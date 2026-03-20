Creative Pebble Nova, gli speaker da scrivania

Introduzione

I Creative Pebble Nova sono speaker premium che combinano un design sferico elegante, driver coassiali avanzati e una potenza fino a 100W. Nel nostro test hanno offerto un audio ricco, dettagliato e abbastanza immersivo. Anche in ambienti più ampi si sono comportati bene. Uniscono materiali di alta qualità, illuminazione RGB e connettività completa. Ecco le nostre impressioni