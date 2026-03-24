FRITZ!Box 6825 4G, il nuovo router ultra-portatile di FRITZ!

Introduzione
Da FRITZ! lo hanno ribattezzato “il modello base”: ma il nuovo FRITZ!Box 6825 4G è certamente di più: è un router portatile alimentato tramite porta USB-C (compatibile anche con i power bank) che permette di creare una rete Wi-Fi partendo da una connessione di telefonia mobile. Utile in viaggio, in vacanza o in una seconda casa
Quello che devi sapere
Da FRITZ! un router portatile
Da profondi conoscitori (e utilizzatori) dell’ecosistema FRITZ! più volte ci eravamo chiesti perché l’azienda tedesca non avesse mai prodotto un modem/router portatile. Adesso l’ha fatto, e abbiamo avuto modo di provarlo per oltre due settimane. Stiamo parlando di FRITZ!Box 6825 4G: un router portatile che sfrutta la connessione mobile 4G. Basta inserire una sim card per creare una rete Wi-FI (ma anche Ethernet) in mobilità: al bar, in un parco, in treno, in una seconda casa e così via. Una soluzione compatta, ideale per tutti coloro che desiderano essere sempre online con una propria connessione, senza affidarsi a reti Wi-Fi pubbliche né agli hotspot del telefono. Il nuovo 6825 4G può anche essere utilizzato come connessione di backup per un altro FRITZ!Box quando la sua connessione internet non fosse disponibile.
Le caratteristiche principali
Configurare e poi utilizzare FRITZ!Box 6825 4G è davvero semplice. Basta inserire (in una fessura ad hoc posizionata sotto il prodotto) una sim card (nano SIM), alimentare il router con un qualsiasi cavo USB-C (sia collegato a una presa di corrente che a un power bank) e il gioco è fatto, si seguono le istruzioni passo passo e dallo smartphone o da un laptop è possibile configurare la connessione sfruttando il software FRITZ!OS. Il router è compatibile con le reti mobili 3G e 4G LTE (non 5G, però) con velocità in download fino a 300 Mbit/s e in upload fino a 50. Tra le caratteristiche principali, il supporto carrier aggregation (che combina due portanti per aumentare la larghezza di banda totale disponibile), un’ampia compatibilità di bande in Europa. In uscita, è possibile usare il Wi-Fi (Wi-Fi 6 fino a 600 Mbit/s sulla banda a 2,4 GHz - dunque niente Wi-Fi 7 né altre bande) o il cavo Ethernet. Abbiamo messo in luce cosa manca (5G, Wi-Fi 7) ma in realtà questo prodotto - pur non essendo aggiornato con le ultimissime tecnologie - è ottimo, funziona molto bene ed è adatto a qualsiasi tipo di dispositivo.
Le altre caratteristiche
Il 6825 4G può creare o partecipare a una rete Mesh, garantendo maggiore portata e maggiore stabilità anche in appartamenti grandi. A bordo è presente anche un pulsante WPS per il collegamento veloce senza password; la crittografia Wi-Fi offerta è invece di tipo WPA3/WPA2, presente la possibilità di creare reti per gli ospiti. Il dispositivo, lo dicevamo, è ultra-portatile e leggerissimo.
Il software
Come sempre tra i fiori all’occhiello di FRITZ! c’è il software FRITZ!OS, molto intuitivo e semplice da usare, ma all’occorrenza anche potente. Tra le caratteristiche, la possibilità di creare reti Mesh, MyFRITZ! per accedere in modo sicuro al router da remoto, la VPN (WireGuard/IPSec), le funzioni di Firewall/NAT, la possibilità di abilitare le porte, il Wake on LAN, la gestione accessi (budget temporale, filtro contenuti e blocco dispositivi). Tra le “chicche” anche una guida al posizionamento ottimale del FRITZ!Box, per captare al meglio il segnale cellulare. Senza dimenticare gli aggiornamenti automatici di sicurezza e per nuove funzionalità che FRITZ! rilascia regolarmente. FRITZ!Box, infine, è coperto da una garanzia di cinque anni.
I casi di utilizzo e la nostra prova
Per lavoro utilizziamo molto prodotti di questo tipo, e così abbiamo potuto sfruttare FRITZ!Box 6825 4G per essere sempre connessi durante viaggi in treno, conferenze stampa, lavori in esterna. La connessione è stata sempre affidabile, il prodotto è leggero da portare nello zaino e ha consumi davvero ridotti.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Un prodotto dunque che ci ha convinto per compattezza e caratteristiche che consigliamo a chiunque abbia bisogno di una connessione in mobilità (lavoratori, viaggiatori, camperisti, campeggiatori, chi ha una seconda casa), chi necessità di una connessione di backup per la rete fissa e per utenti che hanno già un ecosistema FRITZ! e che vogliono espandere la propria rete Mesh. Meno ideale, invece, per chi vuole sfruttare le ultimissime tecnologie come 5G e Wi-FI 7. Il prezzo è adeguato a nostro avviso alle funzionalità offerte: costa 128,99 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Leggero e portatile
- Connessione stabile
- Software molto completo
CONTRO:
- Non è 5G, non c’è il Wi-Fi 7, solo banda a 2,4 GHz
- Nessuna funzione USB (condivisione file, stampanti, NAS)