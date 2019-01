Instagram in inglese dopo l’ultimo aggiornamento: ecco perché

Chi ha deciso in queste ore di aggiornare Instagram all’ultima versione disponibile potrebbe aver notato che l’intera app, o solo alcune parti, è diventata in inglese. Il cambio di lingua ha scombussolato parecchi utenti, ricorsi ai social network per rendere nota la modifica o chiedere informazioni su come impostare nuovamente l’italiano. Si tratta di un bug del sistema che pare colpire in maniera maggiore chi utilizza dispositivi iOS e impedisce di cambiare la lingua seguendo la normale procedura dalle impostazioni. Instagram non si è ancora espresso sulle cause del problema, che dovrebbe essere risolto attraverso un ulteriore aggiornamento.

Perché Instagram è in inglese

Chi non padroneggia perfettamente l’inglese non avrà gradito la sorpresa di Instagram, che nelle ultime ore ha cambiato automaticamente lingua in seguito all’aggiornamento. Sorprendentemente, come rivelato anche dai parecchi post pubblicati sui social network dagli utenti, il bug sembra agire in maniera diversa a seconda dei casi: su alcuni device l’applicazione è completamente in inglese, mentre in altre circostanze sono soltanto specifiche sezioni ad aver cambiato lingua, da Esplora al proprio Feed, fino ai messaggi privati o anche le notifiche. In tanti hanno provato a ovviare al malfunzionamento modificando il linguaggio tramite le impostazioni senza risolvere il problema.

Cambiare lingua su Instagram

In realtà, a furia di tentativi alcuni utenti avrebbero scoperto un modo che in certi casi sembra funzionare. La procedura per risolvere il bug che ha trasformato Instagram in inglese si discosta in realtà molto poco da quella utilizzata normalmente per cambiare lingua. È necessario infatti accedere alle impostazioni tramite la pagina del proprio profilo personale, selezionando l’icona con le tre righe situata in alto a destra. Una volta selezionata la voce ‘lingua’, bisognerà poi scegliere ‘italiano’ scorrendo la lista senza fermarsi alla prima voce proposta da Instagram accompagnata dalla dicitura ‘predefinita da sistema’. Con questo metodo, diversi utenti sembrerebbero aver rimediato al problema: per la risoluzione completa, tuttavia, si attende un aggiornamento di Instagram.