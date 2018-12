Capsicum, la nuova app iOS simile alle vecchie agende cartacee

Le diverse applicazioni presenti sul mercato, che hanno come funzione quella di segnare gli appuntamenti sul calendario o di annotare delle informazioni importanti, non sono finora riuscite a eguagliare in efficenza le vecchie e inseparabili agende cartacee.

Spesso, infatti, le app calendario non permettono di inserire promemoria e eventi in programma senza una data specifica. Ragion per cui gli utenti si vedono costretti ad annotare queste informazioni in altri programmi, nei quali è possibile fare un elenco delle azioni da compiere. Per eludere a questa mancanza è stata sviluppata una nuova applicazione, disponibile per i dispositivi con sistema operativo iOS, simile in tutto e per tutto alle vecchie agende cartacee.

Capsicum racchiude le funzioni di calendario e note

Si chiama Capsicum e consente, non solo di tenere traccia degli eventi e degli appuntamenti in programma, ma anche di annotare altre azioni o obiettivi non legati a una data e un’ora specifica.

L’applicazione unisce, infatti, le funzioni tipiche di un calendario a quelle di un diario, dove poter tracciare le proprie abitudini quotidiane.

Capsicum è stata ideata e sviluppata dal software engineer statunitense Ish Shabazz, che ha preso parte al documentario "App: The Human Story”, realizzato nel 2017 e da Heidi Helen Pilypas, una designer australiana. I due esperti hanno impiegato ben tre anni per realizzare Capsicum, il cui nome si riferisce a un peperone, presente anche nel logo dell’applicazione.

La scelta del nominativo non è però casuale ed è legata alla lingua latina: ‘caspa’ significa ‘scatola’. L’applicazione è caratterizzata, infatti, da un’interfaccia nella quale sono presenti diverse caselle che, una volta selezionate, permettono di gestire facilmente diverse azioni, come il tempo, gli eventi in programma, o gli obiettivi da portare a termine.

Pianificatore giornaliero per annotare gli stati d’animo

Consultando la sezione pianificatore giornaliero, posta nella parte inferiore della schermata principale, è possibile visionare e aggiornare le liste di impegni, mensili, settimanali o della giornata. Un'utile casella che permette di riunire tutte le azioni o i progetti che non hanno una destinazione temporale esatta. È possibile, inoltre, scrivere le note come in un vero e proprio diario, annotando tutte le informazioni che si ha la necessità di ricordare, quali i pensieri, lo stato d’animo e i problemi di salute.

Capsicum, come riporta TechCrunch, può essere personalizzata con simpatiche copertine e nastri decorativi ed è possibile, inoltre, sincronizzarla con i calendari Apple, per avere la certezza di non perdere alcun evento in programma.

Dopo un periodo di prova gratuito della durata di 14 giorni, gli utenti interessati possono usufruire dei servizi offerti da Capsicum sottoscrivendo un abbonamento mensile al prezzo di 1,99 dollari o annuale a 19,99 dollari.