Narwal Flow 2 alla prova: un approccio diverso alla pulizia

Il Narwal Flow 2 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che gioca nella fascia alta del mercato. Non è pensato per chi cerca una soluzione economica, ma per chi vuole ridurre al minimo l’intervento manuale nella pulizia di casa. Il suo punto di forza, un sistema di lavaggio completamente diverso dal solito, che prova ad avvicinarsi sempre di più alla pulizia manuale

Il Narwal Flow 2 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con una potenza di aspirazione fino a 31.000 Pa, un sistema di lavaggio “Track Mop” con acqua calda a 60 gradi, una base completamente automatica che lava, asciuga e deterge. A livello tech troviamo una navigazione con sistema LiDAR, una doppia camera coadiuvata dall’intelligenza artificiale, la capacità di riconoscere oggetti e le modalità dedicate ad animali e bambini.

Come funziona l’aspirazione Sul fronte aspirazione, il Narwal Flow 2 mette sul piatto numeri importanti: i 31.000 Pa lo collocano tra i robot più potenti disponibili oggi. Nella pratica, questo si traduce in una pulizia efficace su pavimenti duri e soprattutto su tappeti, dove il robot riesce a raccogliere bene polvere, briciole e peli di animali. Il sistema CarpetFocus aiuta proprio in questo, adattando la pressione e migliorando il contatto con le superfici tessili. L’aspirazione è quindi solida e affidabile, ma non è il vero elemento che distingue questo prodotto.

Un robot che cambia le regole È qui che il Narwal Flow 2 cambia davvero approccio. Al posto dei classici panni rotanti o trascinati, utilizza un sistema chiamato Track Mop: una superficie più ampia che resta a contatto con il pavimento più a lungo, esercitando anche una pressione costante. A fare la differenza è soprattutto l’utilizzo di acqua calda a 60°C, distribuita continuamente durante la pulizia. In questo modo il robot riesce a gestire meglio lo sporco più ostinato – come residui appiccicosi o macchie leggere – senza limitarsi a “trascinare” lo sporco come fanno i sistemi più semplici. C’è poi un altro aspetto importante: il panno viene pulito durante l’utilizzo e non solo a fine ciclo. Questo significa che il robot continua a lavorare con acqua relativamente pulita, migliorando la resa complessiva. Non sostituisce del tutto una pulizia manuale profonda, ma nella manutenzione quotidiana è tra le soluzioni più efficaci oggi disponibili. Navigazione e intelligenza artificiale La navigazione è affidata a un sistema combinato: LiDAR per la mappatura e doppia fotocamera per il riconoscimento degli oggetti. Nell’uso reale, il robot si muove in modo ordinato, costruisce mappe precise e gestisce bene ambienti complessi. La parte di I.A. aiuta soprattutto nell’evitare ostacoli come cavi, piccoli oggetti o giochi, adattando il percorso in modo dinamico. Le modalità dedicate - come quelle per animali domestici o bambini - sono un’aggiunta interessante, anche se nella pratica la differenza sta più nella gestione della pulizia che in cambiamenti radicali del comportamento. Come su molti prodotti molto avanzati, però, c’è una certa complessità: le funzioni sono tante e serve un minimo di tempo per sfruttarle davvero tutte.