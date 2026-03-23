iRobot Roomba Max 705 Combo, la recensione

Introduzione

iRobot Roomba Max 705 Combo è un robot 2‑in‑1 di fascia premium che unisce potente aspirazione, lavaggio avanzato con rullo PowerSpin e un’elevata autonomia grazie alla dock AutoWash, capace di svuotare, lavare e asciugare il rullo fino a 75 giorni senza interventi manuali. Offre navigazione di nuova generazione con LiDAR e I.A., riconoscendo e aggirando ostacoli comuni come cavi, giocattoli e scarpe, garantendo una pulizia accurata e intelligente. Lo abbiamo provato per voi.