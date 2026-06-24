Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La prova del proiettore professionale Sharp P721Q

NOW
Giovanni Mirenna

Giovanni Mirenna

Introduzione

Sharp P721Q è un proiettore professionali 4K UHD interessante per luminosità e affidabilità. Grazie alla tecnologia DLP con sorgente laser e a una potenza di 7.200 lumen, il dispositivo offre immagini nitide e ben visibili anche in spazi fortemente illuminati. L’installazione flessibile e le ampie opzioni di connettività lo rendono particolarmente adatto a contesti corporate, educativi, museali e per un cinema a casa. Lo abbiamo provato per voi, ecco le nostre impressioni.

Quello che devi sapere

Pensato per i grandi spazi professionali

l primo impatto con lo Sharp P721Q è quello di un dispositivo dichiaratamente professionale: ingombri importanti, costruzione solida e un design che privilegia la funzionalità rispetto all’estetica. Questo videoproiettore nasce per auditorium, sale conferenze e ambienti corporate, dove l’obiettivo non è tanto stupire con forme audaci quanto garantire affidabilità e continuità operativa. Sharp punta qui su una formula collaudata: tecnologia DLP con sorgente laser e risoluzione 4K UHD (3840×2160), elementi che definiscono subito il target del prodotto.

Sharp P721Q
Sharp P721Q
1/5

Luminosità top e immagini 4K

L’aspetto più impressionante è senza dubbio la luminosità: i 7.200 ANSI lumen consentono al P721Q di lavorare senza difficoltà anche in ambienti molto illuminati. A questo si aggiunge un contrasto dinamico dichiarato fino a 3.000.000:1, che restituisce immagini incisive e con una buona profondità, soprattutto su schermi di grandi dimensioni che possono arrivare fino a circa 300 pollici. La resa cromatica è convincente per presentazioni, contenuti corporate e installazioni museali, mentre resta meno “cinematografica” rispetto a proiettori home theater dedicati, una scelta coerente con la destinazione d’uso del dispositivo.

Sharp P721Q
Sharp P721Q
2/5
pubblicità

Pratico e affidabile

Dal punto di vista operativo, il vero punto di forza è la praticità: la sorgente laser elimina la necessità di sostituire la lampada, con una durata stimata intorno alle 20.000 ore, riducendo drasticamente i costi di gestione. L’installazione è facilitata da zoom motorizzato 1.6x, messa a fuoco e lens shift orizzontale e verticale, che consentono un posizionamento flessibile anche in contesti complessi. La presenza di ingressi come HDMI e HDBaseT permette inoltre di gestire facilmente lunghe distanze e integrazioni con sistemi AV professionali, rendendolo un buon candidato per installazioni strutturate e permanenti.

Sharp P721Q
Sharp P721Q
3/5

Le caratteristiche

Tecnologia e immagine

  • Risoluzione nativa: 4K UHD (3840 × 2160) 
  • Tecnologia: DLP (Digital Light Processing)
  • Sorgente luminosa: laser (phosphor)
  • Luminosità: 7.200 ANSI lumen
  • Supporto 3D: Sì (Full HD 3D)

Ottica e proiezione

  • Zoom: 1.6x motorizzato
  • Messa a fuoco: motorizzata
  • Dimensione immagine: circa 60″ – 300″
  • Keystone: correzione trapezoidale verticale/orizzontale

Connettività

  • HDMI 2.0 (HDCP 2.2) ×2
  • HDBaseT (video/audio/controllo su cavo LAN)
  • LAN (RJ‑45) 
  • RS‑232 
  • USB
  • Audio out (mini jack)

Audio

  • Altoparlanti integrati: 2 × 10 W

Funzioni e gestione

  • Controllo remoto via rete (Crestron, AMX, PJ‑Link)
  • Accensione/spegnimento automatico
  • Proiezione a 360°
  • Lens memory e regolazioni motorizzate
  • Modalità DICOM (uso medico/display)

Consumi e rumorosità

  • Consumo: circa 520 W (Normal) / 280 W (Eco)
  • Rumorosità: circa 34–36 dB

Dimensioni e peso

  • Dimensioni: circa 486 × 176 × 432 mm
  • Peso: circa 14,7 kg

Prezzo

  • intorno ai 4.900 Euro

Sharp P721Q
Sharp P721Q
4/5
pubblicità

Pro e Contro

Il prezzo, che si colloca intorno ai 4900 Euro chiarisce definitivamente il posizionamento del P721Q: non è un prodotto consumer, ma un investimento per realtà che necessitano di prestazioni elevate e continuità operativa. In questo senso, il proiettore Sharp convince per efficienza, robustezza e qualità complessiva, pur rinunciando a caratteristiche più “premium” come ottiche intercambiabili o funzioni smart integrate. Infatti non ha bluetooth e Wi-Fi, va collegato con cavi o presa ethernet. Le casse audio fanno il loro dovere per presentazioni ma per un film meglio collegare un buon impianto audio.

Pro

  • Immagini 
  • Menu facile da impostare
  • Robusto

Contro

  • No bluetooth e Wi-Fi
  • Casse audio integrate
  • Prezzo

Sharp P721Q
Sharp P721Q
5/5
pubblicità

Leggi anche

Tecnologia

Airbnb, ecco come evitare truffe con le prenotazioni: il vademecum

NOW

WATCH Ultimate 2 Green Edition, l’orologio HUAWEI per chi gioca a golf

NOW

DJI Osmo Mobile 8P, riprese più stabili e controllo a distanza

NOW

Insta360 Luna Ultra, la videocamera tascabile con qualità da cinema

NOW

razr 70 ultra, il nuovo “gioiello” pieghevole di Motorola