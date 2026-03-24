Nuki Keypad 2, la porta di casa si apre "contactless"

Introduzione
Il Nuki Keypad 2 NFC è uno degli accessori più avanzati dell’ecosistema smart home di Nuki. Progettato per funzionare insieme alle serrature intelligenti Nuki, questo dispositivo permette di aprire la porta in diversi modi: tramite impronta digitale, codice PIN oppure (e soprattutto) tecnologia NFC contactless. L’obiettivo del prodotto è rendere l’accesso alla casa più semplice e flessibile, eliminando la necessità di utilizzare chiavi tradizionali. L’abbiamo provato.
(ha collaborato Eric Cervi)
Quello che devi sapere
Le caratteristiche principali
Keypad 2 NFC di Nuki rappresenta una delle soluzioni più complete per l’accesso smart alla casa. Grazie alla combinazione di impronta digitale, codice PIN e, soprattutto, tecnologia NFC, offre un sistema flessibile e sicuro per aprire la porta senza chiavi. È particolarmente consigliato per famiglie, case vacanza e utenti che vogliono gestire facilmente l’accesso alla propria abitazione. Un accessorio smart molto pratico che completa l'ecosistema delle serrature intelligenti di Nuki.
Design e costruzione
Il design segue lo stile minimalista tipico dei prodotti Nuki. Il dispositivo è compatto e progettato per essere installato accanto alla porta d’ingresso senza risultare ingombrante. La parte frontale include l'area NFC per il riconoscimento contactless (la vera novità di questo tastierino), la tastiera numerica, il sensore di impronte digitali, indicatori LED.. L’aspetto è moderno e discreto, rendendolo adatto alla maggior parte delle porte di casa o degli appartamenti.
Installazione e configurazione
Uno dei principali vantaggi del keypad è la facilità di installazione. Il dispositivo funziona con batterie AAA e non richiede alcun collegamento elettrico. Basta fissarlo vicino alla porta tramite adesivo o viti e collegarlo alla serratura tramite l’app Nuki. Il processo di configurazione è guidato dall’app e richiede pochi minuti. Una volta installato, il tastierino comunica con la serratura smart tramite connessione sicura e criptata.
Metodi di apertura della porta
Il Nuki Keypad 2 NFC permette diversi sistemi di accesso. La vera novità si chiama Accesso NFC: basta avvicinare un tag NFC o, soprattutto, uno smartphone compatibile e, un po' come si fa quando si paga nei negozi, la porta si apre in maniera immediata: un metodo molto rapido che permette di entrare in casa con un semplice gesto, senza dover digitare codici o usare l’impronta. Nuki ha annunciato una compatibilità piena con gli ecosistemi Apple Home Keys e Samsung Digital Home Keys.
Tra gli altri metodi di sblocco segnaliamo l'impronta digitale (fino a 20 impronte diverse), il codice PIN che supporta fino a 200 combinazioni diverse, anche temporanee o programmate per determinati orari.
La gestione degli accessi
Tutti gli accessi vengono gestiti tramite l’app Nuki, che consente di aggiungere nuovi utenti, registrare impronte digitali, creare codici temporanei, controllare lo storico degli accessi. Questa funzione è particolarmente utile per chi gestisce case vacanza o appartamenti in affitto, perché permette di autorizzare l’ingresso senza consegnare chiavi fisiche.
La sicurezza
Dal punto di vista della sicurezza, Nuki utilizza comunicazioni crittografate tra il keypad e la serratura smart. Inoltre le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momentp. ogni accesso viene registrato ed è possibile limitare l’accesso a determinati giorni o orari. Questo sistema offre un controllo molto più preciso rispetto alle chiavi tradizionali.
La nostra esperienza, disponibilità e prezzi
Nell’uso quotidiano il Nuki Keypad 2 NFC risulta estremamente pratico. I vantaggi che abbiamo trovato utilizzandolo già da diversi giorni sono un accesso molto più rapido, le diverse modalità di sblocco e la gestione semplice degli utenti. La presenza dell’NFC rende l’esperienza ancora più veloce perché basta avvicinare il dispositivo per aprire la porta. Il prezzo è di 179 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Tecnologia NFC
- Facilità di installazione
- Design essenziale
CONTRO:
- Ecosistema chiuso, funziona solo con serrature Nuki
- Spessore elevato, più sottile sarebbe stato più elegante