DJI Osmo Mobile 8P, riprese più stabili e controllo a distanza

La struttura riprende quella già collaudata della famiglia Osmo Mobile. Il gimbal è pieghevole, può essere trasportato facilmente in uno zaino e integra sia un’asta telescopica da 215 millimetri sia un piccolo treppiede estraibile dall’impugnatura. Il peso sale a circa 386 grammi, leggermente superiore rispetto al modello precedente, ma rimane adeguato per un prodotto che concentra nello stesso corpo stabilizzatore, asta per selfie e supporto da tavolo. Il treppiede è stato rivisto con un’apertura più ampia, utile per migliorare la stabilità quando si registra senza tenere il dispositivo in mano. L’aggancio dello smartphone avviene tramite il consueto morsetto magnetico. Il montaggio richiede pochi secondi e, una volta aperto il gimbal, si può iniziare a registrare senza particolari operazioni di bilanciamento. L’impugnatura è solida e comoda, anche se la presenza del FrameTap ha costretto DJI a ripensare in parte la disposizione dei comandi.