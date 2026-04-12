realme 16 Pro+: equilibrio è la parola chiave. La nostra prova

Introduzione
Il realme 16 Pro+ è uno di quei telefoni che puntano tutto sull’equilibrio. Non vuole essere il più potente, né il più completo, ma prova a distinguersi nella fascia media con alcune scelte precise: una fotocamera da 200 megapixel pensata soprattutto per i ritratti, una batteria enorme da 7.000 mAh e un design molto curato. Il risultato è uno smartphone che, nella quotidianità, convince più di quanto dicano le sole specifiche
Quello che devi sapere
Come si presenta
Il design è uno degli aspetti più interessanti di questo realme 16 Pro+. La collaborazione con il designer giapponese Naoto Fukasawa si traduce in un’estetica pulita, con linee morbide e una scocca che punta molto sulla sensazione al tatto. La finitura in silicone organico bio-based è particolare: leggermente gommata, piacevole da tenere in mano e meno soggetta a impronte e sporco rispetto ai classici vetri lucidi. Anche il modulo fotocamera, con finitura metallica lucida, prova a dare un tocco più premium. Nonostante la batteria molto grande, lo spessore resta contenuto (poco sopra gli 8mm) e il peso intorno ai 200 grammi lo rende utilizzabile senza difficoltà tutti i giorni. Non è il più leggero, ma è ben bilanciato.
Il display
Non male il pannello AMOLED da 6,8 pollici. La risoluzione 1.5K è un buon compromesso tra qualità e consumi, mentre il refresh rate fino a 144Hz garantisce un’esperienza molto fluida, soprattutto nello scorrimento dei contenuti e nei giochi. I colori sono vividi senza essere eccessivi, la luminosità è elevata e permette una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. La curvatura sui bordi contribuisce a dare un aspetto più moderno e a migliorare la presa, anche se - come sempre - può non piacere a tutti. Nel complesso è uno schermo riuscito: non è il più definito in assoluto, ma nell’uso quotidiano restituisce una sensazione da prodotto di fascia più alta.
La fotocamera
La fotocamera è il vero elemento distintivo del realme 16 Pro+. Il sensore principale da 200 megapixel, affiancato da un teleobiettivo da 3.5x, permette di coprire diverse lunghezze focali con una buona versatilità. Nella pratica, le foto di giorno sono dettagliate, con una resa cromatica convincente e una buona gestione della luce. Dove il telefono dà il meglio è però nei ritratti: lo zoom 3.5x aiuta a ottenere un effetto più naturale, con una buona separazione tra soggetto e sfondo. Sempre interessante anche la possibilità di spingersi oltre con lo zoom digitale, anche se - come prevedibile - la qualità cala progressivamente. Bene i video, con registrazione in 4K e una stabilizzazione efficace. Meno convincente invece la fotocamera ultra-grandangolare: funziona, ma è inferiore al resto del comparto e si nota soprattutto nei dettagli e nella gestione della luce. Nel complesso, è una fotocamera pensata più per le persone che per i paesaggi: ottima per ritratti e social, meno per chi cerca la massima versatilità.
Prestazioni e software
Il realme 16 Pro+ monta uno Snapdragon 7 Gen 4 con RAM da 12 GB con prestazioni solide: il telefono è sempre fluido, gestisce bene il multitasking e non mostra particolari rallentamenti nemmeno con applicazioni più pesanti o giochi. Non siamo però ai livelli dei top di gamma: nei benchmark e nei carichi più intensi resta un gradino sotto, ma nell’uso reale la differenza si percepisce poco. Il software è realme UI 7 basato su Android 16: l’interfaccia è ricca di personalizzazioni e animazioni fluide. Non mancano le funzioni legate all’intelligenza artificiale, soprattutto per l’editing fotografico e la produttività. Resta però qualche app preinstallata di troppo: nulla di grave, ma è un aspetto che continua a caratterizzare molti dispositivi di questa fascia.
Autonomia
L’autonomia è probabilmente il vero punto di forza del realme 16 Pro+. La batteria da 7.000 mAh permette di arrivare senza difficoltà a due giorni di utilizzo con un uso misto, e in alcuni casi anche di più. Anche nelle giornate più intense, con social, video e un po’ di gaming, si arriva a sera con ampio margine. È uno di quei telefoni che fanno dimenticare l’ansia da ricarica. La ricarica rapida a 80W consente di recuperare energia velocemente: circa metà batteria in mezz’ora e una ricarica completa in meno di un’ora. Manca però la ricarica wireless, assenza che si fa notare soprattutto considerando il prezzo.
Verdetto, prezzo e disponibilità
Il realme 16 Pro+ è uno smartphone che punta sull’equilibrio e, nel complesso, centra l’obiettivo. Non è un flagship killer e non prova a esserlo, ma è un medio gamma molto solido che mette insieme autonomia eccellente, buona esperienza d’uso e una fotocamera convincente soprattutto nei ritratti. Il prezzo intorno ai 600 euro si colloca nella fascia medio-alta, rendendolo competitivo ma non economico. I compromessi ci sono: l’ultra-grandangolo non è allo stesso livello del sensore principale, manca la ricarica wireless e le prestazioni, pur buone, non sono da top di gamma. Detto questo, per chi cerca uno smartphone affidabile, con tanta autonomia e una buona qualità fotografica per l’uso quotidiano e i social, il realme 16 Pro+ è una delle proposte più interessanti del momento nella sua fascia.
Pro e contro
PRO:
- Design curato e distintivo, con finitura gommata piacevole al tatto
- Display AMOLED da 6,8 pollici vivido e fluido fino a 144Hz
- Fotocamera da 200 megapixel con ottimi risultati su ritratti e video 4K
- Batteria da 7.000 mAh con autonomia fino a due giorni e ricarica rapida da 80W
CONTRO:
- Ultra-grandangolo sottotono rispetto al resto del sistema fotografico
- Nessuna ricarica wireless
- Processore non da top di gamma, pur nella fascia di prezzo medio-alta