Aurvana Ace 3, la prova degli auricolari true wireless di Creative

Introduzione
Gli auricolari Creative Aurvana Ace 3 offrono un suono molto pulito grazie ai loro speciali driver xMEMS e ai codec avanzati come LDAC e aptX Lossless, che migliorano la qualità audio. Si può personalizzare l'audio grazie a Mimi, una funzione che adatta il suono in base alle proprie esigenze. Supporta Bluetooth 5.4 e cancellazione del rumore. Ecco le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Audio ad alta qualità con sistema a doppio driver: xMEMS per alti/medie frequenze + driver dinamico da 10 mm per i bassi
- Supporto ai codec avanzati: LDAC, aptX Adaptive, aptX Lossless, AAC, SBC
- Tecnologia Mimi Sound Personalization per personalizzare il suono in base all'udito
- Bluetooth 5.4
- Cancellazione del rumore ibrida adattiva (ANC)
- Autonomia: circa 7 ore con una carica (senza ANC) e fino a 26 ore totali con la custodia
- Ricarica USB‑C e wireless Qi
- Resistenza IPX5 contro sudore e schizzi
- Compatibilità: Android, iOS, PC e Mac
- Auracast e Wear Detect (rilevamento indossamento)
- Prezzo: sul sito ufficiale Creative: 129,99 €
Design e materiali
I Creative Aurvana Ace 3 si distinguono immediatamente per un look moderno e riconoscibile: la scocca trasparente blu/viola conferisce un aspetto raffinato, mentre la custodia è compatta e ben rifinita. I 4,75 grammi per auricolare li rendono leggeri e comodi anche per sessioni prolungate.
Tecnologia xMEMS
La vera forza degli Ace 3 sta nel loro doppio driver: uno xMEMS a stato solido per alti e medi ultra definiti e un dinamico da 10 mm per bassi pieni. Il risultato è un suono bilanciato e molto dettagliato. Il supporto a codec avanzati come LDAC e aptX Lossless porta l’audio wireless vicino alla qualità CD.
Personalizzazione su misura con Mimi
La tecnologia Mimi Sound Personalization esegue un test dell’udito tramite app e modella il profilo audio in base alle reali capacità dell’ascoltatore. Il risultato è un suono più chiaro e adattato alle proprie esigenze, rendendo gli Ace 3 un prodotto particolarmente versatile anche per chi ha sensibilità uditive diverse.
Anc e telefonate
Gli Aurvana Ace 3 includono Bluetooth 5.4, Auracast, rilevamento indossamento e ANC ibrido adattivo. Durante un viaggio in treno abbiamo apprezzato la cancellazione del rumore. Abbiamo ascoltato la musica senza fastidi e riposato con gli auricolari accesi per non sentire il brusio del vagone. Gli Aurvana Ace 3 utilizzano microfoni MEMS omnidirezionali (3 per auricolare), pensati per migliorare la cattura della voce e la chiarezza durante le chiamate. In treno però abbiamo notato che a volte il nostro interlocutore non sentiva bene la nostra voce soprattutto quando il rumore del vagone toccava picchi alti. L’autonomia arriva a circa 7 ore senza ANC e 26 ore totali con la custodia, con ricarica sia USB‑C che wireless.
Pro e Contro
PRO:
- Ascolto musica pulito
- Comode
- Durata
CONTRO:
- Telefonate buone ma in contesti poco rumorosi