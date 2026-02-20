Olimpiadi, Alibaba porta “Wonder on Ice” al Castello Sforzesco

Alibaba Group è un colosso tecnologico globale fondato nel 1999 e attivo in diversi settori strategici dell’economia digitale. Negli anni si è evoluto da piattaforma di e-commerce a gruppo integrato che copre commercio online, cloud computing, AI, logistica, servizi digitali e retail fisico. Alibaba è Worldwide Olympic Partner e svolge un ruolo centrale nella trasformazione digitale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il gruppo contribuisce sia sul fronte tecnologico (cloud, AI, broadcasting) sia su quello dell’esperienza del pubblico attraverso installazioni immersive e iniziative rivolte ai fan.

Casa Alibaba