WATCH Ultimate 2 Green Edition, l’orologio HUAWEI per chi gioca a golf

Il golf è una delle aree su cui HUAWEI ha investito maggiormente, sia con aggiornamenti ai propri wearable, sia proprio con la versione Green Edition di questo smartwatch. Il WATCH Ultimate 2 Green Edition, infatti, offre mappe di oltre 17mila campi in tutto il mondo, dati su distanze e posizione, cartine 3D con visualizzazione di fairway, bunker e green (utilissima la rotazione automatica della vista in base alla posizione del giocatore) e analisi evolute delle prestazioni. Uno degli aspetti più apprezzati di chi gioca a golf è la quantità e qualità dei dati disponibili, considerati utili: ad esempio la distanza precisa da fronte, centro e fondo green e dagli ostacoli, la compensazione della pendenza (slope), i dati sul vento e le condizioni ambientali, i suggerimenti sul colpo offerti dall’intelligenza artificiale grazie all’analisi dello swing. Dunque un dispositivo che consente una pianificazione del colpo più consapevole che permette di migliorare la strategia sul campo. Nei test effettuati da chi gioca in maniera professionale a golf viene sottolineato che le mappe sono giudicate molto leggibili e utili anche per chi non conosce il percorso e che aiutano soprattutto nella prima esperienza su nuovi campi. Dunque una sorta di coach digitale sempre disponibile: caratteristiche che lo rendono ideale per golfisti amatoriali evoluti e per chi cerca un unico dispositivo per golf, fitness, outdoor (ma non sostituisce completamente strumenti specialistici).