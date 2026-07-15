Mancano pochi giorni all'attesissimo Samsung Galaxy Unpacked 2026 del 22 luglio che andrà in scena a Londra. Le indiscrezioni delineano un evento fortemente incentrato sui dispositivi pieghevoli. Al centro della scena dovrebbero esserci i nuovi Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8, accompagnati da una possibile variante Ultra del Fold e dalla nuova generazione di smartwatch Galaxy Watch. Grande attenzione anche alle funzionalità Galaxy AI.

L'attesa è per i nuovi pieghevoli

Le anticipazioni indicano che Samsung potrebbe presentare non uno ma due modelli della gamma Galaxy Z Fold 8. Accanto alla versione standard potrebbe arrivare una variante dal design innovativo.

Dal punto di vista tecnico, il Fold 8 dovrebbe integrare il nuovo processore Snapdragon di fascia alta, oltre a ulteriori miglioramenti nella resistenza della cerniera, nella qualità del display e nelle funzioni multitasking. L'obiettivo di Samsung sembra essere quello di rafforzare la leadership nel mercato dei pieghevoli premium, anticipando anche la crescente concorrenza attesa nei prossimi mesi. Di sicuro, in casa Samsung hanno già fatto sapere che la prossima generrazione di smartphone pieghevoli Galaxy saranno dotati della tecnologia Flex Titanium. E' basata su una pellicola e una piastra in lega di titanio integrate nella struttura del display, la soluzione promette di migliorare resistenza, flessibilità e qualità visiva, contribuendo allo stesso tempo a ridurre la visibilità della piega sullo schermo. Sviluppata dopo sette generazioni di esperienza nel segmento foldable, Flex Titanium consentirà inoltre di realizzare dispositivi più sottili, robusti ed efficienti dal punto di vista energetico.