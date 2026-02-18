HONOR presenta Magic8 Lite: resistenza, autonomia e I.A.

Lo smartphone debutta con protezioni avanzate, batteria ultra-capiente e fotocamera da 108 MP, puntando su durata e prestazioni complete

Novità in casa HONOR, che ha lanciato il nuovo HONOR Magic8 Lite, presentato come lo smartphone di fascia media più potente attualmente sul mercato. Il dispositivo combina una resistenza di livello superiore, una batteria da 7.500 mAh e un comparto fotografico evoluto, racchiusi in un design leggero e pensato per un’esperienza equilibrata. Tra i suoi punti di forza, le certificazioni SGS Triple Resistant Premium Performance e SGS 5-Star Comprehensive Reliability, che garantiscono protezione a 360° contro urti, acqua e polvere, oltre a una robustezza testata contro cadute fino a 2,5 metri. La scocca rinforzata con tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, materiali Non-Newtonian fluid e vetro ultra-resistente assicurano una difesa aggiuntiva anche in scenari "estremi" come superfici in pietra o impatti ad alta pressione.

Autonomia di nuova generazione

Magic8 Lite introduce una batteria in silicio-carbonio da 7.500 mAh, pensata per offrire la massima durata oggi disponibile su uno smartphone di questa fascia. L’algoritmo proprietario “anti-invecchiamento” consente una resistenza fino a sei anni, mentre l’autonomia dichiarata arriva fino a tre giorni di utilizzo. Nei test interni, il dispositivo raggiunge oltre 49 ore di streaming musicale, 22 di video online, 15 di gaming e 11 di videochiamate. La gestione termica multipunto garantisce prestazioni stabili da -30°C a 55°C e, in caso di emergenza, la modalità Ultra Power Saving permette fino a un’ora di chiamate con il 2% di batteria residua. Non manca la ricarica cablata a 66W HONOR SuperCharge per ripristinare rapidamente l’energia

Fotocamera e display potenziati dall’I.A.

Sul fronte fotografico, HONOR Magic8 Lite è dotato di una fotocamera principale da 108 MP con sensore da 1/1.67” e stabilizzazione OIS + EIS, per immagini più luminose e scatti più stabili anche in condizioni dinamiche o con poca luce. L’integrazione dell’I.A. consente di accedere a funzioni avanzate oltre al supporto HONOR Connection per il trasferimento di contenuti HD anche verso dispositivi iOS. Il display è un OLED da 6,79 pollici a 1,5K, con refresh rate a 120 Hz, cornici ultra-sottili da 1,3 mm e luminosità di picco HDR fino a 6.000 nit. Magic8 Lite è alimentato dal chip Snapdragon 6 Gen 4, con prestazioni CPU e GPU potenziate e fino a 16 GB di RAM equivalenti tramite HONOR RAM Turbo, oltre a un’opzione da 512 GB di archiviazione. Due i colori: Forest Green e Midnight Black, prezzi a partire da 379,90 euro. Previste promozioni nel periodo di lancio.