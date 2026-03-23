iRobot Roomba Max 705 Combo, la recensione

Introduzione
iRobot Roomba Max 705 Combo è un robot 2‑in‑1 di fascia premium che unisce potente aspirazione, lavaggio avanzato con rullo PowerSpin e un’elevata autonomia grazie alla dock AutoWash, capace di svuotare, lavare e asciugare il rullo fino a 75 giorni senza interventi manuali. Offre navigazione di nuova generazione con LiDAR e I.A., riconoscendo e aggirando ostacoli comuni come cavi, giocattoli e scarpe, garantendo una pulizia accurata e intelligente. Lo abbiamo provato per voi.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Sistema di lavaggio PowerSpin con rullo rotante a 200 giri/min, progettato per rimuovere lo sporco ostinato e proteggere automaticamente i tappeti
- Aspirazione potente con doppie spazzole in gomma anti‑groviglio, ideale anche per case con animali
- Navigazione avanzata ClearView Pro LiDAR + PrecisionVision AI, riconosce ostacoli come cavi, scarpe e giocattoli
- Dock AutoWash completamente autonoma: svuotamento automatico, lavaggio e asciugatura del rullo con aria calda, e ricarica fino a 75 giorni senza interventi manuali
- Protezione intelligente dei tappeti: il sistema passa automaticamente alla sola aspirazione quando rileva superfici tessili
- Mappe 3D e app Roomba Home con gestione stanza per stanza, routine personalizzate e supporto comandi vocali
- Prezzo: 749 euro
Com'è fatto
Il Roomba Max 705 Combo mantiene l’iconica forma circolare dei prodotti iRobot, ma introduce finiture moderne. La costruzione è robusta, con plastiche pensate per resistere agli urti quotidiani e al lavoro continuativo. Una delle novità più evidenti è l’integrazione del rullo PowerSpin, un mop testurizzato capace di ruotare a 200 giri/min per un lavaggio più efficace. Al centro abbiamo le spazzole anti-ingarbugliamento in gomma per la raccolta dei peli mentre ai lati i ragnetti raccogli polvere.
Come aspira e come lava
Il sistema di aspirazione si basa su una potenza di 13000 pa e su un doppio rullo in gomma anti-groviglio, ideale per catturare polvere fine, briciole, peli di animali e residui di ogni tipo. Nel nostro test abbiamo posizionato un finto escremento che Roomba ha puntualmente evitato. Il lavaggio rappresenta un punto di svolta: il rullo PowerSpin non trascina acqua come un panno tradizionale, ma esercita una pressione costante, rimuovendo anche macchie ostinate. Il sistema è inoltre progettato per proteggere i tappeti, ritraendo automaticamente il mop quando riconosce superfici tessili. Non è tra i più potenti robot presenti sul mercato ma i cereali sparsi sul pavimento sono stati tutti aspirati. Così come la pozzanghera di acqua creata sul pavimento è stata asciugata dal robot.
Come funziona la dock station
La dock AutoWash è il cuore del sistema e uno degli elementi che differenziano maggiormente il Max 705 Combo rispetto ai concorrenti. Non si limita alla ricarica, ma garantisce 75 giorni di autonomia grazie allo svuotamento automatico dello sporco, al lavaggio del rullo con acqua calda e alla sua asciugatura tramite aria calda. Gestisce inoltre acqua pulita, detergente e acqua sporca attraverso serbatoi separati, conservando una notevole efficienza. Nelle nostre prove abbiamo effettuato due cicli di lavaggio completi consumando pochissima acqua: si possono coprire fino a 400 m² con un solo pieno. La polvere viene convogliata nel sacchetto posto dentro la casetta, l'acqua sporca nell'apposito contenitore.
Navigazione e gestione ostacoli
L’introduzione del sistema ClearView Pro LiDAR, combinato con una telecamera frontale e con l’intelligenza artificiale PrecisionVision, segna un salto generazionale rispetto ai vecchi modelli Roomba. La mappatura è rapidissima: una casa di 130 m² può essere mappata in circa 20 minuti, anche al buio. Per mappre il nostro spazio (40 mq) ha impiegato circa 5 minuti. La visione AI riconosce e aggira cavi, scarpe, giocattoli e perfino rifiuti degli animali, rendendo la pulizia molto più affidabile. L’app Roomba Home offre mappe 3D, riconoscimento automatico degli arredi, routine personalizzate e possibilità di scegliere se aspirare, lavare o entrambi per ogni stanza. Non è fluida ma un po' macchinosa nell'utilizzo.
Pro e Contro
PRO
- Facile installazione
- Pulizia efficace
- Occupa poco spazio
CONTRO
- Rimane accesa una spia luminosa nella dock station che comunque dà fastidio se il robot si trova in una stanza dove c'è un letto
- Raccolta della polvere nel sacchetto. Meglio evitarla e scaricare tutto nell'acqua sporca o contenitore dedicato senza spreco.
- App da miglorare