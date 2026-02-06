Mate X7, il nuovo pieghevole di HUAWEI. La nostra prova

Introduzione
Il Mate X7 di HUAWEI è un pieghevole curato e raffinato, che mette al centro solidità, qualità costruttiva e un comparto fotografico da vero flagship. Il diplay è molto bello e con tante pontezialità di uso. Autonomia e design top. A nostro avviso è uno dei migliori foldable attualmente presenti sul mercato. Ecco la nostra prova
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
Design e materiali
- Finitura in pelle vegana (Brocade White, Nebula Red, Black) con frame in alluminio
- Modulo fotografico scenografico “Time‑Space Gate”
- Dimensioni: 9,5 mm da chiuso, 4,5 mm da aperto; peso 236 g
- Certificazioni IP58/IP59, resistenza a polvere e getti d’acqua ad alta pressione
Display
- Display interno 8" LTPO OLED, 1–120 Hz, 2500 nit, 2416×2210 px, 412 PPI
- Display esterno 6,49" LTPO OLED, 1–120 Hz, 3000 nit, 2444×1080 px
- Kunlun Glass 2 sul display esterno e nuovo strato protettivo interno
Processore e software
- Chipset Kirin 9030 Pro (6 nm), CPU 9‑core fino a 2.75 GHz
- GPU Maleoon 935
- Software EMUI/HarmonyOS, senza servizi Google nativi
Fotocamere
- Sensore principale RYYB 1/1.26" con apertura variabile
- Teleobiettivo 50 MP periscopico con 3.5x ottico e macro
- Ultra‑wide 40 MP
- Qualità fotografica ai vertici del settore foldable
Video
- Registrazione 4K Ultra HDR con gamma dinamica 17,5 EV
Batteria e ricarica
- Capacità tra 5300 mAh e 5600 mAh (a seconda delle varianti)
- Ricarica 66W cablata, 50W wireless, reverse wireless 7,5W
- Autonomia eccellente, anche oltre due giorni d’uso moderato
Costruzione e resistenza
- Cerniera rinforzata con materiali ad alta resistenza
- Interno con struttura a tre strati ultra‑resistente
Prezzo
- Intorno ai 2.000 Euro
Il design
Huawei Mate X7 porta avanti la tradizione della serie con un design che unisce raffinatezza e robustezza. La scocca con finitura in pelle vegana (disponibile in Nebula Red, Brocade White e Black) offre una presa sicura e un’estetica premium, mentre il modulo fotografico “Time-Space Gate” domina il retro con una presenza scenografica ma funzionale.
Non è tra i più sottili, ma non ingombra. Il dispositivo misura 9,5 mm da chiuso e 4,5 mm da aperto. Peso contenuto di 236 g. Sopporta polvere e perfino getti d’acqua ad alta pressione, quasi un unicum nel mondo dei foldable. Nella scatola si trova anche una cover utile e bella esteticamente.
Software e processore
Il Mate X7 utilizza il chip Kirin 9030 Pro a 6 nm, un processore che, pur migliorato rispetto al passato, non riesce a raggiungere le prestazioni delle soluzioni Qualcomm e MediaTek più moderne. Nei benchmark risulta di fascia media, anche se nell’uso quotidiano garantisce comunque fluidità nelle operazioni comuni. Per garantire prestazioni elevate anche nelle situazioni più impegnative, HUAWEI Mate X7 integra il sistema di dissipazione SuperCool, che utilizza una camera di vapore ultra‑ampia da 3550 mm² insieme a strati in grafene, assicurando temperature stabili e reattività costante durante il gaming o il multitasking intensivo.
Aurora Store
Tramite AppGallery, lo store ufficiale di HUAWEI, è possibile installare facilmente Aurora Store, un’alternativa open‑source al Play Store che permette di accedere con semplicità e sicurezza alla maggior parte delle app Android, incluse molte di quelle che richiedono i servizi Google.
Il display
Il Mate X7 eccelle nei display: la cover frontale è una LTPO OLED da 6,49” con luminosità di picco 3000 nit, mentre lo schermo interno LTPO OLED da 8” raggiunge i 2500 nit. Entrambi i pannelli supportano refresh adattivo 1–120 Hz e 412 PPI, garantendo nitidezza e resa cromatica impeccabili. Abbiamo apprezzato molto lo schermo doppio in fase di montaggio di clip con la timeline e gli strumenti sempre in primo piano e poi naturalmente nella visione di un film. Inoltre, l’uso del Kunlun Glass 2 e del nuovo strato protettivo interno migliora sensibilmente la resistenza agli impatti e alla flessione. Tutti i clienti che acquisteranno questo smartphone otterranno gratuitamente il servizio HUAWEI Care. Protezione Schermo per 12 mesi, che prevede una sostituzione schermo gratuita, a fronte di un danno accidentale e non intenzionale.
Le foto
La tripla configurazione comprende un sensore principale RYYB da 1/1.26" con apertura variabile, un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3.5x e macro di alta qualità, e una ultra‑wide da 40 MP. Ci è piaciuta molto la resa cromatica degli scatti sia al chiuso che all'aperto.
I video
Sul fronte video, il Mate X7 registra fino al 4K con tecnologia Ultra HDR, raggiungendo una gamma dinamica di 17,5 EV. Nella nostra prova i filmati risultano ricchi di dettagli e con ottimo bilanciamento del contrasto.
La batteria
Con una batteria da 5300 mAh il Mate X7 si difende molto bene. Tra foto, video e il montaggio di una clip lo abbiamo ricaricato dopo 36 ore. La ricarica rapida è a 66W via cavo e 50W wireless, con possibilità di ricarica inversa. Il sistema di dissipazione SuperCool con camera di vapore mantiene le temperature sotto controllo anche nelle sessioni più intense.
Pro e Contro
Pro
- Design e resistenza
- Certificazione IP58/IP59
- Display luminosi e di qualità
- Fotocamere di livello flagship
- Autonomia batteria
Contro
- Processore
- Assenza dei servizi Google e aggiornamenti software meno frequenti
- Prezzo