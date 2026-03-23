Smartphone o reflex professionale? Abbiamo provato Xiaomi 17 Ultra

Introduzione
Dalla collaborazione con Leica Xiaomi ha presentato il nuovo top di gamma 17 Ultra. Un telefono raffinato e potente con quello che, per noi, è al momento il miglior comparto fotografico della categoria
Quello che devi sapere
Nuova punta di diamante per Xiaomi
Difficilmente, nell’ultimo periodo, ci siamo tanto entusiasmati per il comparto fotografico di un telefono. Ormai su tutti i top di gamma si rasenta la perfezione nei colori, nella resa della luce, nei dettagli. Ma possiamo dire senza problemi che con il nuovo 17 Ultra di Xiaomi siamo oltre: si tratta di un cameraphone talmente avanzato da offrire una profondità, una resa dei colori e un feeling da reflex professionale. E il merito, probabilmente, è della collaborazione ormai pluriennale con Leica nel campo dell’imaging, che tra l’altro ha portato recentemente (qui il nostro reportage dal Mobile World Congress di Barcellona) anche all’uscita di un modello probabilmente ancora più performante, che siamo curiosi di provare: il Leitzphone powered by Xiaomi. Ma restiamo sul nuovo top di gamma 17 Ultra: è un telefono che oltre che per il comparto fotografico stupisce per potenza, durata della batteria grazie a una maggiore capienza, hardware di alta qualità.
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Come si presenta
Il nuovo Xiaomi 17 Ultra non è piccolo ma è certamente compatto: pesa 219 grammi per una profondità di 8,29 millimetri. Ha linee pulite, bordi arrotondati levigati, in mano risulta solido e facile da impugnare. Sul lato posteriore trova posto, al centro, un modulo fotografico molto ben visibile. Tre i colori: bianco, nero e il verde Green Starlit che Xiaomi ci ha inviato in prova e che, ci spiegano, “utilizza autentiche particelle minerali per creare una sensazione di lusso”. A livello di durabilità troviamo Xiaomi Guardian Structure, tecnologia che garantisce robustezza, mentre Xiaomi Shield Glass 3.0 offre resistenza alle cadute grazie a un retro in fibra di vetro ad alta resistenza, un telaio in lega di alluminio e una classificazione IP68 per una protezione completa contro polvere e umidità.
Le caratteristiche tecniche
Il nuovo Xiaomi 17 Ultra è dotato della piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, specializzata in “carichi pesanti”, risparmio energetico e intelligenza artificiale, con una CPU Qualcomm Oryon di terza generazione ad alte prestazioni personalizzata, GPU Adreno di nuova generazione e NPU Hexagon avanzata. A livello di memoria troviamo 16 gigabyte mentre è possibile scegliere, come spazio di archiviazione, tra 512 giga e un tera. Nelle nostre prove possiamo confermare che l’uso del processore probabilmente top del momento rende il telefono adatto a lunghe e veloci sessioni di gaming, multitasking, app di produttività.
Il display e la batteria
A bordo troviamo un ottimo display da 6,9 pollici, con un pannello OLED personalizzato, una luminosità di picco fino a 3.500 nits e frequenza di aggiornamento dinamica da 1 a 120 Hz. Il 17 Ultra offre anche una nuova tecnologia, Xiaomi HyperRGB, che - spiegano - presenta “un layout di subpixel OLED riprogettato che migliora la chiarezza e ottimizza il consumo energetico”. Nelle nostre prove possiamo confermare che il display è molto luminoso e si comporta in maniera egregia anche sotto la luce forte del sole. Lato batteria troviamo un comparto di nuova tipologia (Xiaomi Surge Battery, caratterizzato da un contenuto di silicio del 16 per cento, alta densità energetica e longevità) da 6.000 mAh che nelle nostre prove ci ha permesso di lavorare in maniera intensa (scattando numerosissime foto e girando molti video) per un’intera giornata senza dare cenno di cedimento. Nella confezione non è presente il caricatore ma il telefono introduce la nuova ricarica veloce HyperCharge cablata da 90W e wireless da 50W.
Il comparto fotografico
L’abbiamo detto all’inizio: questo telefono ha un comparto fotografico che ci ha davvero convinto per qualità e versatilità. A bordo troviamo un sensore principale Leica da 50 megapixel da un pollice e tecnologia LOFIC HDR (ne parliamo nel prossimo paragrafo), un teleobiettivo da 200 megapixel con zoom ottico-meccanico 75-100 Leica APO (per la prima volta su uno smartphone una struttura a tripla lente “apocromatica”) e una lente ultra-grandangolare Leica da 50 megapixel con 115 gradi di angolo di visione; la fotocamera frontale è da 50 megapixel. La nuova serie, spiegano da Xiaomi, è basata sul trattamento e la configurazione delle lenti ottiche Leica UltraPure, in grado di preservare i dettagli sia nelle scene luminose che in quelle in condizioni di scarsa luce. Una configurazione di lenti di alta gamma, spiegano ancora, con rivestimento multistrato che aiuta a ridurre i riflessi e le interferenze ottiche. Per quanto riguarda i video, Xiaomi 17 Ultra permette di registrare fino alla qualità 8K 30 fps e in Dolby Vision o Aces Log fino a 4K 120 fps sulle fotocamere principale e teleobiettivo. La collaborazione con Leica si spinge anche ai filtri e ai profili colore presenti nell’interfaccia della fotocamera.
LOFIC e il Photography Kit
Nei prossimi mesi sentiremo sempre più parlare della tecnologia LOFIC, integrata per la prima volta in uno smartphone (questo): ci spiegano i tecnici di Xiaomi che si tratta di una nuova soluzione HDR che aumenta la capacità di accumulo di luce dei pixel, una funzione che aumenta la capacità del sensore di trattenere la luce, offrendo la possibilità di ottenere foto in alta qualità anche in scenari difficili come i video notturni o gli scatti controluce. Completa la nostra descrizione il Photography Kit, che può essere aggiunto a Xiaomi 17 Ultra: venduto in due versioni - Photography Kit e il Photography Kit Pro - include un cinturino da polso, un otturatore a due fasi personalizzabile, un pulsante dedicato ai video e, nel modello di punta, anche un’impugnatura premium in pelle che ricorda le macchine Leica e una batteria aggiuntiva da 2.000 mAh. Prezzi, si parte da 199,90 euro da aggiungere al costo del telefono.
Le nostre prove
Dopo aver usato Xiaomi 17 Ultra per oltre un mese possiamo confermare che, a nostro avviso, questo smartphone offre al momento il più avanzato sistema fotografico presente su uno smartphone. I colori sono eccezionali, abbiamo apprezzato moltissimo gli effetti di profondità di campo, spesso tipici di buone macchine reflex, così come la nitidezza degli scatti e la resa in situazioni con alto contrasto. Lo zoom ottico continuo, inoltre, è certamente un vero vantaggio rispetto a concorrenti con tele fissi. Da segnalare che - per via del teleobiettivo flottante costituito da una struttura a tre lenti - se scuotiamo il telefono si sente che all’interno c’è qualcosa che si muove: hanno confermato da Xiaomi che è del tutto normale.
- GUARDA ALCUNE FOTO SCATTATE CON XIAOMI 17 ULTRA
- GUARDA I VIDEO DI PROVA CHE ABBIAMO GIRATO CON XIAOMI 17 ULTRA
Le altre caratteristiche
Sempre molto completo e veloce il sistema operativo HyperOS 3 di Xiaomi. A bordo del telefono troviamo anche due speaker stereo, la compatibilità con l’audio spaziale, un sistema di 4 microfoni in array e la funzionalità di cancellazione del rumore delle telefonate in uscita coadiuvata dall’intelligenza artificiale. Il nuovo Xiaomi 17 Ultra è resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua secondo lo standard IP68, ha le funzionalità di eSIM e Wi-Fi 7.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Il nuovo Xiaomi 17 Ultra è unanimemente considerato uno dei camera-phone più avanzati, se non il più avanzato, del 2026, ideale per chi scatta molte foto e molti video (anche professionali), ideale per chi cerca un dispositivo che sostituisca una fotocamera compatta. Inoltre, la potenza del processore e la qualità di display e batteria lo rendono perfetto per utenti avanzati, per i gamer e per chi usa il telefono per lavoro. Siamo ai prezzi, si parte da 1.499,90 euro ma per tutto il periodo di lancio sono presenti convenienti promozioni.
Pro e Contro
PRO:
- Comparto fotografico top
- Dotazione tecnica potente e veloce
CONTRO:
- Funzionalità Macro e di messa a fuoco ultra-ravvicinata migliorabile