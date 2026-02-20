Olimpiadi, Alibaba porta “Wonder on Ice” al Castello Sforzesco

Introduzione
Nel cuore di Milano, davanti al Castello Sforzesco, Alibaba Group espone con Wonder on Ice, un’installazione interattiva che fonde intelligenza artificiale, cloud computing e retail immersivo in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. L’iniziativa racconta come la tecnologia possa trasformare l’esperienza dei fan e ridefinire il modo in cui il pubblico vive l’atmosfera olimpica.
Quello che devi sapere
L’esperienza “Wonder on Ice”
L’installazione Wonder on Ice rappresenta uno dei progetti tecnologici più innovativi di Milano Cortina 2026. Situata all’ingresso di via Dante, l’area unisce storia e innovazione trasformando uno dei luoghi simbolo della città in una piattaforma di interazione tra pubblico, cultura e digitale.
Grazie alle tecnologie AI e cloud di Alibaba, inclusi i modelli Qwen 3 e le soluzioni immersive Taobao Vision, i visitatori possono vivere un’esperienza evolutiva e personalizzata che mostra il potenziale delle “Olimpiadi Intelligenti”, evoluzione naturale del concetto di “Olimpiadi in Cloud” sviluppato negli ultimi nove anni di partnership tra Alibaba e CIO.
Un percorso immersivo costruito dall’intelligenza artificiale
Cuore dell’installazione è un viaggio narrativo modulato dall’intelligenza artificiale: all’ingresso, i visitatori indicano preferenze sportive e di stile, generando un avatar digitale che li accompagnerà in un percorso costruito su misura. L’assistente virtuale agisce come un vero “stylist digitale”, proponendo look, make-up e fragranze personalizzate, mentre l’ambiente si trasforma dinamicamente in base alle scelte dell’utente.
Con "Wonder on Ice" il visitatore è protagonista
Il percorso si conclude con un video generato dall’IA in cui l’avatar del visitatore diventa protagonista in uno scenario di gala digitale. L’intera struttura, tra cui la grande Sfera di neve e il Manto di cristallo ispirato ai fiocchi di neve, è stata progettata con materiali riciclabili e senza impatto permanente sulla piazza.
La prima fan art olimpica generata dall’AI
C'è anche la prima collezione di fan art olimpica generata grazie ai modelli video Wan di Alibaba. Il progetto, sviluppato con CIO, Museo Olimpico e Fondazione Milano Cortina 2026, ha coinvolto creator di tutto il mondo nella produzione di cortometraggi ispirati a discipline come pattinaggio artistico, short track, sci alpino e snowboard.
I 100 migliori lavori vengono proiettati sulla Sfera di neve e saranno esposti anche al Museo Olimpico di Losanna, segnando un debutto storico per contenuti creativi generati dall’IA in ambito sportivo. Dieci creator riceveranno inoltre biglietti per assistere ai Giochi, rafforzando l’idea di un pubblico sempre più coinvolto e partecipe del Movimento Olimpico attraverso strumenti digitali di nuova generazione.
Cosa fa Alibaba Group
Alibaba Group è un colosso tecnologico globale fondato nel 1999 e attivo in diversi settori strategici dell’economia digitale. Negli anni si è evoluto da piattaforma di e-commerce a gruppo integrato che copre commercio online, cloud computing, AI, logistica, servizi digitali e retail fisico. Alibaba è Worldwide Olympic Partner e svolge un ruolo centrale nella trasformazione digitale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il gruppo contribuisce sia sul fronte tecnologico (cloud, AI, broadcasting) sia su quello dell’esperienza del pubblico attraverso installazioni immersive e iniziative rivolte ai fan.
Tecnologia Alibaba alle Olimpiadi
Se state seguendo i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 vi sarà capitato di vedere in tv dei replay spettacolari che mettono in mostra le gesta degli atleti. Ecco, questa tecnologia è di Alibaba. Si chiamano replay Real-Time 360°. Sono elaborati dall’AI e sono capaci di ricostruire momenti di gara in pochi secondi e con visualizzazioni tridimensionali, come se si potesse ruotare la telecamera intorno all’atleta.