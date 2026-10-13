Per mettere alla prova il nuovo HUAWEI Watch 6 Pro siamo usciti dalla redazione e lo abbiamo portato sul campo, tra le montagne del Trentino. Lo smartwatch ci ha accompagnato durante una giornata intensa: dalle acque termali a una pedalata lungo le sponde del lago di Molveno, fino a una sessione di corsa. L'aspetto che ci ha colpito maggiormente è stata la leggerezza. Al polso si fa quasi dimenticare, una caratteristica particolarmente apprezzabile nelle attività sportive di lunga durata. Positiva anche l'esperienza con il monitoraggio delle attività: i dati raccolti sono risultati precisi e coerenti sia durante il ciclismo sia nella corsa. Buone sensazioni anche in acqua. Nelle piscine termali il display ha continuato a rispondere correttamente ai comandi, consentendo persino di fermare il cronometro sott'acqua, un'operazione spesso problematica per molti smartwatch.



PRO:

- Leggero

- Design

- Funzionalità

- Display



CONTRO:

- Difficile usare le gesture

Huawei Watch 6 Pro