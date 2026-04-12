realme 16 Pro+: equilibrio è la parola chiave. La nostra prova

Il realme 16 Pro+ è uno smartphone che punta sull’equilibrio e, nel complesso, centra l’obiettivo. Non è un flagship killer e non prova a esserlo, ma è un medio gamma molto solido che mette insieme autonomia eccellente, buona esperienza d’uso e una fotocamera convincente soprattutto nei ritratti. Il prezzo intorno ai 600 euro si colloca nella fascia medio-alta, rendendolo competitivo ma non economico. I compromessi ci sono: l’ultra-grandangolo non è allo stesso livello del sensore principale, manca la ricarica wireless e le prestazioni, pur buone, non sono da top di gamma. Detto questo, per chi cerca uno smartphone affidabile, con tanta autonomia e una buona qualità fotografica per l’uso quotidiano e i social, il realme 16 Pro+ è una delle proposte più interessanti del momento nella sua fascia.