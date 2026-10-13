Introduzione
Materiali di pregio, display ultra luminoso, funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e connettività eSIM. Queste le caratteristiche principali di HUAWEI Watch 6 Pro. Pensato per sportivi, professionisti e persone alla ricerca di un wearable completo ed elegante. Ecco le nostre impressioni dopo giornate intense tra piscina, bici e corsa
Quello che devi sapere
Leggero ed elegante
Con il Watch 6 Pro, HUAWEI porta sul mercato uno smartwatch premium pensato per chi cerca materiali di alta qualità, funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e una connettività sempre più indipendente dallo smartphone grazie alla e-sim. Il dispositivo si distingue per la costruzione robusta, il vetro zaffiro e il design elegante.
Schermo ben visibile
Il Watch 6 Pro è equipaggiato con un display LTPO AMOLED ad alta definizione, progettato per garantire consumi ridotti e una perfetta leggibilità in qualsiasi condizione. La luminosità di picco arriva fino a 3.500 nit, consentendo di consultare notifiche, mappe e dati sportivi anche sotto il sole diretto. La protezione in vetro zaffiro contribuisce inoltre a migliorare la resistenza a urti e graffi.
Il sistema X-TAP
Tra le principali novità spicca il sistema X-TAP, che permette di effettuare una rapida analisi dei parametri vitali attraverso un sensore avanzato integrato lateralmente. Con la funzione Health Glance l'utente può ottenere in pochi secondi un quadro aggiornato del proprio stato fisico. 11 parametri relativi a quattro ambiti: salute generale, endocrina, cardiovascolare e respiratoria.
Per tutti gli sport
HUAWEI ha sviluppato il Watch 6 Pro anche per gli appassionati di attività all'aperto. Il dispositivo supporta numerose discipline sportive, integra sistemi di navigazione satellitare multi-band e offre certificazioni che consentono l'utilizzo in acqua fino a 40 metri di profondità. La resistenza certificata 5 ATM e IP69 lo rende adatto anche agli utilizzi più impegnativi.
Funzione eSIM
Grazie alla connettività eSIM, il Watch 6 Pro può effettuare chiamate, ricevere messaggi e utilizzare servizi online senza la necessità di uno smartphone collegato. E' compatibile con dispositivi Android e iOS.
Si può scorrere a distanza
La nuova serie Watch 6 introduce inoltre una nuova gesture basata sulla rotazione del polso e della posizione delle dita che permette di navigare nell'interfaccia. Nonostante qualche prova lo abbiamo trovato difficile da usare.
I cinturini
Con il Watch 6 Pro, HUAWEI punta molto sulla personalizzazione. Lo smartwatch adotta il sistema EasyCross, che permette di sostituire il cinturino in modo rapido senza attrezzi. Nella scatola si trova quello leggero in titanio e in fluoroelastomero.
Le caratteristiche
- Display LTPO AMOLED 1,5"
- Luminosità fino a 3.500 nit
- Cassa in titanio e vetro zaffiro
- eSIM, NFC e GPS multibanda
- ECG, SpO₂, temperatura corporea
- Modalità immersione fino a 40 m
- Compatibile Android e iOS
- Resistenza 5 ATM e IP69
- Prezzo: a partire da 449 euro
Dalla terme alla corsa, la nostra prova
Per mettere alla prova il nuovo HUAWEI Watch 6 Pro siamo usciti dalla redazione e lo abbiamo portato sul campo, tra le montagne del Trentino. Lo smartwatch ci ha accompagnato durante una giornata intensa: dalle acque termali a una pedalata lungo le sponde del lago di Molveno, fino a una sessione di corsa. L'aspetto che ci ha colpito maggiormente è stata la leggerezza. Al polso si fa quasi dimenticare, una caratteristica particolarmente apprezzabile nelle attività sportive di lunga durata. Positiva anche l'esperienza con il monitoraggio delle attività: i dati raccolti sono risultati precisi e coerenti sia durante il ciclismo sia nella corsa. Buone sensazioni anche in acqua. Nelle piscine termali il display ha continuato a rispondere correttamente ai comandi, consentendo persino di fermare il cronometro sott'acqua, un'operazione spesso problematica per molti smartwatch.
PRO:
- Leggero
- Design
- Funzionalità
- Display
CONTRO:
- Difficile usare le gesture