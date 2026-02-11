Kippy GPS Tracker, sicurezza e monitoraggio per gatti: la recensione

Introduzione
Un collare GPS pensato per i gatti che vivono anche all’aperto: come funziona Kippy GPS Tracker? Lo abbiamo testato per mostrarvi cosa offre l’app e quali sono i suoi punti di forza
Quello che devi sapere
Un GPS per gatti
Sapere dove si trova il proprio gatto e tenere sotto controllo il suo benessere fisico. Con questo obiettivo in mente è nato Kippy GPS Tracker: un collare intelligente pensato per i gatti, che unisce localizzazione in tempo reale e monitoraggio dell’attività quotidiana. Non solo un GPS, ma uno strumento che prova a raccontare abitudini, movimenti e salute dei nostri amici felini, dentro e fuori casa.
Per capire come funziona davvero, lo abbiamo testato sul campo seguendo per diversi giorni le avventure di Leo, un gatto rosso di campagna abituato a gironzolare libero tra i campi della bassa Toscana, lontano da automobili e pericoli, ma sempre in cerca di divertimento.
Come funziona Kippy GPS Tracker
Il dispositivo è un collare con GPS integrato. Nella parte centrale del collare c’è infatti un ricevitore GNSS, in grado di interagire con i satelliti in orbita attorno alla Terra per calcolare la posizione del nostro amico a quattro zampe in tempo reale. La posizione viene poi inviata all’app Kippy, l’applicazione per smartphone dedicata da cui monitorare in tempo reale gli spostamenti del gatto. L’app è gratuita, ma per utilizzare le funzioni di localizzazione GPS è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile. Attivata la modalità “live”, si potrà seguire in tempo reale il percorso del gatto su una mappa, visualizzando la loro posizione, ma anche la nostra.
Durante il nostro test, abbiamo seguito Leo all’esterno per un’intera giornata: il tracciamento ha restituito con precisione i suoi movimenti tra campi, sentieri e zone di riposo, offrendo una mappa dettagliata delle sue esplorazioni. In un secondo test lo abbiamo fatto uscire per conto suo, provando poi a raggiungerlo con la mappa. Anche qui, siamo riusciti a trovarlo senza difficoltà (se non quella data dai rovi in cui si trovava). In questo senso aiutano anche le funzioni del segnale sonoro e della torcia, attivabili da remoto dall’app per individuare più facilmente il gatto.
Design e comfort: pensato per i gatti
Uno degli aspetti centrali di Kippy GPS Tracker è la progettazione specifica per i felini. Il dispositivo si presenta compatto e leggero, con una sagoma studiata per adattarsi al pelo senza creare attrito o fastidio. È impermeabile, adatto quindi anche all’uso all’aperto, e dotato di una chiusura di sicurezza antistrozzo con sgancio rapido, ideale per ridurre i rischi in caso di impigliamento del gatto. Attenzione però, indossare il collare resta comunque un passaggio delicato nei gatti non abituati. Chi ha un amico felino lo sa, i gatti tendono a mostrare una certa resistenza agli elementi esterni. Nelle nostre prove tuttavia, tutti i gatti che hanno indossato Kippy si sono abituati in poco tempo, dopo aver realizzato che il collare non intralciava movimento, sonno e pasti.
Tracciamento GPS e Geofence
Il punto di forza del collare è sicuramente la precisione del GPS. Kippy Gps Tracker per gatti è in grado di localizzare il nostro amico a quattro zampe dovunque si trovi, senza limiti di distanza (la copertura è estesa a tutta l’Europa) e anche con copertura di rete scarsa. Questo perché il tracker funziona in modo da cercare la rete cellulare migliore per inviare i dati all’app del telefono, così, ogni volta che il gatto si trova in un’area in cui non c’è segnale, verrà comunque rintracciato. Il dispositivo utilizza anche la triangolazione delle celle telefoniche e delle reti WiFi, in modo da poter segnalare la posizione anche in spazi coperti e in condizioni critiche per il GPS.
Oltre alla localizzazione in tempo reale, l’app offre uno storico dei movimenti, utile per capire quali zone il gatto frequenta di più e quali percorsi ripete nel tempo. Tra le funzioni più interessanti c’è anche la Geofence, il “recinto virtuale” personalizzabile direttamente sulla mappa: se il gatto supera i confini impostati, arriva immediatamente una notifica sullo smartphone. Una funzione pensata soprattutto per chi vive in aree semi-urbane o vuole essere avvisato in caso di spostamenti anomali.
Monitoraggio dell’attività e del benessere
Kippy non è solo un localizzatore, ma integra funzioni di monitoraggio dell’attività fisica, trasformandosi di fatto in una sorta di fitness tracker per gatti. Il collare è in grado di registrare passi, movimento, gioco, corsa e sonno, restituendo un indicatore complessivo di attività del gatto. Si tratta di dati che permettono di osservare nel tempo eventuali cambiamenti nelle abitudini quotidiane del felino, offrendo un supporto in più per cogliere segnali di sedentarietà, stress o variazioni improvvise nel comportamento.
App e funzioni aggiuntive
L’applicazione è il centro di controllo del sistema: oltre a GPS e attività, include una sezione “community”, pensata per confrontarsi con altri utenti e condividere esperienze. La navigazione è semplice e le informazioni sono presentate in modo chiaro, anche se alcune funzioni avanzate richiedono un minimo di familiarità iniziale.
Kippy GPS Tracker è pensato soprattutto per gatti che vivono in ambienti rurali o semi-aperti, dove la libertà di movimento è maggiore e il rischio di perdersi più concreto. In contesti urbani invece, dove è preferibile proteggere il gatto in casa, il dispositivo può essere indicato per proprietari che vogliono monitorare attività e benessere fisico dell’animale.
La formula ad abbonamento può essere un deterrente, specie per questa seconda categoria di gatti, quelli domestici. A fronte di un canone mensile, a nostro avviso il prodotto sarebbe risultato ancora più completo con l’integrazione di una webcam, una funzione che avrebbe rafforzato ulteriormente il controllo remoto, soprattutto in contesti domestici o semi-aperti.
Il prezzo del tracker è di 69,99 euro, a cui va aggiunto il costo dell’abbonamento per l’utilizzo dei servizi di localizzazione.
Pro e Contro
PRO:
- Ergonomico e comodo per il gatto
- Funzione Geofence
- Durata batteria
CONTRO:
- Necessario abbonamento
- Disponibile solo in un colore
- No telecamera