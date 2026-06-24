La prova del proiettore professionale Sharp P721Q

Introduzione
Sharp P721Q è un proiettore professionali 4K UHD interessante per luminosità e affidabilità. Grazie alla tecnologia DLP con sorgente laser e a una potenza di 7.200 lumen, il dispositivo offre immagini nitide e ben visibili anche in spazi fortemente illuminati. L’installazione flessibile e le ampie opzioni di connettività lo rendono particolarmente adatto a contesti corporate, educativi, museali e per un cinema a casa. Lo abbiamo provato per voi, ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Pensato per i grandi spazi professionali
l primo impatto con lo Sharp P721Q è quello di un dispositivo dichiaratamente professionale: ingombri importanti, costruzione solida e un design che privilegia la funzionalità rispetto all’estetica. Questo videoproiettore nasce per auditorium, sale conferenze e ambienti corporate, dove l’obiettivo non è tanto stupire con forme audaci quanto garantire affidabilità e continuità operativa. Sharp punta qui su una formula collaudata: tecnologia DLP con sorgente laser e risoluzione 4K UHD (3840×2160), elementi che definiscono subito il target del prodotto.
Luminosità top e immagini 4K
L’aspetto più impressionante è senza dubbio la luminosità: i 7.200 ANSI lumen consentono al P721Q di lavorare senza difficoltà anche in ambienti molto illuminati. A questo si aggiunge un contrasto dinamico dichiarato fino a 3.000.000:1, che restituisce immagini incisive e con una buona profondità, soprattutto su schermi di grandi dimensioni che possono arrivare fino a circa 300 pollici. La resa cromatica è convincente per presentazioni, contenuti corporate e installazioni museali, mentre resta meno “cinematografica” rispetto a proiettori home theater dedicati, una scelta coerente con la destinazione d’uso del dispositivo.
Pratico e affidabile
Dal punto di vista operativo, il vero punto di forza è la praticità: la sorgente laser elimina la necessità di sostituire la lampada, con una durata stimata intorno alle 20.000 ore, riducendo drasticamente i costi di gestione. L’installazione è facilitata da zoom motorizzato 1.6x, messa a fuoco e lens shift orizzontale e verticale, che consentono un posizionamento flessibile anche in contesti complessi. La presenza di ingressi come HDMI e HDBaseT permette inoltre di gestire facilmente lunghe distanze e integrazioni con sistemi AV professionali, rendendolo un buon candidato per installazioni strutturate e permanenti.
Le caratteristiche
Tecnologia e immagine
- Risoluzione nativa: 4K UHD (3840 × 2160)
- Tecnologia: DLP (Digital Light Processing)
- Sorgente luminosa: laser (phosphor)
- Luminosità: 7.200 ANSI lumen
- Supporto 3D: Sì (Full HD 3D)
Ottica e proiezione
- Zoom: 1.6x motorizzato
- Messa a fuoco: motorizzata
- Dimensione immagine: circa 60″ – 300″
- Keystone: correzione trapezoidale verticale/orizzontale
Connettività
- HDMI 2.0 (HDCP 2.2) ×2
- HDBaseT (video/audio/controllo su cavo LAN)
- LAN (RJ‑45)
- RS‑232
- USB
- Audio out (mini jack)
Audio
- Altoparlanti integrati: 2 × 10 W
Funzioni e gestione
- Controllo remoto via rete (Crestron, AMX, PJ‑Link)
- Accensione/spegnimento automatico
- Proiezione a 360°
- Lens memory e regolazioni motorizzate
- Modalità DICOM (uso medico/display)
Consumi e rumorosità
- Consumo: circa 520 W (Normal) / 280 W (Eco)
- Rumorosità: circa 34–36 dB
Dimensioni e peso
- Dimensioni: circa 486 × 176 × 432 mm
- Peso: circa 14,7 kg
Prezzo
- intorno ai 4.900 Euro
Pro e Contro
Il prezzo, che si colloca intorno ai 4900 Euro chiarisce definitivamente il posizionamento del P721Q: non è un prodotto consumer, ma un investimento per realtà che necessitano di prestazioni elevate e continuità operativa. In questo senso, il proiettore Sharp convince per efficienza, robustezza e qualità complessiva, pur rinunciando a caratteristiche più “premium” come ottiche intercambiabili o funzioni smart integrate. Infatti non ha bluetooth e Wi-Fi, va collegato con cavi o presa ethernet. Le casse audio fanno il loro dovere per presentazioni ma per un film meglio collegare un buon impianto audio.
Pro
- Immagini
- Menu facile da impostare
- Robusto
Contro
- No bluetooth e Wi-Fi
- Casse audio integrate
- Prezzo