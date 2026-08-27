Pixel 11 Pro, prova e caratteristiche del nuovo smartphone di Google

Sotto la scocca gira il sistema operativo Android 17, supportato dalla promessa di ben 7 anni di aggiornamenti di sistema e di sicurezza. L'interfaccia è “il trionfo di Gemini”, che si integra capillarmente nella ricerca e nella gestione dei compiti quotidiani. La gestione intelligente dell’agenda, la ricerca naturale nell’interfaccia, i riassunti dei testi, la trascrizione dell’app Registratore così come la funzione che risponde al telefono al posto nostro - evitando di farci perdere tempo rispondendo a call center o scocciatori - funzionano molto bene e senza intoppi. Più potente la traduzione istantanea, che adesso funziona anche su video, podcast e messaggi vocali. Attenzione alle disponibilità regionali perché non tutte le funzionalità mostrate da Google durante la presentazione dei nuovi Pixel sono disponibili in Italia e in Europa. Tra queste, la funzionalità di trascrizione in tempo reale con la distinzione dei parlanti, le funzioni di sintesi intelligente in chiamata, l’assistente vocale potenziato con modelli avanzati Nano e Gemini Live, le funzioni che consentono a Gemini di analizzare in background le schermate e i dati personali per offrire suggerimenti proattivi in tempo reale. Il telefono, infine, è dual sim e supporta una nano SIM e una eSIM.