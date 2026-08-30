Insta360 X6, la prova della action cam "più evoluta di sempre"

Sul campo, la Insta360 X6 si dimostra particolarmente versatile. Nella prova in acqua, al mare, ha permesso riprese nitide e stabilizzate. X6 può essere utilizzata fino a 20 metri di profondità senza custodia. In bicicletta, abbiamo provato il kit moto e grazie al selfie stick abbiamo realizzato immagini molto suggestive e da una prospettiva impressionante, quasi da drone. La stabilizzazione FlowState e il tracciamento intelligente dei soggetti permettono di ottenere video fluidi anche sui percorsi più sconnessi, mentre l'Invisible Selfie Stick regala suggestive inquadrature in terza persona, come se una telecamera seguisse il ciclista dall'alto o alle sue spalle. Il risultato è un'esperienza immersiva e coinvolgente, ideale per raccontare ogni uscita su strada o in mountain bike. Qui la nostra prova video.

Insta360 X6