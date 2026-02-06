Mate X7, il nuovo pieghevole di HUAWEI. La nostra prova

Il Mate X7 eccelle nei display: la cover frontale è una LTPO OLED da 6,49” con luminosità di picco 3000 nit, mentre lo schermo interno LTPO OLED da 8” raggiunge i 2500 nit. Entrambi i pannelli supportano refresh adattivo 1–120 Hz e 412 PPI, garantendo nitidezza e resa cromatica impeccabili. Abbiamo apprezzato molto lo schermo doppio in fase di montaggio di clip con la timeline e gli strumenti sempre in primo piano e poi naturalmente nella visione di un film. Inoltre, l’uso del Kunlun Glass 2 e del nuovo strato protettivo interno migliora sensibilmente la resistenza agli impatti e alla flessione. Tutti i clienti che acquisteranno questo smartphone otterranno gratuitamente il servizio HUAWEI Care. Protezione Schermo per 12 mesi, che prevede una sostituzione schermo gratuita, a fronte di un danno accidentale e non intenzionale.

Huawei Mate X7