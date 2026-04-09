Quante volte un selfie promettente è stato scartato per colpa di un’inquadratura sbagliata o di una luce pessima? Insta360 ha presentato un gadget dedicato principalmente ai creator, ai viaggiatori, a tutti coloro che usano molto la selfie-camera dello smartphone e sono molto attenti alla resa visiva: si tratta di Insta360 Snap Schermo da Selfie: un display magnetico che si aggancia al retro dello smartphone e consente di visualizzare in tempo reale l’inquadratura della fotocamera posteriore, sfruttando così la migliore qualità d’immagine possibile sullo smartphone. Ma perché un brand di videocamere ha deciso di realizzare un accessorio del genere? Spiegano da Insta360 che per l’azienda “quello che conta è l’esperienza di ripresa, non solo la fotocamera. Abbiamo notato - continuano - che pur essendo lo smartphone lo strumento creativo più usato, la fotocamera posteriore (che è anche la sua risorsa più potente) non viene quasi mai utilizzata per riprese selfie e vlog, a causa del design del dispositivo. Da qui - concludono - la sfida: creare un modo leggero portatile e intuitivo per sbloccare tutto il potenziale delle lenti posteriori dello smartphone”.