Instagram Tv, ora si può condividere il video nelle Storie

D’ora in avanti sarà possibile per tutti gli utenti di Instagram condividere l’anteprima di un video Instagram Tv (IGTV) nelle proprie Storie. È questa la principale novità introdotta con l’ultimo aggiornamento e annunciata dal social network attraverso una nota su Twitter, accompagnata da un tutorial nel quale viene illustrato il semplice passaggio da eseguire per accedere a questa nuova funzione.

‘Aggiungi video alla tua storia’

Lanciata lo scorso giugno, la IGTV consente di condividere una registrazione in diretta della durata massima di 60 minuti o di pubblicare un video già in memoria che non duri più di 10 minuti. Fin qui, era possibile solo ai profili aziendali inserire un collegamento ‘swipe up’ ai propri contenuti IGTV attraverso le Stories. Ora, invece, ogni utente Instagram avrà questa possibilità, con un procedimento molto simile alla condivisione delle storie in cui si è stati taggati. Con un semplice click sull’icona a forma di aeroplanino di carta, apparirà il nuovo pulsante ‘Aggiungi video alla tua storia’ che genera in automatico una nuova storia sul proprio profilo, nella quale si potrà vedere un’anteprima del video. Cliccandoci sopra, si verrà reindirizzati alla IGTV e si potrà accedere al contenuto completo, senza più bisogno di scorrere l’indice sullo schermo per alzare la tendina in fondo alla schermata. E proprio la semplificazione e l’intuitività sembrano essere le linee guida di ogni aggiornamento del canale di condivisione di immagini più famoso del pianeta.

Diffondere la Instagram Tv

La nuova funzione può essere vista come una tentativo messo in atto dal social network per dare più visibilità alla sua funzione tv, di cui non è stato ancora diffuso alcun dato relativo al suo andamento da giugno a oggi. Il collegamento alle storie, utilizzate quotidianamente da un’altissima percentuale di utenti, è stato forse ideato proprio nell’ottica di pubblicizzare maggiormente il servizio di condivisione video messo a disposizione dalla piattaforma e incrementare il suo impiego.