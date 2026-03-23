Smartphone o reflex professionale? Abbiamo provato Xiaomi 17 Ultra

L’abbiamo detto all’inizio: questo telefono ha un comparto fotografico che ci ha davvero convinto per qualità e versatilità. A bordo troviamo un sensore principale Leica da 50 megapixel da un pollice e tecnologia LOFIC HDR (ne parliamo nel prossimo paragrafo), un teleobiettivo da 200 megapixel con zoom ottico-meccanico 75-100 Leica APO (per la prima volta su uno smartphone una struttura a tripla lente “apocromatica”) e una lente ultra-grandangolare Leica da 50 megapixel con 115 gradi di angolo di visione; la fotocamera frontale è da 50 megapixel. La nuova serie, spiegano da Xiaomi, è basata sul trattamento e la configurazione delle lenti ottiche Leica UltraPure, in grado di preservare i dettagli sia nelle scene luminose che in quelle in condizioni di scarsa luce. Una configurazione di lenti di alta gamma, spiegano ancora, con rivestimento multistrato che aiuta a ridurre i riflessi e le interferenze ottiche. Per quanto riguarda i video, Xiaomi 17 Ultra permette di registrare fino alla qualità 8K 30 fps e in Dolby Vision o Aces Log fino a 4K 120 fps sulle fotocamere principale e teleobiettivo. La collaborazione con Leica si spinge anche ai filtri e ai profili colore presenti nell’interfaccia della fotocamera.