così tante ambizioni per Dreams e la beta ci ha ricordato che questo titolo può prendere davvero vita nelle mani di tutti voi: la community”, dichiara Siobhan Reddy, Studio Director di Media Molecule.

Cos’è la versione in Accesso Anticipato

La versione in Accesso Anticipato, disponibile in primavera, comprenderà gli strumenti, i giochi arcade e i tutorial interattivi sviluppati da Media Molecule.

L’Early Access è dedicato a tutti coloro che vogliono contribuire in prima persona alla creazione del gioco, consigliando agli sviluppatori ingegnosi sviluppi e funzionalità.

I download, inoltre, come riporta Everyeye, saranno limitati.

"Esattamente come abbiamo fatto con LittleBigPlanet, abbiamo intenzione di far evolvere Dreams assieme alla community, e questo è solo inizio”, commenta Reddy. “Ovviamente, non ci sarà nessun NDA, dunque potrete effettuare degli streaming, insegnare ai principianti, collaborare con gli altri giocatori e condividere i vostri contenuti”.