Creative Pebble Nova, gli speaker da scrivania

Introduzione
I Creative Pebble Nova sono speaker premium che combinano un design sferico elegante, driver coassiali avanzati e una potenza fino a 100W. Nel nostro test hanno offerto un audio ricco, dettagliato e abbastanza immersivo. Anche in ambienti più ampi si sono comportati bene. Uniscono materiali di alta qualità, illuminazione RGB e connettività completa. Ecco le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Struttura acustica: sistema con driver coassiali (tweeter da 1" + woofer da 3" per speaker) per una scena sonora più precisa
- Potenza: 50W RMS e fino a 100W di picco, i più potenti della serie Pebble
- Design: forma sferica inclinata di 45° per un ascolto near‑field ottimale; materiali premium e basi metalliche pesanti (circa 1,89 kg per altoparlante)
- Dimensioni: 149,2 × 150,8 × 153 mm per ciascun diffusore
Connettività:
- Bluetooth 5.3
- USB‑C (audio + alimentazione)
- AUX‑in 3,5 mm
- Porte cuffie e microfono presenti ma non ancora attive (attivabili via aggiornamento futuro)
- Alimentazione: richiede alimentatore USB‑C PD 65W (incluso)
- Accessori in confezione: stand metallici, cavi USB‑C, cavo AUX 3,5 mm, alimentatore PD 65W
- Illuminazione: LED RGB personalizzabile e disattivabile
- Prezzo: intorno i 240 Euro
Il design
Forma sferica tipica della famiglia Pebble, viene reinterpretata in chiave più matura, con un design ricercato, materiali solidi e un’estetica pensata per integrarsi con postazioni di livello. Ogni altoparlante pesa quasi 1,9 kg, grazie alla base metallica massiccia che garantisce stabilità anche a volumi elevati. L’inclinazione di 45° favorisce un ascolto ravvicinato ottimale. Il design non rinuncia a tocchi moderni con l’illuminazione RGB personalizzabile.
Driver coassiali e 100W di picco
La grande novità dei Pebble Nova è l’adozione di una struttura coassiale, con un tweeter da 1" posizionato davanti a un woofer da 3". Questo sistema permette di ottenere un suono più preciso rispetto ai vecchi modelli della serie Pebble. Sul fronte della potenza, i Nova arrivano a 50W RMS e 100W di picco, sono gli speaker più potenti di Creative in questa fascia. Il suono riempie anche una stanza di medie dimensioni.
Connettività
I Pebble Nova offrono tutto ciò che serve per un setup moderno: Bluetooth 5.3, USB‑C per audio e alimentazione, ingresso AUX 3,5 mm. Nella confezione sono presenti anche due stand metallici, i cavi USB‑C, un cavo jack e l’alimentatore da 65W per alimentarli. Sono presenti anche porte cuffie e microfono.
Pro e Contro
PRO:
- Suono caldo
- Design
- Potente
CONTRO:
- Prezzo forse un po' alto