Apex Legends, nuove contromisure contro i cheater

Probabilmente neppure gli stessi sviluppatori di Respawn Entertainment si aspettavano che Apex Legends avrebbe avuto così tanto successo. Nelle ultime settimane, i giocatori hanno accolto con grande passione il nuovo Battle Royale (ben 25 milioni di utenti solo nella prima settimana) e si sono divertiti a confrontarsi online con gli altri utenti. Purtroppo la loro esperienza è stata in parte rovinata dai cheater: su Reddit, Respawn Entertainment rivela di averne dovuti bannare circa 16.000. Per arginare, almeno in parte, il problema, la software house ha deciso di creare un modulo con cui i giocatori potranno segnalare i mezzucci utilizzati dagli altri utenti. Questa scelta dovrebbe disincentivare l’utilizzo dei cheat all’interno della community.

Misure anti-cheater

Il modulo sarà probabilmente introdotto nei prossimi giorni. Nel frattempo, Respawn Entertainment invita i giocatori a utilizzare il portale di Easy Anti-Cheat per segnalare ogni comportamento scorretto, contribuendo così a mantenere il gioco divertente ed equilibrato. Inoltre, la software house ha rivelato che nelle prossime settimane saranno introdotti numerosi contenuti che faranno la gioia dei fan del Battle Royale. Per festeggiare l’inizio della prima stagione (e del Battle Pass), nuovi personaggi andranno a rimpolpare il roster e saranno accompagnati da nuovi elementi di equipaggiamento, personalizzazioni inedite e, forse, nuove mappe. Tutte queste novità sono previste per l’inizio di marzo su Xbox One, PC e PlayStation 4.

Tetris 99, l’alternativa ai classici Battle Royale

Restando in tema di Battle Royale, durante l’ultimo Nintendo Direct è stato svelato al mondo intero Tetris 99. In questa nuova versione del puzzle game inventato dal programmatore russo Aleksej Leonidovič Pažitnov nel 1984, l’obiettivo non è totalizzare il punteggio migliore, ma restare in gara fino a quando gli altri 98 giocatori non perdono. Un’impresa a dir poco ostica, anche perché i partecipanti possono tenere d’occhio le rispettive partite sullo schermo e ostacolarsi a vicenda tramite l’invio di ‘blocchi spazzatura’. Tetris 99 può essere scaricato gratuitamente da tutti gli utenti abbonati al servizio Nintendo Switch Online.