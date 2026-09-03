HUAWEI Watch GT 7 e GT 7 Pro, più sport, più salute, più batteria

Accanto allo sport, il secondo pilastro della serie GT 7 rimane la salute. Sull’orologio troviamo il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, della saturazione dell'ossigeno nel sangue, della temperatura cutanea, del sonno, dello stress e della salute femminile, nonché ECG e monitoraggio della rigidità arteriosa. HUAWEI continua inoltre a sviluppare funzionalità legate alla prevenzione cardiovascolare, al riconoscimento delle apnee notturne e all'identificazione di possibili anomalie del ritmo cardiaco. Presente anche il rilevamento delle cadute, funzione sempre più richiesta soprattutto dagli utenti più maturi. La novità software più interessante si chiama "Indice di Forma Fisica": si tratta di un valore sintetico compreso tra 0 e 100 che aggrega numerosi parametri raccolti dallo smartwatch: qualità del sonno, attività fisica, livelli di stress, stato di recupero e trend fisiologici. L'obiettivo è offrire una fotografia più immediata dello stato generale dell'utente. Al risveglio il dispositivo genera infatti un riepilogo che combina il punteggio con osservazioni e suggerimenti basati sui dati accumulati nel tempo. L'I.A. entra in gioco anche attraverso Health Insight, il sistema che analizza trend e comportamenti, e tramite gli allenamenti personalizzati disponibili nell'app HUAWEI Health. Inoltre, tramite Health Community, è possibile condividere i dati sanitari con familiari autorizzati e monitorare da remoto alcuni parametri rilevati dagli smartwatch associati. L'idea è particolarmente utile per seguire persone anziane o soggetti che necessitano di un controllo più frequente.