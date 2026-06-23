WATCH Ultimate 2 Green Edition, l’orologio HUAWEI per chi gioca a golf

Introduzione
Avevamo provato la versione “standard” di questo smartwatch pochi mesi fa, mettendo in luce le tante funzioni dedicate allo sport, il design e i materiali premium. Adesso dello stesso orologio è uscita la Green Edition: è molto simile alla versione base ma cambia il cinturino e, soprattutto, ha una modalità golf giudicata completa e molto utile
Quello che devi sapere
Lo smartwatch dei golfisti
HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green Edition non cambia la sostanza rispetto al modello base (qui la nostra recensione completa) ma lo rende più lifestyle e “di nicchia” perché ha una modalità completamente dedicata a chi fa golf. Tra le novità, una livrea verde/bianco (orientata appunto al golf), una lunetta in ceramica bicolore più elaborata, una modalità Golf potenziata che integra oltre 17mila campi globali, mappe 3D avanzate, green view migliorata, funzioni di intelligenza artificiale.
Come si presenta
HUAWEI Watch Ultimate 2 Green Edition è uno smartwatch che punta a una estetica da alta orologeria (sportiva). La cassa utilizza metallo liquido a base di zirconio, con lunetta in ceramica e vetro zaffiro, materiali che garantiscono sia resistenza sia un forte impatto visivo. E a proposito di impatto visivo, l’effetto al polso è quello di un oggetto certamente imponente e “scenografico”, con dimensioni della cassa di poco superiori ai 48 millimetri: un prodotto dunque da mostrare, quasi da ostentare, pensato per distinguersi e non per passare inosservati. Dedicato, per la sua grandezza, principalmente a un polso maschile, appare robusto e le finiture e i materiali lo collocano certamente nel segmento più alto del mercato.
Le caratteristiche tecniche
Sotto il cofano, il modello Green Edition è molto simile al modello “normale”: certificazioni IP68, IP69, resistenza all’acqua fino a 10 ATM, resistenza fino a 100 metri durante le immersioni. E ancora: sistema di posizionamento GNSS a doppia banda, connettività con eSIM (per usare l’orologio senza avere vicino il telefono), sensori avanzati per il monitoraggio di frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, stress, altimetro, bussola, frequenza cardiaca.
Il display e la batteria
Lo schermo LTPO AMOLED da 1,5 pollici è uno degli elementi più importanti, nonché più convincenti, dello smartwatch. Ha una risoluzione 466x466, una luminosità che può raggiungere i 3.500 nit di picco, nelle nostre prove è risultato estremamente leggibile all’aperto, anche sotto il sole cocente di questo inizio estate; molti sportivi esperti hanno anche messo in luce come sia ben visibile durante le immersioni. La batteria, da circa 539 mAh (un po’ meno capiente di quella del modello tradizionale) garantisce diversi giorni di utilizzo, e quindi distingue questo orologio da diversi smartwatch concorrenti.
Le funzioni per il benessere e lo sport
Attraverso l’orologio è possibile monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno, le fasi del sonno ma anche aspetti meno comuni come il benessere respiratorio e la gestione dello stress. Sul fronte sportivo, sono supportate oltre 100 attività e sono presenti modalità avanzate "outdoor ed expedition” con mappe e percorsi. GPS veloce e molto preciso, così come sono precise e puntuali le informazioni che leggiamo a schermo durante le attività.
Lo smartwatch per chi gioca a golf
Il golf è una delle aree su cui HUAWEI ha investito maggiormente, sia con aggiornamenti ai propri wearable, sia proprio con la versione Green Edition di questo smartwatch. Il WATCH Ultimate 2 Green Edition, infatti, offre mappe di oltre 17mila campi in tutto il mondo, dati su distanze e posizione, cartine 3D con visualizzazione di fairway, bunker e green (utilissima la rotazione automatica della vista in base alla posizione del giocatore) e analisi evolute delle prestazioni. Uno degli aspetti più apprezzati di chi gioca a golf è la quantità e qualità dei dati disponibili, considerati utili: ad esempio la distanza precisa da fronte, centro e fondo green e dagli ostacoli, la compensazione della pendenza (slope), i dati sul vento e le condizioni ambientali, i suggerimenti sul colpo offerti dall’intelligenza artificiale grazie all’analisi dello swing. Dunque un dispositivo che consente una pianificazione del colpo più consapevole che permette di migliorare la strategia sul campo. Nei test effettuati da chi gioca in maniera professionale a golf viene sottolineato che le mappe sono giudicate molto leggibili e utili anche per chi non conosce il percorso e che aiutano soprattutto nella prima esperienza su nuovi campi. Dunque una sorta di coach digitale sempre disponibile: caratteristiche che lo rendono ideale per golfisti amatoriali evoluti e per chi cerca un unico dispositivo per golf, fitness, outdoor (ma non sostituisce completamente strumenti specialistici).
Le altre funzioni
Sul fronte smart il dispositivo offre notifiche, chiamate (indipendenti dal telefono, tramite eSIM), da segnalare che l’ecosistema di app è meno sviluppato rispetto a quello di Apple o Google. Tra le app presenti il blocco note, il meteo, la musica, la possibilità di scattare foto sullo smartwatch, il wallet per i pagamenti digitali, il calendario, la torcia, la calcolatrice, le mappe.
Verdetto, disponibilità e prezzi
HUAWEI Watch Ultimate 2 Green Edition è dunque un dispositivo “fuori dagli schemi”: eccelle come strumento tecnico (outdoor, immersioni, esplorazione), come computer per il golf, offre materiali e costruzione da orologio di lusso, garantisce autonomia e leggibilità superiori alla media. Uno smartwatch che vuole andare oltre il ruolo tradizionale, con l’obiettivo di unire orologeria di lusso, strumento tecnico e assistente digitale per lo sport. Da segnalare che ha un prezzo "importante" (si parte da 899 euro) e che è grande e più pesante della media degli smartwatch.
Pro e Contro
PRO:
- Materiali di altissimo livello
- Autonomia superiore alla media
- Modalità golf tra le più complete sul mercato
CONTRO:
- Dimensioni e peso importanti
- Ecosistema app limitato rispetto ai concorrenti