4 videogiochi: Mafia, Metal Gear, Midnight Murder Club, Madden 26

Ecco le uscite più interessanti di agosto e settembre 2025. Si torna dalle vacanze con 4 titoli tutti da scoprire. Abbiamo scelto Mafia: Terra Madre, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Midnight Murder Club e Madden NFL 26
Mafia: Terra Madre
Con Mafia: Terra Madre ci si immerge in una Sicilia dei primi del 900. Un’epoca di sangue e potere. Il protagonista Enzo, giovane contadino, entra nel mondo criminale in una storia intensa e cinematografica. Doppiaggio in dialetto siciliano, ambientazioni storiche mozzafiato e una colonna sonora evocativa rendono il titolo molto particolare. Il gioco è avvincente grazie a sparatorie in terza persona, inseguimenti su cavalli e auto d’epoca.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
E' il ritorno di un capolavoro. Konami e Virtuos hanno ricreano fedelmente l’originale del 2004 con una nuova grafica, mantenendo intatta la spy-story e il gameplay stealth. Un remake bello, visivamente potente, che riporta Snake nella giungla della Guerra Fredda, tra nostalgia e modernità. Come sempre bisognerà muoversi silenziosamente, evitare i nemici, usare il mimetismo per confondersi con l’ambiente.
Midnight Murder Club
Per gli amanti del genere horror segnaliamo "Midnight Murder Club. E' uno sparatutto multiplayer dove il buio è l’arma più letale. Ambientato in una villa oscura, ogni passo è un rischio e ogni torcia accesa può condannarti. Meglio giocare in compagnia che da soli, ci si può annoiare. Lo vediamo più come un party game con amici tra urla, risate e colpi al buio.
Madden NFL 26
Madden 26 segna il ritorno in grande stile del football americano in console targato Electronic Arts. Gameplay rinnovato con movimenti più fluidi, meteo dinamico e un sistema di intelligenza artificiale che replica le vere strategie NFL. La modalità Franchise è stata completamente ripensata: più profonda, più strategica, più immersiva. Superstar e Ultimate Team ricevono aggiornamenti importanti, mentre il nuovo Skill Trainer rende il gioco accessibile anche ai nuovi arrivati. Approda anche su Nintendo Switch2.