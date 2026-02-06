TCL porta la sua “Greatness” a Milano-Cortina 2026

Introduzione
Il brand tech inaugura la sua presenza ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 lanciando la campagna “It’s Your Greatness” e aprendo TCL Edelweiss Land, spazio esperienziale di 500 metri quadri in Piazza Duca d’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale
Quello che devi sapere
Uno spazio aperto a cittadini
TCL presidierà l’area della Stazione Centrale di Milano fino al 22 febbraio, offrendo un punto d’incontro dedicato a utenti e consumatori per raccontare la TCL di oggi: un marchio globale con una forte identità nel mondo dei display, dell’elettronica di consumo e delle soluzioni smart per la casa. Lo spazio di TCL è stato inaugurato alla presenza del presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry, Kevin Wang, CEO di TCL Technology, e il Dr. Yan, CTO di TCL Technology e CTO di TCL CSOT.
Un’esperienza costruita sui valori olimpici
Per TCL, “It’s Your Greatness” non è solo uno slogan: è la celebrazione dell’eccellenza condivisa tra sport e tecnologia. L’azienda sottolinea come l’innovazione possa ispirare persone di ogni età e provenienza e avvicinare il mondo ai Giochi, amplificando l’esperienza di fan e atleti. Un messaggio che, secondo Coventry, testimonia “la capacità di TCL di connettere e ispirare le persone in tutto il mondo”.
L’Edelweiss Land
L’esposizione sarà aperta dal 5 al 22 febbraio dalle 10 alle 22. I visitatori potranno scoprire da vicino le più recenti innovazioni TCL, vivere esperienze immersive, scattare foto e "lasciarsi ispirare". Progettato secondo principi di sostenibilità ambientale e guidato dalla creatività, lo spazio - ci spiegano - riflette l’impegno di TCL verso un’innovazione responsabile. Diverse le aree tematiche dedicate alle più recenti innovazioni del brand, inclusa l’ultima generazione di tecnologie display. All’interno dello spazio è possibile scoprire anche una selezione di elettrodomestici smart e gli occhiali TCL RayNeo AR, che integrano le più avanzate soluzioni di realtà aumentata.
Una presenza che attraversa l’intera città di Milano
L’impegno di TCL per le Olimpiadi Invernali si estende ben oltre la Stazione: affissioni in aree chiave – Duomo, Linate, Malpensa – e un murale in Corso di Porta Romana, realizzato insieme al Museo Olimpico e all’atleta-artista Zeina Rashid. Il murale celebra il ruolo della tecnologia nel connettere generazioni e ispirare la passione sportiva.
Tecnologia TCL al servizio dei Giochi
Comfort, lavaggio e climatizzazione per atleti e villaggi
TCL garantisce anche elettrodomestici smart e soluzioni di climatizzazione nei Villaggi Olimpici, portando lavatrici, asciugatrici e climatizzatori agli atleti a Milano, Livigno e Cortina. TCL - ci spiegano - è oggi uno dei riferimenti europei nella climatizzazione sia residenziale sia commerciale. Il brand, particolarmente integrato nel canale professionale, utilizza lo scenario olimpico per raccontare questa leadership anche al grande pubblico.
La crescita del brand nel settore TV e il ruolo della tecnologia Mini
Il 2025 si è chiuso con TCL come marchio TV in più rapida crescita in Italia, puntando in particolare sui grandi schermi e sulla linea Mini LED come SQD-Mini LED TV, tra i più luminosi sul mercato, con audio B&O integrato. Un risultato che rafforza la credibilità del brand nel presidiare i Giochi e offrire un'esperienza visiva d’eccellenza.