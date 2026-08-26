ENGWE Zip, l'e-bike pratica e smart per vacanza e lavoro

Il telaio utilizza una configurazione compatta affiancata da una forcella monobraccio e da pneumatici urban hybrid da 16 x 1,95 pollici. ENGWE ha inoltre previsto pedali sganciabili rapidamente e un attacco manubrio pieghevole, soluzioni che contribuiscono ulteriormente alla riduzione degli ingombri. La pedalata è fluida e anche se molto compatta non è scomoda (chi l'ha provata e scrive è alto circa 181 cm).

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