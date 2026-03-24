Nuki Keypad 2, la porta di casa si apre "contactless"

Uno dei principali vantaggi del keypad è la facilità di installazione. Il dispositivo funziona con batterie AAA e non richiede alcun collegamento elettrico. Basta fissarlo vicino alla porta tramite adesivo o viti e collegarlo alla serratura tramite l’app Nuki. Il processo di configurazione è guidato dall’app e richiede pochi minuti. Una volta installato, il tastierino comunica con la serratura smart tramite connessione sicura e criptata.