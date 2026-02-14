Keyless, l’azienda italiana che coniuga biometria e privacy

L’azienda, specializzata nel fornire un’autenticazione ultra-sicura degli utenti, partendo da Roma ha creato un prodotto pionieristico e unico al mondo che adesso è stato acquistato dalla piattaforma americana leader del settore. Come funziona, a cosa serve e quali sono i vantaggi della soluzione italiana, in un mondo in cui le truffe digitali sono all’ordine del giorno? Lo spiega a Sky TG24 il Ceo Andrea Carmignani

L’avvento sempre più imponente nelle nostre vite dell’intelligenza artificiale e l’espansione sempre più marcata di truffe basate su social engineering, cioè manipolazione psicologica, obbliga le aziende, soprattutto quelle che trattano dati sensibili, a migliorare di continuo i propri sistemi di sicurezza. In questo campo le banche sono tra gli enti forse più nel mirino dei cybercriminali, che spesso e con ogni modo tentano di truffare gli utenti - soprattutto quelli meno esperti - per farsi consegnare le chiavi digitali dei portafogli. Keyless è un’azienda italiana che ha progettato un modo ultra-sicuro per permettere a un utente di autenticarsi su un sito o un’app, come ad esempio quelli delle banche: una volta inseriti username e password invece di ricevere un codice via sms o un PIN, l’utente viene riconosciuto attraverso una rapida scansione biometrica facciale. Che sembra molto simile a quella che compie oggi la maggior parte dei nostri smartphone ma è nettamente più sicura. Una soluzione talmente valida da essere stata acquistata dall’importante gruppo americano Ping Identity, piattaforma leader nel settore della gestione delle identità che protegge ogni giorno 8 miliardi di account e serve più della metà delle aziende Fortune 100. A spiegarci come funziona Keyless è il co-founder e Ceo Andrea Carmignani.

Come funziona

L’azienda, racconta Carmignani, è nata circa sette anni fa dall’idea di tre italiani e un socio tedesco e al momento conta oltre 50 ricercatori, con una sede anche a Londra. A rafforzare la leadership tecnica del team, ci spiegano, anche il contributo di rinomati esperti italiani come il professor Giuseppe Ateniese e l’attuale CTO Paolo Gasti. Nel tempo ha ricevuto, tra i tanti, anche un importante riconoscimento del presidente della Repubblica Mattarella come caso di eccellenza italiana. La tecnologia brevettata Keyless Zero-Knowledge Biometrics, per spiegarla in breve, è un prodotto unico al mondo perché consente la riverifica immediata (quindi l’autenticazione forte a due fattori) di un utente semplicemente con lo sguardo e in soli 300 millisecondi. Una tecnica che si avvale di una tecnologia unica che parte dal principio di rispetto della privacy dell’utente e che va a conservare una sua chiave crittografica nel cloud. Questo permette alle banche, spiega Carmignani, di riconoscere gli utenti dove gli altri metodi falliscono e quindi prevenire e combattere ancora meglio le frodi. L’esperienza dell’utente è molto simile al riconoscimento facciale degli smartphone ma con diverse differenze chiave in termini di sicurezza: il riconoscimento facciale infatti non lo fa il dispositivo dell’utente, ma proprio la “chiave” conservata nei server della banca. E c’è di più.