Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

TCL porta la sua “Greatness” a Milano-Cortina 2026

NOW
Daniele Semeraro

Daniele Semeraro

Introduzione

Il brand tech inaugura la sua presenza ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 lanciando la campagna “It’s Your Greatness” e aprendo TCL Edelweiss Land, spazio esperienziale di 500 metri quadri in Piazza Duca d’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale

Quello che devi sapere

Uno spazio aperto a cittadini

TCL presidierà l’area della Stazione Centrale di Milano fino al 22 febbraio, offrendo un punto d’incontro dedicato a utenti e consumatori per raccontare la TCL di oggi: un marchio globale con una forte identità nel mondo dei display, dell’elettronica di consumo e delle soluzioni smart per la casa. Lo spazio di TCL è stato inaugurato alla presenza del presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry, Kevin Wang, CEO di TCL Technology, e il Dr. Yan, CTO di TCL Technology e CTO di TCL CSOT.

1/7

Un’esperienza costruita sui valori olimpici

Per TCL, “It’s Your Greatness” non è solo uno slogan: è la celebrazione dell’eccellenza condivisa tra sport e tecnologia. L’azienda sottolinea come l’innovazione possa ispirare persone di ogni età e provenienza e avvicinare il mondo ai Giochi, amplificando l’esperienza di fan e atleti. Un messaggio che, secondo Coventry, testimonia “la capacità di TCL di connettere e ispirare le persone in tutto il mondo”.

2/7
pubblicità

L’Edelweiss Land

L’esposizione sarà aperta dal 5 al 22 febbraio dalle 10 alle 22. I visitatori potranno scoprire da vicino le più recenti innovazioni TCL, vivere esperienze immersive, scattare foto e "lasciarsi ispirare". Progettato secondo principi di sostenibilità ambientale e guidato dalla creatività, lo spazio - ci spiegano - riflette l’impegno di TCL verso un’innovazione responsabile. Diverse le aree tematiche dedicate alle più recenti innovazioni del brand, inclusa l’ultima generazione di tecnologie display. All’interno dello spazio è possibile scoprire anche una selezione di elettrodomestici smart e gli occhiali TCL RayNeo AR, che integrano le più avanzate soluzioni di realtà aumentata.

3/7

Una presenza che attraversa l’intera città di Milano

L’impegno di TCL per le Olimpiadi Invernali si estende ben oltre la Stazione: affissioni in aree chiave – Duomo, Linate, Malpensa – e un murale in Corso di Porta Romana, realizzato insieme al Museo Olimpico e all’atleta-artista Zeina Rashid. Il murale celebra il ruolo della tecnologia nel connettere generazioni e ispirare la passione sportiva.

4/7
pubblicità

Tecnologia TCL al servizio dei Giochi

Oltre allo spazio immersivo milanese, TCL fornisce il supporto tecnico ai Giochi con oltre 600 schermi e sistemi di visualizzazione all’International Broadcasting Centre. Questa infrastruttura permette ai media di tutto il mondo di raccontare Milano Cortina 2026 in tempo reale.

5/7

Comfort, lavaggio e climatizzazione per atleti e villaggi

TCL garantisce anche elettrodomestici smart e soluzioni di climatizzazione nei Villaggi Olimpici, portando lavatrici, asciugatrici e climatizzatori agli atleti a Milano, Livigno e Cortina. TCL - ci spiegano - è oggi uno dei riferimenti europei nella climatizzazione sia residenziale sia commerciale. Il brand, particolarmente integrato nel canale professionale, utilizza lo scenario olimpico per raccontare questa leadership anche al grande pubblico.

6/7
pubblicità

La crescita del brand nel settore TV e il ruolo della tecnologia Mini

Il 2025 si è chiuso con TCL come marchio TV in più rapida crescita in Italia, puntando in particolare sui grandi schermi e sulla linea Mini LED come SQD-Mini LED TV, tra i più luminosi sul mercato, con audio B&O integrato. Un risultato che rafforza la credibilità del brand nel presidiare i Giochi e offrire un'esperienza visiva d’eccellenza.

7/7
pubblicità

Leggi anche

NOW

TCL porta la sua “Greatness” a Milano-Cortina 2026

NOW

Mate X7, il nuovo pieghevole di HUAWEI. La nostra prova

NOW

Supercar Electric Shaver, la prova del rasoio elettrico di Metz

NOW

UGREEN presenta un nuovo tracker e un nuovo caricatore: la prova

NOW

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, inaugurata la Samsung House