Con Roborock F25 ACE Pro le macchie non sono un problema

Introduzione
Roborock F25 ACE Pro è una lavapavimenti avanzata che utilizza la tecnologia JetFoaming, capace di trasformare 1 ml di soluzione in 167 milioni di microbolle per sciogliere rapidamente macchie e odori. 25.000 Pa di potenza, pulizia ai bordi a 0 mm, design completamente piatto per raggiungere zone basse e ruote intelligenti con assistenza alla spinta. Include autopulizia ad alta temperatura a 95°C, asciugatura rapida e gestione smart tramite app Roborock. Abbiamo pulito casa e per noi è un prodotto molto interessante. Ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- JetFoaming Technology: trasforma 1 ml di soluzione in 167 milioni di microbolle per sciogliere macchie e odori
- 25.000 Pa di potenza di aspirazione
- Schiuma ultra‑densa che aderisce alle macchie senza lasciare residui
- Sistema JawScrapers anti‑tangle con 141 denti per evitare grovigli di capelli e mantenere il rullo sempre pulito
- Pulizia ai bordi a 0 mm su tre lati (frontale, sinistro e destro)
- FlatReach 2.0: corpo completamente piatto a 180° per raggiungere zone basse (solo 12,5 cm di altezza)
- SlideTech 2.0: ruote motorizzate con assistenza intelligente per spinta e trazione più leggere
- Serbatoio acqua maggiorato da 1.000 ml per meno ricariche
- Dispenser automatico del detergente con regolazione via app
- Autopulizia ad alta temperatura a 95°C per igienizzazione profonda
- Asciugatura rapida con flusso d’aria a 95°C: ciclo da 5 minuti o 30 minuti
- Sensore DirTect per riconoscimento automatico del livello di sporco e adeguamento potenza
- Modulo separatore per rifiuti liquidi/solidi nella vasca dell’acqua sporca
- Controllo remoto da app quando il dispositivo è completamente disteso
- Batteria da 4.000 mAh con autonomia fino a 60 minuti in modalità Eco
- Prezzo 649 Euro
Una schiuma potente
Il Roborock F25 ACE Pro introduce un nuovo modo di intendere la pulizia domestica grazie alla tecnologia JetFoaming, capace di trasformare appena 1 ml di soluzione detergente in 167 milioni di microbolle ultra‑dense. Questa schiuma aderisce meglio allo sporco, lo scioglie rapidamente e riduce la quantità di acqua necessaria, evitando aloni e ristagni. La sensazione è quella di una pulizia professionale, resa però semplice e immediata nell’uso quotidiano.
Potenza e precisione
La combinazione tra 25.000 Pa di potenza, rullo ad alta pressione da 30N e sistema JawScrapers anti‑tangle permette di rimuovere capelli, liquidi, residui e sporco difficile. La pulizia ai bordi a 0 mm permette di pulire anche lungo muri e angoli difficili. Grazie alle ruote motorizzate con algoritmo di assistenza intelligente, F25 ACE Pro scorre senza sforzo.
Si distende a 180 gradi
Uno dei punti che più ci ha convinto è il sistema FlatReach 2.0, che permette al dispositivo di distendersi completamente a 180° mantenendo intatta la potenza di aspirazione. Con un’altezza operativa di soli 12,5 cm, riesce a pulire sotto letti, divani e mobili bassi, mentre il controllo remoto da app aggiunge un livello di comodità inedito.
Una tanica più capiente
Un'altra caratteristica importante è la capienza del sebatoio dell'acqua pulita. Adesso può contenere 1 litro di acqua. Ciò permette di ridurre il numero di ricariche. In questa zona troviamo anche la bocchetta dove inserire l'igienizzante.
Autopulizia
La gestione del post‑pulizia è uno dei veri punti di forza del F25 ACE Pro: grazie alla autopulizia a 95°C e alla asciugatura rapida con flusso d’aria caldo, il rullo resta perfettamente igienizzato e pronto all’uso successivo. Il sistema DirTect rileva automaticamente il livello di sporco e ottimizza potenza e consumo, mentre il modulo separatore nella vasca dell’acqua sporca facilita lo smaltimento, evitando blocchi e odori. Il risultato è una macchina sempre pulita che richiede pochissima manutenzione.
Come si comporta
Il Roborock F25 ACE Pro si comporta molto bene con diversi tipi di sporco come ad esempio macchie di sugo, caffè o delle zampate del cane quando torna dal giardino. Molto pratica la funzione spugna che permette di risucchiare liquidi caduti sul pavimento lasciando la superficie asciutta. In casa abbiamo un cane e anche i peli vengono raccolti senza grovigli e separati poi nella tanIca dello sporco dell'acqua sporca.
QUI UN VIDEO RIASSUNTIVO DELLE PROVE
L'app Roborock
Con l'app dedicata si possono gestire tutte le impostazioni: pulizia, potenza delle ruote motrici, autopulizia ma anche un divertente ed utile controllo remoto mentre Roborock F25 ACE Pro è in posizione a 180 gradi. Questo sistema permette di non doversi abbassare per raggiungere le zone difficili. Basterà guidarlo con lo smartphone.
Pro e Contro
Pro
- Facile utilizzo
- Efficace
- Indicato anche per chi ha animali in casa
Contro
- Un prodotto dal prezzo ancora alto ma sotto il costo dei robot top di gamma
- Usare solo prodotti dedicati Roborock