FRITZ!Box 6825 4G, il nuovo router ultra-portatile di FRITZ!

Configurare e poi utilizzare FRITZ!Box 6825 4G è davvero semplice. Basta inserire (in una fessura ad hoc posizionata sotto il prodotto) una sim card (nano SIM), alimentare il router con un qualsiasi cavo USB-C (sia collegato a una presa di corrente che a un power bank) e il gioco è fatto, si seguono le istruzioni passo passo e dallo smartphone o da un laptop è possibile configurare la connessione sfruttando il software FRITZ!OS. Il router è compatibile con le reti mobili 3G e 4G LTE (non 5G, però) con velocità in download fino a 300 Mbit/s e in upload fino a 50. Tra le caratteristiche principali, il supporto carrier aggregation (che combina due portanti per aumentare la larghezza di banda totale disponibile), un’ampia compatibilità di bande in Europa. In uscita, è possibile usare il Wi-Fi (Wi-Fi 6 fino a 600 Mbit/s sulla banda a 2,4 GHz - dunque niente Wi-Fi 7 né altre bande) o il cavo Ethernet. Abbiamo messo in luce cosa manca (5G, Wi-Fi 7) ma in realtà questo prodotto - pur non essendo aggiornato con le ultimissime tecnologie - è ottimo, funziona molto bene ed è adatto a qualsiasi tipo di dispositivo.