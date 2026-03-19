Aurvana Ace 3, la prova degli auricolari true wireless di Creative

Gli Aurvana Ace 3 includono Bluetooth 5.4, Auracast, rilevamento indossamento e ANC ibrido adattivo. Durante un viaggio in treno abbiamo apprezzato la cancellazione del rumore. Abbiamo ascoltato la musica senza fastidi e riposato con gli auricolari accesi per non sentire il brusio del vagone. Gli Aurvana Ace 3 utilizzano microfoni MEMS omnidirezionali (3 per auricolare), pensati per migliorare la cattura della voce e la chiarezza durante le chiamate. In treno però abbiamo notato che a volte il nostro interlocutore non sentiva bene la nostra voce soprattutto quando il rumore del vagone toccava picchi alti. L’autonomia arriva a circa 7 ore senza ANC e 26 ore totali con la custodia, con ricarica sia USB‑C che wireless.

Aurvana Ace 3