TCL porta la sua “Greatness” a Milano-Cortina 2026

Per TCL, “It’s Your Greatness” non è solo uno slogan: è la celebrazione dell’eccellenza condivisa tra sport e tecnologia. L’azienda sottolinea come l’innovazione possa ispirare persone di ogni età e provenienza e avvicinare il mondo ai Giochi, amplificando l’esperienza di fan e atleti. Un messaggio che, secondo Coventry, testimonia “la capacità di TCL di connettere e ispirare le persone in tutto il mondo”.