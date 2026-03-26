DJI Avata 360, abbiamo provato il nuovo drone 8K a 360 gradi

Un drone dunque che abbiamo certamente apprezzato per semplicità d’uso, versatilità, sicurezza. Nelle nostre prove mettiamo in luce che il ritorno alla base (la funzione che permette di far rientrare il drone quando lo perdiamo di vista o quando sta per esaurirsi la batteria) non è sempre stato precisissimo (a volte è atterrato anche a 20 centimetri di distanza dall’atterraggio - probabilmente una funzionalità che verrà corretta con un prossimo aggiornamento software, considerato che il ritorno alla base è sempre stato uno dei fiori all’occhiello del software di DJI) e che la batteria non è estremamente capiente: circa 20 minuti. Per questo motivo consigliamo certamente l’acquisto di DJI Avata 360 nella versione più completa, la Combo Fly More, che in confezione oltre al radiocomando DJI RC 2 integra anche il caricabatterie veloce e tre batterie: costa 949 euro. Il drone singolo costa 459 euro, il drone con il radiocomando costa 729 euro. La disponibilità è prevista per fine aprile.