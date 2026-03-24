Il tagliaerba secondo Sunseeker Robotics

La nuova serie di robot tosaerba Sunseeker X Gen 2 sbarca sul mercato italiano ed europeo. Porta tecnologie di navigazione avanzata, potenza di calcolo raddoppiata e sistemi di percezione basati su Vision AI 2.0. Grazie alla precisione centimetrica e al sistema ATC per affrontare pendenze fino al 70%, i nuovi modelli mirano a ridefinire la cura intelligente del prato. Siamo stati a Buccinasco (Milano) per vederli in anteprima e abbiamo fatto anche una chiacchierata con il loro direttore commerciale

Sunseeker Robotics amplia la propria presenza nel mercato europeo con il lancio della nuova gamma di robot tosaerba X Gen 2, progettata per elevare gli standard della cura del prato grazie a una combinazione di ingegneria di precisione, automazione intelligente e design elegante. Pensata per rispondere alla crescente domanda di soluzioni ad alte prestazioni, la serie si inserisce nella linea premium Sunseeker Elite, destinata a coprire superfici dai 800 ai 24.000 m². QUI UN VIDEO DEL ROBOT IN AZIONE

Il nuovo Sunseeker Elite X9

Navigazione avanzata, Vision AI 2.0 e potenza raddoppiata Il cuore tecnologico della serie X Gen 2 è il sistema di navigazione AONavi 2.0, che integra le tecnologie "nRTK" e "VSLAM 2.0" per ottenere una precisione al centimetro senza l’ausilio di cavi perimetrali o antenne esterne. L’adozione di un nuovo chip da 10 TOPS, con potenza di calcolo raddoppiata rispetto alla generazione precedente, consente una mappatura rapida e stabile anche in giardini particolarmente complessi. A ciò si aggiunge la Vision AI 2.0, che combina telecamera binoculare e sensore iToF per migliorare la percezione tridimensionale, il rilevamento degli ostacoli e la capacità di operare sia di giorno sia di notte. Grazie a questa tecnologia, i robot sono in grado di attraversare spazi stretti fino a 70 cm e, nelle versioni più accessoriate, di offrire un taglio ancora più raffinato grazie ai doppi dischi e alla regolazione elettronica dell’altezza.

Il nuovo Sunseeker X7 Gen 2

Non solo macchine professionali La serie X Gen 2 è stata progettata - ci spiegano - per affrontare superfici impegnative grazie al sistema ATC (All-Terrain Conquer), che combina trazione integrale, sospensioni evolute e sterzo attivo, permettendo al robot di superare pendenze fino al 70% (35°) mantenendo una trazione stabile e al tempo stesso delicata sul manto erboso. Oltre alla linea premium Sunseeker Elite per grandi superfici ci sono anche nei modelli domestici come l’X4, robot progettato per i giardini residenziali fino a 1.200 m². Niente RTK e nessuna connessione a reti di antenne: il robot si affida a un sistema LiDAR montato sulla parte superiore, un laser rotante a 6.000 giri al minuto all’interno di una cupola trasparente, che rileva l’ambiente e costruisce una mappa tridimensionale dello spazio circostante. L’uso si annuncia estremamente semplice: lo si posiziona in giardino, lo si avvia tramite app e lui provvede autonomamente a mappare, pianificare e lavorare.

Sunseeker X4

Per Sunseeker il 2026 sarà un anno importante Abbiamo fatto una chiacchierata con il direttore commerciale di Sunseeker Michele Belladelli, classe 1991. Obiettivo del 2026? "L'obiettivo per il 2026 è aumentare ulteriormente la quota di mercato di Sunseeker in Italia. Ma non vogliamo parlare solo di numeri: per noi è fondamentale offrire ai clienti un prodotto e una soluzione che semplifichino davvero la gestione del verde. Oggi il tempo è il bene più prezioso, e i nostri robot servono proprio a restituirne un po’ alle persone. Il vostro focus è più sul cliente domestico o su quello professionale? "In termini numerici il mercato domestico è molto più ampio di quello professionale. Ma per noi le due aree procedono in parallelo: vogliamo offrire a entrambi la miglior tecnologia possibile, senza differenze di qualità". La vendita sarà online o in punti fisici? "Abbiamo scelto di non vendere i prodotti online. Crediamo nel supporto dei professionisti del verde, come il nostro distributore nazionale Prato Verde: sono fondamentali per aiutare i clienti a scegliere il robot più adatto e non sbagliare acquisto".