Apple aggiorna l’AirTag, tutte le novità della nuova versione

L’AirTag di nuova generazione ha la stessa forma dell’AirTag precedente, è praticamente identico. E questo è certamente positivo perché permette di utilizzare tutti gli accessori che erano compatibili con la prima versione, come i portachiavi ad esempio (Apple ha tra l’altro presentato anche un nuovo portachiavi FineWoven, realizzato con oltre il 60 per cento di plastica riciclata post-consumo). Rimane la resistenza (IP67) ad acqua e polvere, molti commentatori mettono in luce la mancanza di un foro per il portachiavi che rende l’acquisto di un accessorio dedicato indispensabile nella maggior parte delle situazioni. Infine, a livello di ricarica ci tocca sottolineare che - nonostante prodotti simili abbiano già la ricarica tramite USB-C - anche i nuovi AirTag sono alimentati da batterie CR2032 non ricaricabili: sebbene la sostituzione di una batteria esaurita (la durata è di circa un anno, un anno e mezzo) sia operazione semplice, auspichiamo che con una prossima versione anche su AirTag possa arrivare la batteria fissa ricaricabile.