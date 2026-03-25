Samsung presenta i nuovi Galaxy A57 e A37: tutte le caratteristiche

Introduzione
Samsung amplia la propria offerta nella fascia media con i nuovi Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G. Si tratta di due smartphone che mirano a portare funzionalità evolute in particolare sul fronte dell’intelligenza artificiale, a un pubblico più ampio senza far lievitare i prezzi. I due modelli proseguono la strategia dell’azienda di democratizzare l’I.A. sui dispositivi mobili, integrando funzioni prima riservate ai top di gamma.
Quello che devi sapere
AI potenziata per la vita quotidiana
Il cuore della nuova serie A di Samsung è l’Awesome Intelligence, un insieme di strumenti basati su intelligenza artificiale che facilitano attività quotidiane come produttività, creazione di contenuti e gestione del dispositivo. Con One UI 8.5, sia A57 che A37 introducono Trascrizione vocale, capace di trasformare messaggi e registrazioni audio in testo, e una Selezione AI migliorata, che permette di estrarre contenuti, trascinarli tra app e creare materiali multimediali con maggiore rapidità. Per chi utilizza spesso la fotocamera, arrivano funzioni come Gomma Oggetto più precisa e, sul modello A57, Volto Migliore, che seleziona automaticamente gli scatti ideali per le foto di gruppo. L’editing video beneficia invece del Ritaglio automatico. Non manca l’integrazione con gli assistenti intelligenti: Bixby riceve un aggiornamento con capacità conversazionali migliorate, mentre Google Gemini supporta l’interazione tra app e la gestione di attività complesse.
Fotocamere da 50 MP e Nightography migliorata
Entrambi i modelli offrono un sistema fotografico a tre sensori, guidato da un’ottica principale da 50 MP, accompagnata da ultra‑grandangolare e macro. Samsung ha aggiornato sia l’hardware che il processore d’immagine, promettendo scatti più nitidi e colori più realistici in qualsiasi condizione di luce. Le prestazioni in notturna migliorano grazie alla Nightography evoluta, mentre il Galaxy A57 5G ottiene un ulteriore "boost" con un’elaborazione delle immagini più potente e una maggiore velocità di scatto.
Design raffinato, più potenza e batterie da 5.000 mAh
ll Galaxy A57 5G è il modello più sottile e leggero della storia della serie, pur integrando CPU, GPU e NPU aggiornate. Entrambi gli smartphone puntano sull’esperienza multimediale: display Super AMOLED (A37) e Super AMOLED+ (A57) fino a 120 Hz, tecnologia Vision Booster e cornici più sottili. L’autonomia è affidata a una batteria da 5.000 mAh, in grado, secondo Samsung, di garantire fino a due giorni di utilizzo. La ricarica Ultra Rapida 2.0 porta lo smartphone al 60% in circa mezz’ora. Il sistema di raffreddamento del Galaxy A57 5G include anche una camera di vapore più ampia del 13% rispetto alla generazione precedente. Come atteso, entrambi i modelli ottengono la certificazione IP68, una caratteristica ancora poco diffusa nella fascia media.
Sicurezza e aggiornamenti a lungo termine
In linea con la nuova politica software di Samsung, A57 e A37 riceveranno sei generazioni di aggiornamenti Android e sei anni di patch di sicurezza. Sul fronte della protezione dati debutta anche Samsung Knox Vault, insieme a funzioni come Dashboard Sicurezza e Privacy, Condivisione in privato e il nuovo Album Privato della Galleria.
Disponibilità e prezzi
Le colorazioni includono le varianti Awesome Navy, Gray, Icyblue e Lilac per A57, mentre A37 sarà disponibile in Lavender, Charcoal, Graygreen e White.
Galaxy A57 5G:
- 8 GB + 128 GB: €549,90
- 8 GB + 256 GB: €599,90
Galaxy A37 5G:
- 6 GB + 128 GB: €449,90
- 8 GB + 256 GB: €529,90