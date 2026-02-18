Galaxy Book6 debutta in Europa con tre modelli rinnovati

Offerte Sky
Samsung lancia in Europa la nuova serie Galaxy Book6: Ultra, Pro e Standard. Si tratta di PC con prestazioni potenziate da AI, design più sottile e un ecosistema ancora più integrato. La gamma promette di unire potenza, portabilità e produttività avanzata per utenti professionali e quotidiani. Saranno disponibili in Europa dal 25 febbraio 2026 in preordine e con vendite ufficiali dall’11 marzo.

Design essenziale, sottile e perfettamente bilanciato

I nuovi Galaxy Book6 puntano su un design elegante e super sottile, con una struttura simmetrica e linee pulite pensate per garantire portabilità e robustezza. La cura dei dettagli è evidente nelle finiture minimaliste, nel logo centrato e negli angoli arrotondati che conferiscono un’estetica premium. Questo equilibrio tra ergonomia e stile permette agli utenti di lavorare comodamente anche in movimento, senza rinunciare a un look moderno e raffinato.

Un debutto all’insegna della potenza e dell’AI

Samsung Electronics introduce in Europa la nuova famiglia di PC premium Galaxy Book6, composta dai modelli Ultra, Pro e Standard. La gamma è equipaggiata con i processori Intel Core Ultra Serie 3, progettati per affrontare multitasking avanzato, carichi creativi e strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Il modello di punta, Galaxy Book6 Ultra, integra inoltre una GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX serie 5000, offrendo prestazioni grafiche superiori e un supporto ottimale per applicazioni creative professionali. L’intera serie beneficia di un sistema di raffreddamento migliorato, studiato per mantenere stabilità anche durante utilizzi intensivi.

Produttività intelligente e un ecosistema più integrato

La serie Galaxy Book6 introduce funzionalità potenziate dall’AI per semplificare l’organizzazione delle attività e migliorare la produttività quotidiana. Grazie alla perfetta integrazione nell’ecosistema Galaxy, gli utenti possono contare su una gestione fluida dei file, continuità tra dispositivi e strumenti collaborativi più intuitivi. I nuovi modelli saranno disponibili in Europa dal 25 febbraio 2026 in preordine, nelle colorazioni Grey e Silver, con vendite ufficiali dall’11 marzo. Per il mondo business arriverà anche una Enterprise Edition, pensata per ambienti IT gestiti, in uscita da aprile.

Galaxy Book6 Ultra — Caratteristiche principali

  • Processore: Intel Core Ultra Serie 3 (varianti X9, X7, Ultra 7) con NPU fino a 50 TOPS per funzioni AI avanzate
  • GPU dedicata: NVIDIA GeForce RTX serie 5000 (5060 o 5070, 8GB GDDR7) per creativi e professionisti ad alto carico grafico
  • Display: 16" Touch AMOLED WQXGA+ (2880×1800), picco 1000 nit, antiriflesso, tecnologia Dynamic AMOLED 2X
  • Memoria: fino a 64 GB LPDDR5X di RAM
  • Archiviazione: fino a 2 TB SSD, con slot di espansione aggiuntivo
  • Batteria: 80,2 Wh con autonomia dichiarata fino a 30 ore di riproduzione video e ricarica rapida
  • Audio: sistema a sei altoparlanti con Dolby Atmos
  • Porte e connettività: Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 (fino a 8K@60), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
  • Design: spessore 15,4 mm, peso da 1,79 kg; linee pulite, design simmetrico, finiture Grey e Silver
  • Prezzo: 3.399 €

 

Galaxy Book6 Pro — Caratteristiche principali

  • Display: pannelli Touch AMOLED da 14" o 16", con colori avanzati e luminosità elevata
  • Risoluzione: WQXGA+ (2880×1800) sui modelli AMOLED
  • Processori: Intel Core Ultra Serie 3, progettati per multitasking, produttività e applicazioni AI
  • Grafica: GPU Intel Arc integrata
  • RAM: fino a 32 GB LPDDR5X
  • Archiviazione: fino a 1 TB SSD, con slot di espansione presente nella versione 16"
  • Batteria: fino a 78 Wh sulla versione da 16", con ricarica rapida USB‑C
  • Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, porte Thunderbolt 4, HDMI 2.1
  • Design: profilo super sottile (fino a 11,6 mm sul modello 14") e peso a partire da 1,24 kg
  • Audio e webcam: Dolby Atmos e fotocamera FHD 1080p
  • Sistema operativo: Windows 11 Home
  • Prezzo : a partire da €1.799 (14"), €1.899 (16")
Galaxy Book6 — Caratteristiche principali

  • Processori: Intel Core Ultra 5 o Ultra 7, pensati per produttività quotidiana e multitasking
  • Grafica: GPU Intel Arc integrata
  • Display: pannelli IPS LCD WUXGA (1920×1200), con opzione touchscreen sul modello da 16"
  • RAM: fino a 32 GB
  • Archiviazione: fino a 1 TB SSD
  • Connettività:
    • Galaxy Book6 standard: Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.x
    • Porte aggiuntive rispetto ai modelli superiori: RJ45 Ethernet e microSD
  • Porte: USB‑C, HDMI, USB‑A, microSD, RJ45 (a seconda della configurazione)
  • Audio: Dolby Atmos su tutta la serie
  • Design: linee pulite e minimaliste, form factor leggero e bilanciato
  • Sistema operativo: Windows 11 Home
  • Prezzo:  €1.149 (14''), €1.249 (16''), touchscreen (16'') €1.399
