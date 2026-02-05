UGREEN presenta un nuovo tracker e un nuovo caricatore: la prova

Il caricatore offre una potenza di massimo 100W (PD). A bordo troviamo un cavo retrattile da 75 centimetri (carica fino a 100W) che nelle nostre prove si è comportato molto bene, non si intreccia, è stabile e rientra facilmente nel suo alloggiamento. Un cavetto USB-C integrato che permette di non portarsi indietro anche il cavo di ricarica e che è garantito da UGREEN per oltre 25mila utilizzi e oltre 10mila piegature. E poi ancora: due porte USB-C (una da 100 e una da massimo 30W) e una porta USB-A (carica massima 22,5W). Il caricatore può alimentare fino a quattro dispositivi in uno, ad esempio un laptop, due smartphone e delle cuffie Bluetooth, solo per fare un esempio. Da notare che se carichiamo più dispositivi la potenza sarà distribuita in maniera intelligente.