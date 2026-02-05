UGREEN presenta un nuovo tracker e un nuovo caricatore: la prova

Introduzione
Si chiamano Finder Pro e Nexode GaN Fast Charger with Retractable Cable 100W e sono due nuovi prodotti dell’azienda UGREEN. Il primo è un tracker che serve a non perdere i propri oggetti più importanti, il secondo è un caricatore veloce in grado di collegarsi contemporaneamente a quattro dispositivi
Quello che devi sapere
Due nuovi prodotti UGREEN
UGREEN, marchio di accessori premium per smartphone, ha presentato due interessanti prodotti che abbiamo provato con piacere in redazione: si tratta del tracker Finder Pro, compatibile con gli ecosistemi Dov’è di Apple e Find Hub di Android, e del caricatore da 100W Nexode GaN Fast Charger with Retractable Cable ideale per ricaricare fino a quattro dispositivi insieme. Ecco tutti i dettagli.
UGREEN Finder Pro
UGREEN Finder Pro è un prodotto molto simile all’AirTag di Apple o al Samsung Galaxy SmartTag e permette di tenere sotto controllo gli oggetti più preziosi come valigie, chiavi, borse. Il localizzatore si connette in tempo reale con gli ecosistemi e le app Dov’è di Apple e Find Hub di Android. Una volta installato permette di vedere in tempo reale la posizione dell’oggetto a cui l’abbiamo associato (a patto che l’oggetto si trovi nel raggio d’azione del Wi-FI o di un altro smartphone) e anche rintracciarlo su una mappa o facendolo suonare.
Mai più oggetti persi
UGREEN Finder Pro può essere associato a uno smartphone o a un tablet. Una volta fatto, daremo un nome al nostro tracker (chiavi, borsa, zaino) e per il resto resterà “dormiente”, pronto ad attivarsi quando richiamato dall’app: basterà aprire Dov’è o Find Hub per poterlo rintracciare. L’abbinamento è molto veloce e non abbiamo riscontrato differenze con altri prodotti simili. Tra le funzionalità, la possibiltà di ricevere una notifica se dimentichiamo l’oggetto e ci allontaniamo.
Ricarica, disponibilità e prezzi
Rispetto ad altri modelli che abbiamo provato ,e agli stessi AirTag, abbiamo trovato davvero molto comoda la possibilità di ricaricare il Finder Pro attraverso porta USB-C anziché dover sostituire, magari una volta l’anno, la batteria a bottone. Finder Pro è resistente a cadute, impatti, non è completamente impermeabile ma certamente non teme la pioggia grazie al rating IP67 che indica resistenza alla polvere e a un’immersione in acqua fino a un metro per mezz’ora. Nella confezione anche dei comodi adesivi (chiavi, casa, aereo, valigia, etc). Il pack da quattro pezzi ha un prezzo di listino già di per sé molto competitivo (50 euro) ma si trova spesso scontato a un prezzo più conveniente.
Il caricatore ideale per i viaggi
Il caricatore retrattile con quattro porte Nexode GaN Fast Charger with Retractable Cable 100W è un prodotto a nostro avviso molto utile soprattutto in una postazione di lavoro oppure quando si viaggia e si ha necessità - in hotel, in una lounge o in una sala d’attesa - di ricaricare velocemente più dispositivi.
Carica fino a quattro dispositivi
Il caricatore offre una potenza di massimo 100W (PD). A bordo troviamo un cavo retrattile da 75 centimetri (carica fino a 100W) che nelle nostre prove si è comportato molto bene, non si intreccia, è stabile e rientra facilmente nel suo alloggiamento. Un cavetto USB-C integrato che permette di non portarsi indietro anche il cavo di ricarica e che è garantito da UGREEN per oltre 25mila utilizzi e oltre 10mila piegature. E poi ancora: due porte USB-C (una da 100 e una da massimo 30W) e una porta USB-A (carica massima 22,5W). Il caricatore può alimentare fino a quattro dispositivi in uno, ad esempio un laptop, due smartphone e delle cuffie Bluetooth, solo per fare un esempio. Da notare che se carichiamo più dispositivi la potenza sarà distribuita in maniera intelligente.
Sicurezza e prezzi
Il caricatore, spiegano da UGREEN, offre la massima sicurezza grazie a ben 8 livelli di protezione che evitano cortocircuiti, sovraccarichi, interferenze. A bordo troviamo la tecnologia GaNInfinity (che offre una maggiore efficienza di carica, un design compatto e un controllo ottimizzato della temperatura); inoltre il caricatore è progettato per generare pochissimo calore. Il prodotto è leggero e abbastanza portatile, pesa infatti 280 grammi. Nella nostra prova non abbiamo riscontrato lati negativi. Il prezzo di listino è di 60 euro (ma si trova anche scontato) ed è inclusa una garanzia di due anni.