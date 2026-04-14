InnoEX e Electronics Fair, a Hong Kong le vetrine dell'innovazione

Dai robot baristi all’I.A. medica e industriale, le fiere mostrano a Hong Kong una Cina che integra l’intelligenza artificiale in prodotti già funzionanti, accessibili e pronti per il mercato

Un robot umanoide prepara un espresso in meno di due minuti. La mattina fa il barista, il pomeriggio lavora in una fabbrica a Shenzhen, la sera fa il commesso. Non è una demo della Silicon Valley: è quello che si vede questa settimana al Convention Centre di Hong Kong, dove InnoEX e l'Electronics Fair Spring Edition riuniscono oltre 2.800 espositori da 27 Paesi, nella più grande vetrina globale dell'innovazione di Hong Kong, dove però a colpire è sopratutto la tecnologia cinese.

Il parco dei robot Il cuore della fiera è il RoboPark: oltre cento robot funzionanti schierati in un unico padiglione, con quattro delle cinque più grandi tech company al mondo di robot-umanoidi. Ci sono i quadrupedi di Unitree che corrono a cinque metri al secondo, i robot da consegna di Rice Robotics, startup di Hong Kong con già 500 unità adottate anche in Giappone, e cani robot che reagiscono alle emozioni della voce umana. Accanto, un radar grande quanto un libro “legge” il battito cardiaco senza toccare il corpo, una maschera neurale usa EEG e intelligenza artificiale per analizzare il sonno, mentre un drone volante con braccio robotico pulisce i canali di drenaggio prima delle piogge. Dalla salute alla logistica aerea, fino alla domotica e all’intelligenza artificiale: la concentrazione di startup da Shenzhen, in Cina, a Hong Kong che si vede in questa fiera non mostra solo che l'I.A. è ovunque: quello si sapeva. La novità è che qui l'intelligenza artificiale è integrata in oggetti che costano poco, funzionano e sono già in vendita. Per l'industria occidentale, il gap tecnologico con la Cina si sta misurando in prodotti, non più solo in brevetti.

L’I.A. protagonista dei prodotti “reali” È esattamente la tesi di un recente editoriale del New York Times firmato da Sebastian Mallaby, che titola senza giri di parole: non possiamo batterli. Secondo Mallaby non sarà la potenza dei modelli I.A. a decidere la gara, ma la capacità di inserire l'intelligenza artificiale nei prodotti reali. Esattamente quello che Hong Kong sta mostrando al mondo nelle sue due vetrine tech. Un altro esempio arriva dall'Hong Kong Generative AI Lab, nato dalla collaborazione con la Hong Kong University of Science and Technology, che presenta un modello di linguaggio locale chiamato Hong Kong Chat: parla inglese, cinese e cantonese, è gratuito, conta 80.000 utenti ed è pensato come progetto diverso da ChatGPT e DeepSeek. In fiera anche mini-pc cinesi di Greatwall con supporto nativo a Open Claw, il modello AI cinese, pensati per far girare l'intelligenza artificiale in locale senza cloud, un'alternativa al Mac Mini a prezzi molto più bassi.