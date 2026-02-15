Con Roborock F25 ACE Pro le macchie non sono un problema

Introduzione

Roborock F25 ACE Pro è una lavapavimenti avanzata che utilizza la tecnologia JetFoaming, capace di trasformare 1 ml di soluzione in 167 milioni di microbolle per sciogliere rapidamente macchie e odori. 25.000 Pa di potenza, pulizia ai bordi a 0 mm, design completamente piatto per raggiungere zone basse e ruote intelligenti con assistenza alla spinta. Include autopulizia ad alta temperatura a 95°C, asciugatura rapida e gestione smart tramite app Roborock. Abbiamo pulito casa e per noi è un prodotto molto interessante. Ecco le nostre impressioni.