Potenza e creatività, la prova della nuova Osmo 360 II di DJI

Introduzione
Con Osmo 360 II, DJI perfeziona la propria idea di camera panoramica puntando su qualità d’immagine, versatilità e semplicità d’uso. Il nuovo modello introduce video 8K/60fps, sensori da 1/1.1", lenti sostituibili e funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Ecco le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Video panoramici nativi fino a 8K/60fps
- Doppio sensore CMOS quadrato da 1/1.1 pollici
- Modalità AI SuperNight 2.0 per riprese notturne avanzate
- Foto panoramiche fino a 120 MP
- Lenti antigraffio e sostituibili
- Memoria interna da 105 GB
- Registrazione video a 10 bit con profilo colore D-Log M
- Funzioni intelligenti di tracking e montaggio automatico
- Connessione NFC per trasferimenti rapidi
- Impermeabilità fino a 10 metri senza custodia dedicata
- Prezzo: a partire da 589 euro
Design che dura nel tempo
Osmo 360 II mantiene dimensioni compatte e un peso contenuto, ma introduce una novità molto richiesta: le lenti sostituibili. Una soluzione che riduce il rischio di costose riparazioni in caso di urti o graffi, particolarmente frequenti nell’utilizzo outdoor e sportivo.
Qualità video
Il cuore del prodotto è rappresentato dalla registrazione panoramica in 8K a 60 fotogrammi al secondo. La resa è estremamente dettagliata e permette di ottenere contenuti immersivi fluidi e ricchi di profondità. Qui il video della nostra prova
La notte diventa giorno
Tra gli aspetti più interessanti emerge la modalità AI SuperNight 2.0, che sfrutta algoritmi di riduzione del rumore e l’ampia apertura f/1.9 per migliorare le riprese in condizioni di scarsa illuminazione. Il risultato sono immagini più pulite e una gestione più efficace delle alte luci e delle ombre, anche in scenari urbani notturni.
Molte funzioni di ripresa
Osmo 360 II non si limita alle riprese sferiche. Le modalità Spotlight Follow, i video POV, le simulazioni da drone e le funzioni di editing automatico ampliano notevolmente le possibilità creative. L’utente può registrare l’intera scena e decidere successivamente l’inquadratura migliore, trasformando una singola ripresa in molteplici contenuti.
Connessione immediata grazie all’NFC
Altra grande novità: il supporto NFC. Pensato per semplificare il collegamento tra la videocamera e lo smartphone. È sufficiente avvicinare il telefono compatibile alla camera per avviare rapidamente l’associazione con l’app DJI, evitando lunghe procedure di configurazione. Una funzione che accelera il trasferimento di foto e video, facilita l’accesso agli strumenti di editing e rende la condivisione dei contenuti sui social praticamente immediata.
Display
DJI Osmo 360 II integra un display touchscreen da 2 pollici. Lo avremmo preferito leggermente più grande. In compenso ha una buona luminosità che consente di avere una visibilità soddisfacente anche in esterna.
Batteria e autonomia
Sul fronte dell'autonomia, DJI Osmo 360 II convince grazie a una batteria ottimizzata che permette fino a 100 minuti di registrazione continua in 8K/30fps, un risultato di rilievo considerando l'elevata risoluzione gestita dalla videocamera. La presenza di 105 GB di memoria interna consente inoltre di registrare a lungo senza dover ricorrere immediatamente a una scheda microSD, rendendo la camera particolarmente adatta a viaggi, attività outdoor e lunghe sessioni di ripresa. Durante l'utilizzo intenso tende a surriscaldarsi.
Capitolo audio
DJI Osmo 360 II integra quattro microfoni che consentono di catturare l'audio in modo più diretto e immersivo, adattandosi alle riprese a 360 gradi e alle registrazioni in movimento. La videocamera supporta inoltre l'ecosistema audio DJI, permettendo il collegamento ai microfoni wireless del marchio.
DJI Mimo
Uno dei punti di forza di Osmo 360 II è l'integrazione con l'app DJI Mimo, che permette di gestire, modificare e pubblicare i video direttamente dallo smartphone. Dopo il trasferimento delle clip tramite Wi-Fi o NFC, si può visualizzare l'intera ripresa a 360 gradi e scegliere successivamente l'inquadratura più interessante attraverso il sistema di reframing. L'app mette a disposizione strumenti automatici basati sull'intelligenza artificiale, come il riconoscimento del soggetto, il tracciamento dinamico e il montaggio con un solo tocco, che genera un video già pronto per la condivisione sui social. DJI Mimo è abbastanza intuitiva ma per creare dei contenuti perfetti occorre avere una certa abilità ed esperienza. Ma a volte l'I.A. può fare miracoli.
Pro e Contro
PRO
- Video
- Compatibile con tanti accessori
- Lenti sostituibili con facilità
CONTRO
- Prezzo
- Si surriscalda
- Per montare video occorre una certa dimestichezza