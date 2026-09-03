HUAWEI Watch GT 7 e GT 7 Pro, più sport, più salute, più batteria

Introduzione
Il nuovo smartwatch di HUAWEI punta sugli sport invernali, migliora GPS e analisi del benessere e porta al debutto un nuovo indice di forma fisica. Senza rinunciare a materiali premium e a una batteria che promette fino a 21 giorni di utilizzo
Quello che devi sapere
Novità in casa HUAWEI
HUAWEI rinnova la propria gamma di smartwatch con Watch GT 7 e Watch GT 7 Pro, due dispositivi che raccolgono l'eredità di una delle serie più apprezzate del marchio cinese. Forte di oltre 200 milioni di wearable distribuiti a livello globale e circa 580 milioni di utenti attivi, HUAWEI presenta una strategia chiara: puntare su autonomia, monitoraggio della salute e attività sportive. Il risultato è uno smartwatch (protagonista della nostra recensione, il modello Pro) che evolve rispetto alla generazione precedente senza stravolgerne la filosofia, introducendo però alcune novità interessanti, soprattutto per chi pratica sport outdoor.
Design e materiali: il GT 7 Pro punta sul premium
La serie si divide in due anime ben distinte. Da una parte il Watch GT 7 Pro, dall'altra il più accessibile Watch GT 7. La nostra recensione si concentra proprio sul modello Pro, che HUAWEI ci ha inviato in prova. Arriva esclusivamente nella versione da 46 millimetri e viene proposto nelle colorazioni nero, verde e giallo. HUAWEI ha scelto materiali di fascia alta, a partire dalla cassa in titanio e dal vetro zaffiro, soluzioni che guardano direttamente al segmento premium del mercato. Una delle novità più interessanti riguarda “EasyCross”, sistema che ridisegna il passaggio finale del cinturino, che viene inserito sotto la struttura stessa anziché restare libero all'esterno. Un dettaglio apparentemente secondario ma che, secondo la casa madre, migliora comfort e stabilità soprattutto durante l'attività sportiva. E noi possiamo certamente confermarlo. GT 7 Pro è certificato IP69 e resiste fino a 5 ATM, con la possibilità di effettuare immersioni fino a 40 metri.
Display luminosissimo e funzioni smart ormai mature
Sul fronte dello schermo HUAWEI continua a puntare in alto. La serie Watch GT 7 utilizza un pannello AMOLED capace di raggiungere una luminosità massima di 3.000 nit, un valore particolarmente elevato che promette una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Non mancano le funzioni smart ormai consolidate all'interno dell'ecosistema HUAWEI. Gli smartwatch sono compatibili sia con Android sia con iPhone, supportano i pagamenti contactless tramite NFC (grazie all’accordo con Curve Pay) e consentono l'integrazione con piattaforme sportive come Strava e Komoot. L'azienda continua inoltre ad ampliare il catalogo di applicazioni dedicate agli sportivi, agli escursionisti e agli utenti interessati prevalentemente al monitoraggio del benessere quotidiano, anche se le app disponibili rimangono inferiori a modelli concorrenti. Resta qualche limitazione nell'interazione avanzata con le notifiche quando lo smartwatch viene utilizzato con smartphone non Huawei.
L'autonomia continua a essere il vero punto di forza
Se c'è un elemento che continua a distinguere la serie GT dalla concorrenza è la durata della batteria. HUAWEI dichiara fino a 21 giorni di utilizzo, numero che rimane tra i migliori dell'intero segmento smartwatch. L'azienda attribuisce questi risultati a una continua ottimizzazione degli algoritmi energetici, che permettono di mantenere autonomie elevate anche durante attività sportive particolarmente impegnative. Le cifre dichiarate sono significative: fino a 51 ore in modalità trail running e fino a 48 ore durante sessioni di ciclismo con GPS attivo. Un approccio che rende il dispositivo particolarmente adatto agli appassionati di endurance, escursionismo e attività outdoor di lunga durata.
GPS più preciso e nuove funzioni per gli sportivi
HUAWEI ha aggiornato anche il sistema di localizzazione introducendo un nuovo algoritmo proprietario progettato per migliorare precisione e affidabilità nella registrazione dei percorsi. Secondo l'azienda il miglioramento riguarda soprattutto discipline come trail running, trekking, ciclismo e attività in montagna, contesti nei quali la precisione GPS rappresenta uno degli elementi più importanti per chi utilizza uno smartwatch sportivo. Restano disponibili oltre cento modalità sportive, a cui si aggiungono strumenti sempre più evoluti per la costruzione di programmi di allenamento personalizzati. HUAWEI ha inoltre confermato di stare lavorando a un'integrazione più profonda dell'intelligenza artificiale per supportare la pianificazione delle attività sportive.
Lo sci è la vera novità della generazione GT 7
La sorpresa più interessante riguarda probabilmente il mondo degli sport invernali. HUAWEI ha introdotto un ecosistema dedicato a sci e snowboard che supporta oltre 3.000 comprensori sciistici nel mondo. Lo smartwatch è in grado di riconoscere tracciati, identificare le piste e visualizzare informazioni dettagliate sulla sessione. Durante l'attività possono essere monitorati velocità, distanza, dislivello, frequenza cardiaca, SpO2, stress da allenamento e una serie di metriche avanzate relative alle curve effettuate. Particolarmente interessante è l'integrazione dell'analisi della forza G durante le discese, funzione che permette di valutare l'intensità delle curve affrontate. HUAWEI rivendica inoltre un primato: il supporto dedicato allo sci indoor, una disciplina sempre più diffusa nei centri specializzati e finora poco considerata dai produttori di smartwatch.
Salute e benessere sempre più al centro
Accanto allo sport, il secondo pilastro della serie GT 7 rimane la salute. Sull’orologio troviamo il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, della saturazione dell'ossigeno nel sangue, della temperatura cutanea, del sonno, dello stress e della salute femminile, nonché ECG e monitoraggio della rigidità arteriosa. HUAWEI continua inoltre a sviluppare funzionalità legate alla prevenzione cardiovascolare, al riconoscimento delle apnee notturne e all'identificazione di possibili anomalie del ritmo cardiaco. Presente anche il rilevamento delle cadute, funzione sempre più richiesta soprattutto dagli utenti più maturi. La novità software più interessante si chiama "Indice di Forma Fisica": si tratta di un valore sintetico compreso tra 0 e 100 che aggrega numerosi parametri raccolti dallo smartwatch: qualità del sonno, attività fisica, livelli di stress, stato di recupero e trend fisiologici. L'obiettivo è offrire una fotografia più immediata dello stato generale dell'utente. Al risveglio il dispositivo genera infatti un riepilogo che combina il punteggio con osservazioni e suggerimenti basati sui dati accumulati nel tempo. L'I.A. entra in gioco anche attraverso Health Insight, il sistema che analizza trend e comportamenti, e tramite gli allenamenti personalizzati disponibili nell'app HUAWEI Health. Inoltre, tramite Health Community, è possibile condividere i dati sanitari con familiari autorizzati e monitorare da remoto alcuni parametri rilevati dagli smartwatch associati. L'idea è particolarmente utile per seguire persone anziane o soggetti che necessitano di un controllo più frequente.
Verdetto, disponibilità, prezzi
Il GT 7 non è una rivoluzione rispetto alla generazione precedente, ma un aggiornamento mirato che rafforza i punti storicamente più apprezzati della serie. L'autonomia resta un riferimento per il settore, il monitoraggio della salute continua a crescere e le nuove funzioni dedicate agli sport invernali rappresentano una delle innovazioni più concrete viste negli ultimi anni nella gamma Huawei. Per chi possiede già un GT 6 il salto generazionale potrebbe non apparire indispensabile. Per chi invece cerca uno smartwatch sportivo con grande autonomia, materiali premium e un ecosistema salute sempre più evoluto, il nuovo GT 7 Pro sembra candidarsi come il modello più interessante dell'intera lineup. Huawei Watch GT 7 sarà disponibile a partire da 299 euro, mentre Huawei Watch GT 7 Pro arriverà a 429 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Funzionalità dedicate a sport e salute
- Ottima durata della batteria
CONTRO:
- Disponibilità limitata di applicazioni terze