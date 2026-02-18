Dyson lancia il nuovo HushJet Purifier Compact, purificatore compatto

Dal 17 febbraio debutta un modello che rivoluziona il design tradizionale e punta su silenziosità, filtrazione avanzata e benessere notturno

Il nuovo HushJet Purifier Compact di Dyson arriva ufficialmente in Italia e introduce un approccio inedito alla purificazione dell’aria domestica. Il dispositivo si distingue per un flusso d’aria ad alta velocità ispirato ai motori a reazione, un funzionamento ultra-silenzioso e una durata del filtro quattro volte superiore rispetto alle generazioni precedenti. Il design rappresenta una vera novità: al posto della tradizionale forma ad anello, il nuovo ugello amplifica e concentra il getto d’aria, migliorando potenza e rapidità nella purificazione.

Un alleato per il sonno e il benessere quotidiano

Pensato per ambienti chiusi e ben isolati come le camere da letto, HushJet Purifier Compact è progettato per funzionare giorno e notte con emissioni acustiche ridottissime. L’ugello a forma di stella minimizza la turbolenza e attutisce le onde sonore del compressore, permettendo al dispositivo di operare in modalità notturna ultra-silenziosa. Il purificatore cattura allergeni come polline, polvere e forfora animale, contribuendo a ridurre disturbi che influenzano la qualità del sonno, dal naso chiuso alla gola secca. I sensori intelligenti monitorano continuamente la qualità dell’aria e regolano automaticamente le prestazioni, rendendo l’apparecchio ideale anche per chi vive con animali domestici.

Potenza compatta e filtrazione di nuova generazione

Sotto la scocca compatta, il nuovo modello integra un sistema di purificazione potenziato. L’HushJet Nozzle proietta un flusso mirato di aria purificata in modo rapido e uniforme, mentre il nuovo filtro elettrostatico cattura il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron. Più efficiente dal punto di vista energetico, utilizza meno materiale e può durare fino a cinque anni – quattro volte più a lungo dei filtri precedenti. Il prezzo è di 399 euro.