Casa Airbnb porta a Milano lo spirito delle Olimpiadi

Airbnb rafforza il proprio impegno verso i territori con iniziative che genereranno benefici duraturi. A Milano, la collaborazione con Milano Sport e il Comune ha portato a un contributo di 400.000 euro per Generazione Sport, programma che favorisce l’accesso allo sport per i giovani e valorizza il Velodromo Maspes‑Vigorelli. Per migliorare l’accessibilità, Airbnb ha avviato una partnership con Matterport, offrendo scansioni 3D gratuite agli host idonei e aumentando la trasparenza sulle caratteristiche degli alloggi nelle aree vicine ai siti di gara. Sul fronte ambientale e culturale, il sostegno ai programmi UNESCO World Heritage Volunteers in Veneto, con focus sulle Dolomiti, promuove un turismo più responsabile e coinvolge giovani e comunità locali nella tutela del patrimonio naturale e culturale.

