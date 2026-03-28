Nothing stupisce: ecco Phone (4a) e (4a) Pro e le cuffie Headphone (a)

Il display è un Amoled da 6,83 con risoluzione 1,5K, 450 PPI, frequenza di aggiornamento di 144HZ, ed è protetto dal Corning Gorilla Glas 7i. La luminosità di picco è di 5.000 nits quella media, invece, si attesta sui 2.500 e rende perfettamente visibili i contenuti anche sotto luce diretta del sole ma non acceca in condizioni di scarsa illuminazione quando molti altri fanno fatica a trovare un equilibrio. Merito anche del sensore di luminosità che però in qualche occasione è risultato pigro e in condizioni di poca luce, sparsa, diffusa, ha fatto “pompare” leggermente il display. Le cornici sono contenute e perfettamente simmetriche. Il (4a) Pro è bello da tenere in mano anche se non è un peso piuma, siamo nell’ordine dei 210 grammi e bisogna fare l’abitudine a dimensioni che cominciano ad essere importanti anche se la presa risulta sempre ben salda. Il riconoscimento facciale è 2D, si avvale della collaborazione, determinante, della fotocamera anteriore e dell’intelligenza artificiale. È rapidissimo, nulla da inviare ai più costosi e blasonati impianti 3D, così come il lettore di impronte digitali che avevamo già apprezzato su altri modelli della casa inglese, la cui posizione risulta, però, un po’ bassa, fosse stato piazzato un centimetro più su avrebbe rasentato la perfezione.