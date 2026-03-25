Samsung presenta i nuovi Galaxy A57 e A37: tutte le caratteristiche

Il cuore della nuova serie A di Samsung è l’Awesome Intelligence, un insieme di strumenti basati su intelligenza artificiale che facilitano attività quotidiane come produttività, creazione di contenuti e gestione del dispositivo. Con One UI 8.5, sia A57 che A37 introducono Trascrizione vocale, capace di trasformare messaggi e registrazioni audio in testo, e una Selezione AI migliorata, che permette di estrarre contenuti, trascinarli tra app e creare materiali multimediali con maggiore rapidità. Per chi utilizza spesso la fotocamera, arrivano funzioni come Gomma Oggetto più precisa e, sul modello A57, Volto Migliore, che seleziona automaticamente gli scatti ideali per le foto di gruppo. L’editing video beneficia invece del Ritaglio automatico. Non manca l’integrazione con gli assistenti intelligenti: Bixby riceve un aggiornamento con capacità conversazionali migliorate, mentre Google Gemini supporta l’interazione tra app e la gestione di attività complesse.

Samsug A57 5G