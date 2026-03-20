Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Creative Pebble Nova, gli speaker da scrivania

NOW
Giovanni Mirenna

Giovanni Mirenna

Introduzione

I Creative Pebble Nova sono speaker premium che combinano un design sferico elegante, driver coassiali avanzati e una potenza fino a 100W. Nel nostro test hanno offerto un audio ricco, dettagliato e abbastanza immersivo. Anche in ambienti più ampi si sono comportati bene. Uniscono materiali di alta qualità, illuminazione RGB e connettività completa. Ecco le nostre impressioni

Quello che devi sapere

Le caratteristiche

  • Struttura acustica: sistema con driver coassiali (tweeter da 1" + woofer da 3" per speaker) per una scena sonora più precisa
  • Potenza: 50W RMS e fino a 100W di picco, i più potenti della serie Pebble
  • Design: forma sferica inclinata di 45° per un ascolto near‑field ottimale; materiali premium e basi metalliche pesanti (circa 1,89 kg per altoparlante)
  • Dimensioni: 149,2 × 150,8 × 153 mm per ciascun diffusore

Connettività:

  • Bluetooth 5.3
  • USB‑C (audio + alimentazione)
  • AUX‑in 3,5 mm
  • Porte cuffie e microfono presenti ma non ancora attive (attivabili via aggiornamento futuro)
  • Alimentazione: richiede alimentatore USB‑C PD 65W (incluso)
  • Accessori in confezione: stand metallici, cavi USB‑C, cavo AUX 3,5 mm, alimentatore PD 65W
  • Illuminazione: LED RGB personalizzabile e disattivabile
  • Prezzo: intorno i 240 Euro

Creative Pebble Nova
Creative Pebble Nova
1/5

Il design

Forma sferica tipica della famiglia Pebble, viene reinterpretata in chiave più matura, con un design ricercato, materiali solidi e un’estetica pensata per integrarsi con postazioni di livello. Ogni altoparlante pesa quasi 1,9 kg, grazie alla base metallica massiccia che garantisce stabilità anche a volumi elevati. L’inclinazione di 45° favorisce un ascolto ravvicinato ottimale. Il design non rinuncia a tocchi moderni con l’illuminazione RGB personalizzabile.

Creative Pebble Nova
Creative Pebble Nova
2/5
pubblicità

Driver coassiali e 100W di picco

La grande novità dei Pebble Nova è l’adozione di una struttura coassiale, con un tweeter da 1" posizionato davanti a un woofer da 3". Questo sistema permette di ottenere un suono più preciso rispetto ai vecchi modelli della serie Pebble. Sul fronte della potenza, i Nova arrivano a 50W RMS e 100W di picco, sono gli speaker più potenti di Creative in questa fascia. Il suono riempie anche una stanza di medie dimensioni.

Creative Pebble Nova
Creative Pebble Nova
3/5

Connettività

I Pebble Nova offrono tutto ciò che serve per un setup moderno: Bluetooth 5.3, USB‑C per audio e alimentazione, ingresso AUX 3,5 mm. Nella confezione sono presenti anche due stand metallici, i cavi USB‑C, un cavo jack e l’alimentatore da 65W per alimentarli. Sono presenti anche porte cuffie e microfono.

Creative Pebble Nova
Creative Pebble Nova
4/5
pubblicità

Pro e Contro

PRO:

  • Suono caldo
  • Design
  • Potente

CONTRO:

  • Prezzo forse un po' alto

Creative Pebble Nova
Creative Pebble Nova
5/5
pubblicità

Leggi anche

NOW

Aurvana Ace 3, la prova degli auricolari true wireless di Creative

NOW

Raffinate e potenti: abbiamo provato le Ace, nuove cuffie Sonos

NOW

HUAWEI WATCH GT Runner 2, la corsa al polso giusto

NOW

Lavapavimenti TINECO Floor One S9 Master: la recensione

NOW

Jabra Evolve3 85, le cuffie progettate per il lavoro ibrido