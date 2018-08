Un account di Instagram svela la poca originalità degli influencer

Talvolta, quando si esplora il feed di Instagram può capitare di provare una strana sensazione di deja vù. Sembra di aver già visto molte volte in passato una certa foto, magari raffigurante una nota meta turistica, un negozio famoso o un piatto particolarmente invitante. L'impressione che se ne ricava è che molte persone conducano una vita molto simile e che sia quasi impossibile caricare dei contenuti inediti sul social media.

Quando tutte le foto tendono ad assomigliarsi, è difficile ricordarsi di chi le abbia postate. Per risolvere, almeno in parte, questo problema, è stato creato @insta_repeat, un account che carica periodicamente dei collage di foto quasi identiche realizzate da vari influencer e fotografi. Dal suo debutto, avvenuto a giugno, l'account ha caricato 87 collage e guadagnato 117 mila followers.

Le foto più ricorrenti sono quelle raffiguranti una ragazza bionda con lo sguardo rivolto verso una montagna sullo sfondo e quelle che mostrano un iPhone intento a immortalare un paesaggio mozzafiato.

Mancanza di originalità

Anche nel periodo precedente all'avvento dei social media, gli esseri umani hanno sempre avuto la tendenza a fotografare gli stessi paesaggi. L'unica differenza è che prima non sentivano la necessità di condividere ogni momento significativo delle loro giornate con centinaia di sconosciuti. Nell'epoca moderna, l'originalità è diventata sempre più rara e i contenuti postati dalle altre persone tendono a influenzare, talvolta a livello inconscio, quelli che verranno inseriti in futuro da altri utenti di Instagram.

Una questione di marketing

Sebbene @insta_repeat possa sembrare solo un account divertente, i suoi post mettono in dubbio la genuinità dei contenuti caricati dalle web star sui social media. Il fenomeno dell'influencer marketing è in costante crescita e sta venendo adottato da un numero sempre maggiore di aziende. In questo contesto, la scelta di limitarsi all'upload di contenuti dalla comprovata efficacia è comprensibile. Per quanto apprezzabile, l'originalità non sempre paga in termini di guadagni e di efficacia di una campagna di marketing sui social.