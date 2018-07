Un miliardo di utenti su Instagram, ma il 10% non sono esseri umani

Instagram ha raggiunto il miliardo di utenti. Uno studio condotto per The Information dalla società di ricerca Ghost Data lancia però un allarme: 95 milioni di account, quasi uno su dieci, non corrispondono a esseri umani e potrebbero essere riconducibili a bot.

Cosa sono i Bot

La parola bot è un'abbreviazione di robot. Viene usata per identificare account che si presentano come reali, ma che in realtà sono software programmati per eseguire operazioni online in modo automatico, rapido e ripetitivo. Secondo le osservazioni raccolte da Ghost Data, i 95 milioni di account gestiti da bot su Instagram generano contenuti molto simili tra loro, sfruttando foto di modelle prese da altri siti. Secondo il report i bot sono diventati più intelligenti negli ultimi anni e questo ne ha permesso la diffusione quasi invisibile. "In sud America e in alcuni paesi asitici, per esempio Indonesia e India, ci sono più bot che altrove perché lì ci sono click farm e le bot net vengono sviluppate a costi bassi", spiega a SkyTG24 Andrea Stroppa, ricercatore di Ghost Data.

Rischio dell'aumento dei bot

"La maggior parte di questi bot, su Instagram, svolgono funzioni basiche (come mettere un like) e non sono in grado di produrre storie ma possono riutilizzare foto che trovano in rete e ripubblicarle sul proprio profilo, con annessi rischi per la privacy degli utenti o la diffusione di fake news", spiega Stroppa. Il tema fake news in passato ha coinvolto principalmente Facebook, WhatsApp, Youtube e Twitter, ma secondo gli esperti la prossima frontiera della guerra alla disinformazione si combatterà su Instagram (social di proprietà di Facebook).

Nel corso degli anni gli scopi per i quali sono stati sviluppati i bot sono cambiati. Se prima l'obiettivo era soprattutto un aumento dei follower in ottica commerciale, oggi si spazia su diversi fronti: dal dating, con l'aumento delle finte utenze femminili, al business delle recensioni finte, dalla propaganda della criminalità organizzata a quella politica.