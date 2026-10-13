Cupertino amplia il proprio ecosistema domestico con nuovi dispositivi per audio, intrattenimento e smart home. La novità forse più interessante - HomeView - non sarà per il momento disponibile nell'Unione Europea a causa delle questioni regolatorie legate all'evoluzione di Siri AI e al Digital Markets Act

Apple ha presentato una serie di aggiornamenti e novità dedicati alla casa connessa che rafforzano la strategia nel settore della smart home. Da una parte ci sono i nuovi HomePod mini 2 e Apple TV 4K (evoluzione degli HomePod mini e della Apple TV) destinati anche al mercato italiano; dall'altra Apple HomeView e la nuova linea di accessori Apple Home Collection, che non arriveranno per il momento nei Paesi dell'Unione Europea. Al centro degli annunci c'è l'integrazione con Siri AI, la nuova generazione dell'assistente vocale di Apple, destinata a diventare il motore dell'esperienza domestica dell'azienda.

Con la seconda generazione di HomePod mini , Apple punta a migliorare sia la qualità audio sia l'integrazione con il resto dell'ecosistema domestico. Il nuovo speaker sfrutta il chip Apple S10 e tecnologie di audio computazionale per ottimizzare la riproduzione del suono in tempo reale. Può essere utilizzato singolarmente, in configurazione stereo oppure all'interno di sistemi multi-stanza. Una delle principali novità è la possibilità di creare, insieme alla nuova Apple TV 4K, un sistema surround composto da quattro altoparlanti che si calibra automaticamente in base alla disposizione dei dispositivi nella stanza. Tra le novità, debutta la funzione Sound Glow, che trasforma la superficie superiore dello speaker in un elemento luminoso capace di reagire alla musica e ai diversi suoni riprodotti. Rimangono centrali anche le funzioni legate alla domotica: HomePod mini continua infatti a fungere da hub per il controllo di luci, sensori, videocamere e altri accessori compatibili con l'app Casa. Il dispositivo sarà disponibile nei colori rosa, verde, blu, bianco e mezzanotte al prezzo di 169 euro.

La nuova Apple TV 4K introduce una delle applicazioni più importanti di Siri AI. L'assistente vocale viene integrato in un'interfaccia a schermo intero che permette di cercare, scoprire e approfondire film, serie TV e contenuti in modo conversazionale. Grazie ai microfoni integrati nel dispositivo, gli utenti possono interagire con Siri senza dover utilizzare il telecomando. Il dispositivo è alimentato dal chip A19 e promette prestazioni superiori rispetto alla generazione precedente. Sul fronte dell'intrattenimento domestico, Apple punta sull'audio surround: collegando quattro HomePod mini 2 oppure quattro HomePod di seconda generazione, il sistema crea la configurazione home theater più avanzata mai realizzata dall'azienda. Apple TV 4K continua inoltre a svolgere il ruolo di hub della casa connessa, con funzioni dedicate alla gestione di videocamere, notifiche intelligenti e accessori smart. Il prezzo per il mercato italiano parte da 349 euro.

HomeView, il nuovo hub intelligente che non arriverà (per ora) in Europa: ecco perché

Tra gli annunci più rilevanti figura Apple HomeView, un dispositivo che rappresenta il tentativo di Apple di creare un vero centro di controllo domestico, atteso da anni dagli utenti della Mela. Dotato di un display Liquid Retina da 7 pollici montato su una base con altoparlante integrato, può essere posizionato su un mobile oppure installato a parete e riunisce in un unico prodotto intrattenimento, comunicazione e gestione della smart home. HomeView è progettato per essere condiviso dall'intera famiglia. Grazie al riconoscimento facciale, identifica la persona che si trova davanti allo schermo e adatta automaticamente l'esperienza mostrando contenuti personalizzati provenienti da Messaggi, Calendario, Promemoria, FaceTime e Dov'è. Il dispositivo consente inoltre di effettuare videochiamate, ascoltare musica, monitorare l'abitazione e controllare tutti gli accessori connessi compatibili con l'ecosistema Apple Home. Al centro dell'esperienza c'è Siri AI, una versione dell'assistente vocale descritta da Apple come più conversazionale e capace di comprendere il contesto personale dell'utente. Se collegato a un dispositivo compatibile con Apple Intelligence, HomeView può utilizzare informazioni provenienti da calendari, messaggi e altre app per fornire risposte più pertinenti e personalizzate. Negli Stati Uniti il prodotto sarà venduto a partire da 299 dollari, pari a circa 260 euro.

Il dispositivo non sarà però disponibile nell'Unione Europea. Spiega Apple che HomeView è stato sviluppato fin dall'inizio attorno a Siri AI, tecnologia che al momento non è disponibile su iOS nell'UE. L'azienda sostiene che l'attuale interpretazione del Digital Markets Act potrebbe imporre la concessione agli assistenti virtuali di terze parti dello stesso livello di accesso alle funzionalità di sistema utilizzate da Siri AI, senza poter garantire gli stessi standard di privacy e sicurezza. Apple sottolinea di essere impegnata in un dialogo costruttivo con la Commissione Europea e di aver proposto una soluzione denominata "Trusted Operating System Agent (TOSA)", che consentirebbe l'interoperabilità mantenendo un accesso controllato e sicuro alle funzioni del sistema operativo. L'azienda ribadisce che portare Siri AI e tutti i propri prodotti ai clienti europei resta una priorità.