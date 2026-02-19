Casa Airbnb porta a Milano lo spirito delle Olimpiadi

Introduzione
Abbiamo visitato Casa Airbnb un vero e proprio hub culturale, sportivo e gastronomico che unisce l’atmosfera dei Giochi Invernali all’eccellenza dell’ospitalità italiana. In questo spazio tranquillo e di design ci si può rilassare, mangiare, bere e incontrare atleti olimpici e paralimpici. Si trova in via Senato 14 a pochi passi dal Duomo e si può accedere fino al 22 febbraio.
Quello che devi sapere
Un hub olimpico nel cuore di Milano
Casa Airbnb è aperta a cittadini, turisti e appassionati di sport durante le settimane dei Giochi. All’interno dello spazio ci sono quattro ambienti principali: il Salotto, l’Experience Studio, la Baita e il Garden. Queste zone offrono momenti dedicati al relax, allo sport, alla cultura e all'intrattenimento. Dagli spazi pensati per seguire le gare ai corner dedicati alle bevande calde o all’après-ski serale, la struttura reinterpreta l’eleganza milanese con atmosfere alpine contemporanee.
Esperienze esclusive con campioni olimpici e paralimpici
Il programma prevede incontri con atleti, workshop e attività. Le esperienze spaziano dal curling nel giardino di Casa Airbnb alle masterclass culinarie, passando per sessioni di allenamento, momenti motivazionali e percorsi creativi. Ogni appuntamento è progettato per avvicinare il pubblico allo spirito dei Giochi attraverso storie, tecniche e vissuti degli atleti. Consigliamo la prova del curling, molto divertente.
Ospitalità italiana tra gusto, moda e artigianato
Accanto agli atleti, 15 host Airbnb locali guidano esperienze dedicate all’enogastronomia, al design, alla moda e al benessere. Dal laboratorio di corsetteria di Alice ai workshop di serigrafia con VerySeri Lab, dalle degustazioni di vino con sommelier esperti ai tour guidati tra i sapori iconici di Milano, il programma valorizza tradizioni e saper fare del territorio. Non manca l’eccellenza gastronomica: il 22 febbraio il tristellato Norbert Niederkofler proporrà una cooking experience dedicata alla filosofia “Cook the Mountain”
Come si accede
Casa Airbnb è accessibile gratuitamente previa registrazione. Ogni giorno sarà possibile partecipare a lezioni di fitness, workshop artigianali, degustazioni, incontri con atleti e momenti di intrattenimento serale con DJ set. Un palinsesto ricco e inclusivo che racconta l’identità di Milano e l’impegno di Airbnb nel promuovere esperienze autentiche e connessioni reali tra persone e comunità locali.
Esperienze anche per i più piccoli
All'interno di Casa Airbnb spazio anche per i più piccoli. Ma in realtà anche i grandi sono molto attratti. Si possono personalizzare le famose spille delle olimpiadi. C'è tutto quello che serve: colori, adesivi e pins. E poi c'è un meraviglioso hockey da tavolo, con cui divertirsi a fare gol con il disco.
Non solo Olimpiadi
Airbnb rafforza il proprio impegno verso i territori con iniziative che genereranno benefici duraturi. A Milano, la collaborazione con Milano Sport e il Comune ha portato a un contributo di 400.000 euro per Generazione Sport, programma che favorisce l’accesso allo sport per i giovani e valorizza il Velodromo Maspes‑Vigorelli. Per migliorare l’accessibilità, Airbnb ha avviato una partnership con Matterport, offrendo scansioni 3D gratuite agli host idonei e aumentando la trasparenza sulle caratteristiche degli alloggi nelle aree vicine ai siti di gara. Sul fronte ambientale e culturale, il sostegno ai programmi UNESCO World Heritage Volunteers in Veneto, con focus sulle Dolomiti, promuove un turismo più responsabile e coinvolge giovani e comunità locali nella tutela del patrimonio naturale e culturale.