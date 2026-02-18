Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Dyson lancia il nuovo HushJet Purifier Compact, purificatore compatto

NOW

Dal 17 febbraio debutta un modello che rivoluziona il design tradizionale e punta su silenziosità, filtrazione avanzata e benessere notturno

Il nuovo HushJet Purifier Compact di Dyson arriva ufficialmente in Italia e introduce un approccio inedito alla purificazione dell’aria domestica. Il dispositivo si distingue per un flusso d’aria ad alta velocità ispirato ai motori a reazione, un funzionamento ultra-silenzioso e una durata del filtro quattro volte superiore rispetto alle generazioni precedenti. Il design rappresenta una vera novità: al posto della tradizionale forma ad anello, il nuovo ugello amplifica e concentra il getto d’aria, migliorando potenza e rapidità nella purificazione.

Un alleato per il sonno e il benessere quotidiano

Pensato per ambienti chiusi e ben isolati come le camere da letto, HushJet Purifier Compact è progettato per funzionare giorno e notte con emissioni acustiche ridottissime. L’ugello a forma di stella minimizza la turbolenza e attutisce le onde sonore del compressore, permettendo al dispositivo di operare in modalità notturna ultra-silenziosa. Il purificatore cattura allergeni come polline, polvere e forfora animale, contribuendo a ridurre disturbi che influenzano la qualità del sonno, dal naso chiuso alla gola secca. I sensori intelligenti monitorano continuamente la qualità dell’aria e regolano automaticamente le prestazioni, rendendo l’apparecchio ideale anche per chi vive con animali domestici.

Potenza compatta e filtrazione di nuova generazione

Sotto la scocca compatta, il nuovo modello integra un sistema di purificazione potenziato. L’HushJet Nozzle proietta un flusso mirato di aria purificata in modo rapido e uniforme, mentre il nuovo filtro elettrostatico cattura il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron. Più efficiente dal punto di vista energetico, utilizza meno materiale e può durare fino a cinque anni – quattro volte più a lungo dei filtri precedenti. Il prezzo è di 399 euro.

NOW

Tecnologia: Ultime notizie

Meta, brevettata AI per utilizzare i social anche dopo la morte

Tecnologia

Meta ha ottenuto un brevetto per un Large Language Model in grado di “simulare” l'attività...

Galaxy Book6 debutta in Europa con tre modelli rinnovati

Giovanni Mirenna

Disinformazione, deepfake e il progetto AI4TRUST. VIDEO

Tecnologia

Al centro dell’episodio di Progress anche il progetto AI4TRUST, di cui Sky TG24 è partner, che si...

X down, problemi accesso a sito e app per utenti in Italia, Usa e Uk

Tecnologia

Lo segnala Downdetector.com, che monitora le interruzioni raccogliendo report di stato da...

Un anno di Bimby TM7, tra i prodotti più ricercati

Giovanni Mirenna

Tecnologia: I più letti