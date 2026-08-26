ENGWE Zip, l'e-bike pratica e smart per vacanza e lavoro

Introduzione
Compatta, leggera e pensata per la mobilità urbana e non solo. La nuova ENGWE Zip è una e-bike che si può usare anche in vacanza per andare in spiaggia o fare un giro turistico. È facilmente trasportabile ed ha una buona autonomia. Ma la parte più interessante è che pesa pochissimo ed in pochi secondi si richiude quasi come un ombrello per essere trasportata in macchina, su un bus o in metro. L'abbiamo provata per le strade di Finale di Pollina, ecco le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Motore: motore nel mozzo posteriore da 250 W
- Coppia massima: 40 Nm
- Sensore: sensore di coppia (Torque Sensor)
- Batteria: 36 V, 10 Ah, 360 Wh con celle LG
- Sistema BMS: gestione intelligente della batteria integrata
- Ricarica: USB-C Power Delivery 3.0
- Caricatore: rapido GaN da 100 W USB-C
- Funzione power bank: possibilità di alimentare dispositivi esterni tramite USB-C
- Autonomia massima: fino a 120 km
- Livelli di assistenza: 3 livelli di pedalata assistita
- Peso con batteria: 19,4 kg
- Carico massimo: 120 kg
- Telaio: acciaio con design pieghevole esclusivo ENGWE
- Forcella: monobraccio anteriore
- Pneumatici: 16" × 1,95" Urban Hybrid
- Cambio: Shimano Tourney a 7 velocità
- Comandi cambio: Shimano Rapidfire
- Freni: freni a disco idraulici
- Dischi freno: 160 mm anteriore e posteriore
- Display: LCD a colori da 3,2 pollici
- Connettività: Bluetooth con app ENGWE
- Reggisella: ammortizzato e regolabile
- Pedali: a sgancio rapido
- Impermeabilità batteria, motore e centralina
- Prezzo: 1.099 euro
Segni particolari: pieghevole
Zip, una e-bike pieghevole progettata per gli spostamenti quotidiani ma ideale anche in vacanza per passeggiate tranquille anche off-road. È una bicicletta agile, facile da trasportare. In città ad esempio è ideale per andare sui mezzi pubblici e pratica da riporre in casa o in ufficio. ENGWE ha creato un sistema di chiusura tripla brevettato che consente di ridurre rapidamente l'ingombro in pochi secondi.
Motore e autonomia
La ENGWE Zip adotta un motore posteriore da 250 W, conforme alle normative europee per le biciclette a pedalata assistita, abbinato a un sensore di coppia che rende l'assistenza più naturale e progressiva. La coppia massima dichiarata è di 40 Nm, un valore adeguato per affrontare percorsi cittadini e leggere salite. Ad alimentare il sistema è una batteria da 36V e 10Ah (360 Wh) con celle LG. L'autonomia può raggiungere i 120 chilometri nel livello più basso di assistenza, mentre scende a circa 85 km o 60 km con modalità di supporto più elevate.
Design e comfort
Il telaio utilizza una configurazione compatta affiancata da una forcella monobraccio e da pneumatici urban hybrid da 16 x 1,95 pollici. ENGWE ha inoltre previsto pedali sganciabili rapidamente e un attacco manubrio pieghevole, soluzioni che contribuiscono ulteriormente alla riduzione degli ingombri. La pedalata è fluida e anche se molto compatta non è scomoda (chi l'ha provata e scrive è alto circa 181 cm).
Una bici smart
La Zip integra una serie di soluzioni tecnologiche pensate per l'utilizzo quotidiano. Tra queste spicca il display LCD a colori da 3,2 pollici compatibile con l'app ENGWE tramite connessione Bluetooth. Completano la dotazione un impianto di illuminazione conforme agli standard europei, reggisella ammortizzato e cambio Shimano a 7 velocità. Con l'app dedicata si possono visualizzare i dati di viaggio in tempo reale, come velocità, distanza percorsa e autonomia residua, monitorare lo stato della batteria, tenere traccia delle statistiche di utilizzo, accendere e spegnere le luci.
Batteria estraibile e zaino dedicato
ENGWE Zip è dotata di una batteria LG da 36 V e 10 Ah (360 Wh) integrata nel telaio e progettata per essere facilmente trasportabile. Oltre ad alimentare il motore da 250 W, la batteria può funzionare come power bank grazie alla tecnologia USB-C Power Delivery 3.0, consentendo la ricarica di smartphone, tablet e altri dispositivi. La ricarica avviene tramite un caricatore rapido GaN da 100 W con porta USB-C. Per agevolarne il trasporto, ENGWE propone inoltre uno zaino dedicato, utile per portare la batteria con sé in sicurezza e ricaricarla comodamente a casa o in ufficio.
Verdetto, Pro e Contro
La ENGWE Zip è una e-bike che guarda chiaramente ai pendolari e agli utenti urbani. Compatta quando serve, tecnologicamente avanzata e dotata di una batteria versatile, rappresenta una soluzione moderna per chi vuole muoversi in città senza rinunciare a comfort, autonomia e praticità. L'abbiamo apprezzata in vacanza per andare al mare, per passeggiate tranquille o semplicemente per raggiungere amici al bar per un aperitivo.
PRO
- Design compatto e piegatura in pochi secondi
- Batteria LG con autonomia elevata
- Ricarica e alimentazione USB-C
CONTRO
- Ruote da 16 pollici meno indicate per fondi molto sconnessi
- Portapacchi posteriore disponibile come accessorio separato