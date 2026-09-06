Potenza e creatività, la prova della nuova Osmo 360 II di DJI

Uno dei punti di forza di Osmo 360 II è l'integrazione con l'app DJI Mimo, che permette di gestire, modificare e pubblicare i video direttamente dallo smartphone. Dopo il trasferimento delle clip tramite Wi-Fi o NFC, si può visualizzare l'intera ripresa a 360 gradi e scegliere successivamente l'inquadratura più interessante attraverso il sistema di reframing. L'app mette a disposizione strumenti automatici basati sull'intelligenza artificiale, come il riconoscimento del soggetto, il tracciamento dinamico e il montaggio con un solo tocco, che genera un video già pronto per la condivisione sui social. DJI Mimo è abbastanza intuitiva ma per creare dei contenuti perfetti occorre avere una certa abilità ed esperienza. Ma a volte l'I.A. può fare miracoli.

App DJI Mimo