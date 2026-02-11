Kippy GPS Tracker, sicurezza e monitoraggio per gatti: la recensione

L’applicazione è il centro di controllo del sistema: oltre a GPS e attività, include una sezione “community”, pensata per confrontarsi con altri utenti e condividere esperienze. La navigazione è semplice e le informazioni sono presentate in modo chiaro, anche se alcune funzioni avanzate richiedono un minimo di familiarità iniziale.



Kippy GPS Tracker è pensato soprattutto per gatti che vivono in ambienti rurali o semi-aperti, dove la libertà di movimento è maggiore e il rischio di perdersi più concreto. In contesti urbani invece, dove è preferibile proteggere il gatto in casa, il dispositivo può essere indicato per proprietari che vogliono monitorare attività e benessere fisico dell’animale.



La formula ad abbonamento può essere un deterrente, specie per questa seconda categoria di gatti, quelli domestici. A fronte di un canone mensile, a nostro avviso il prodotto sarebbe risultato ancora più completo con l’integrazione di una webcam, una funzione che avrebbe rafforzato ulteriormente il controllo remoto, soprattutto in contesti domestici o semi-aperti.



Il prezzo del tracker è di 69,99 euro, a cui va aggiunto il costo dell’abbonamento per l’utilizzo dei servizi di localizzazione.