La prova del proiettore professionale Sharp P721Q

Introduzione

Sharp P721Q è un proiettore professionali 4K UHD interessante per luminosità e affidabilità. Grazie alla tecnologia DLP con sorgente laser e a una potenza di 7.200 lumen, il dispositivo offre immagini nitide e ben visibili anche in spazi fortemente illuminati. L’installazione flessibile e le ampie opzioni di connettività lo rendono particolarmente adatto a contesti corporate, educativi, museali e per un cinema a casa. Lo abbiamo provato per voi, ecco le nostre impressioni.