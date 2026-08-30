Insta360 X6, la prova della action cam "più evoluta di sempre"

Introduzione
Insta360 torna all'attacco con la nuova X6, una delle action cam a 360 gradi più evolute oggi sul mercato. Dopo il successo della X5, il produttore cinese alza ulteriormente l'asticella puntando su qualità d'immagine, autonomia e funzioni intelligenti. Permette di montare video direttamente da smartphone grazie a strumenti basati sull'intelligenza artificiale, effetti automatici, tracking dei soggetti e reframing delle riprese a 360°. L'abbiamo provata ed ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Sensori Sony da 1/1.1"
- Video 8K fino a 50 fps
- Dolby Vision nativo
- Processore a 4 nanometri
- AI con PanoMind e tracking soggetti
- InstaFrame 2.0 per social e video 360°
- 47 GB di memoria interna
- Batteria con autonomia migliorata
- Microfoni evoluti con riduzione del vento
- Lenti più resistenti e sostituibili
- Impermeabile fino a 20 metri
- Invisible Selfie Stick
- Accessori dedicati alle moto e alle immersioni
- Prezzo a partire da 699 euro
Sensori aggiornati
In occasione del suo primo decennio di attività, Insta360 lancia la nuova X6, la videocamera a 360 gradi. Tra gli aggiornamenti più importanti troviamo i nuovi sensori Sony più grandi rispetto alla generazione precedente. Una scelta che permette di catturare più luce, migliorare la gamma dinamica e ottenere risultati superiori soprattutto in condizioni di illuminazione difficili. A supporto lavora un nuovo processore di ultima generazione progettato per gestire l'enorme quantità di dati richiesta dalle riprese immersive in alta definizione. Qui il nostro servizio.
Qualità video top
La qualità video raggiunge gli 8K a 50 fotogrammi al secondo, mentre per la prima volta su una videocamera Insta360 arriva il supporto nativo al Dolby Vision, una tecnologia che consente colori più ricchi, maggiore contrasto e immagini più realistiche. Grande attenzione anche all'intelligenza artificiale. Il sistema di tracciamento automatico dei soggetti è stato ulteriormente migliorato e viene affiancato da PanoMind, una nuova tecnologia che aiuta la videocamera a riconoscere e seguire persone, veicoli e soggetti d'interesse all'interno della scena a 360 gradi.
Nuove funzionalità
Debutta InstaFrame 2.0, una funzione che registra contemporaneamente un video già pronto per la condivisione e una versione completa a 360 gradi, permettendo all'utente di modificare l'inquadratura anche successivamente senza perdere alcun dettaglio della scena.
Maneggevole con il selfie stick
Sul piano della robustezza, Insta360 ha introdotto lenti più resistenti, una protezione migliorata contro urti e graffi e un'impermeabilità fino a 20 metri senza custodia. Migliora anche il comparto audio grazie a microfoni aggiornati e sistemi avanzati per la riduzione del rumore del vento e l'ottimizzazione della voce. Non mancano una batteria più capiente, una memoria interna integrata da circa 47 gigabyte per salvare rapidamente foto e video, e il celebre Invisible Selfie Stick, che grazie all'elaborazione software scompare automaticamente dalle riprese creando l'effetto di una telecamera volante.
L'app Insta360
L'app Insta360 è uno dei veri punti di forza dell'ecosistema. Consente di montare video direttamente dallo smartphone grazie a strumenti basati sull'intelligenza artificiale, che automatizzano operazioni come il reframing delle riprese a 360 gradi, il tracciamento dei soggetti e la creazione di effetti dinamici. Il risultato è la possibilità di trasformare in pochi minuti contenuti complessi in clip pronte per social network e piattaforme video. L'app è molto intuitiva ma per chi non ha mai messo mani nel mondo dell'editing occorre qualche minuto in più per capire come lavorare le immagini.
La prova in acqua e in bici
Sul campo, la Insta360 X6 si dimostra particolarmente versatile. Nella prova in acqua, al mare, ha permesso riprese nitide e stabilizzate. X6 può essere utilizzata fino a 20 metri di profondità senza custodia. In bicicletta, abbiamo provato il kit moto e grazie al selfie stick abbiamo realizzato immagini molto suggestive e da una prospettiva impressionante, quasi da drone. La stabilizzazione FlowState e il tracciamento intelligente dei soggetti permettono di ottenere video fluidi anche sui percorsi più sconnessi, mentre l'Invisible Selfie Stick regala suggestive inquadrature in terza persona, come se una telecamera seguisse il ciclista dall'alto o alle sue spalle. Il risultato è un'esperienza immersiva e coinvolgente, ideale per raccontare ogni uscita su strada o in mountain bike. Qui la nostra prova video.
Pro e Contro
PRO
- Qualità video
- Audio ottimo
- Buona autonomia
CONTRO
- Prezzo
- Per montaggi serve esperienza